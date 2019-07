Instagram Christie Valdiserri, la modelo que normaliza la alopecia femenina encima de las pasarelas Rompiendo tabúes y sin peluca. Así ha decidido desfilar la modelo estadounidense a partir de ahora, a quien la alopecia le ha hecho perder su cabello por completo

En general, se suele asociar la alopecia a los hombres cuando no son los únicos a los que les afecta. La pérdida del cabello también es un problema común en las mujeres, aunque a menudo se considera un tema tabú el hecho de que una mujer se quede «calva». Es por ello que este trastorno está tan poco visibilizado en la población femenina y menos aún, aceptado como ocurre en el caso de los hombres.

Sin embargo, Christie Valdiserri, una modelo, bailarina e instructora de fitness se ha propuesto romper con los tabués que giran en torno a la alopecia femenina. Con tan solo 22 años, comenzó a ver cómo perdía progresivamente su pelo. «Al principio no le di importancia, pensaba que era algo puntual», ha contado la estadounidense a la publicación«Women's Health», después de confesar que «un año después comenzaron a aparecerme pequeñas calvas en la cabeza. Después la alopecia evolucionó y me quedé sin cabello; y más tarde se me cayó el vello de todo el cuerpo. Aunque afortunadamente aún conservo algo de pelo en las cejas».

«Algunos días son mejores, otros peores. Recuerdo que cada noche lloraba y rezaba para que me volviese a crecer el pelo. Pero al final aprendes a vivir con ello», ha dicho. Una vez que normalizó la situación, siendo consciente de que su pelo no volvería a crecer, decidió afrontarlo y mostrar con total naturalidad a través de sus redes sociales lo que le estaba pasando.

Su trabajo como modelo constituye el medio perfecto para visibilizar el trastorno que sufre. Y es que es imagen de Sports Illustrated Swimsuit, una firma de trajes de baño para la cual ha desfilado este mes, rompiendo tabúes encima de las pasarelas.

Subida a la pasarela decidió quitarse la peluca que llevaba puesta para demostrar que, como ella misma suele decir, «el pelo no es más que un accesorio». Un gesto cargado de intención que tanto el público como sus compañeras de profesión alabaron. «Nunca imaginé que me quedaría calva en plena veintena, pero así es la vida», ha reconocido la maniquí.