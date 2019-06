Sorpresas en el cartel del BBK Live de Bilbao Las pulseras que dan acceso al recinto del festival se recogerán en el interior de San Mamés

Bilbao acogerá los días 11, 12 y 13 de julio la decimocuarta edición del BBK Live!, que incluirá las actuaciones sorpresa de Charlotte Adigéry, The Intergalactic Republic of Kongo y Alien Tango. Este año las pulseras que dan acceso al recinto del festival se recogerán en el interior de San Mamés, dando la oportunidad de conocer por dentro el estadio de fútbol del Athletic.

El concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano, y el director de Last Tour, Alfonso Santiago, presentaron esta semana el programa completo de BBK Live así como las principales novedades de la nueva edición del festival musical, que tiene un presupuesto que ronda los 9 millones y busca «crecer en calidad, no en cantidad».

El escenario principal se denominará 'Nagusi' y contará con la única actuación en el Estado de uno de los grupos «más esperados», los neoyorkinos The Strokes, además de Liam Gallagher (Oasis), Rosalía, Weezer, Vetusta Morla, y Brockhampton, colectivo hip hop que el sábado clausurarán el escenario.

En el escenario 'Bestean' actuarán Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes, proyecto paralelo del líder de Radiohead; The Good, The Bad & The Queen, la superbanda de Damon Albarn; Nils Frahm; Suede; Idles; The Blaze; y Vince Staples.

Las actuaciones de los artistas más eclécticos se podrán seguir en el escenario 'Txiki', entre los que destacan The Voidz, proyecto paralelo de Julian Casablancas (The Strokes), Slaves, y Mueveloreina, así como Pony Bravo. En la carpa Gora!, se podrá disfrutar de propuestas como los sets en directo de Nicola Cruz y Yaeji; el dúo post punk Sleaford Mods; Jonathan Bree; el show de HVOB; Cut Copy; y, cerrando el sábado, 2manydjs.

La mejor selección de bandas emergentes podrá escucharse en el escenario 'Firestone' con Delaporte, Baiuca, Lester y Eliza, Georgia, Perro o Boy Azooga.

El escenario 'Basoa' acogerá los sonidos de la «electrónica del momento». La primera jornada será una noche especial LGTBI+, con los artistas Honey Dijon, Midland, Octo Octa, Courtesy y Ketiov. Como especial y muy esperada será la actuación de Laurent Garnier cerrando el viernes. Se unen a esta experiencia Bicep, Todd Terje y John Talabot.

En 'Lasai', el jueves habrá una programación especial realizada por la radio internacional Red Light Radio que retransmitirá en directo para todo el mundo, mientras que el sábado se ofrecerá una selección de Djs elegidos por John Talabot.

Tres nuevos nombres se unen al cartel, Charlotte Adigéry, una de las artistas emergentes gracias a su pop colorido y su exitoso disco 'Zandoli'; The Intergalactic Republic of Kongo, experimento de afro-punk liderado por el músico de origen marroquí Mike Title, que actuarán por partida doble en Bereziak y en el festival, y Alien Tango, una «imprevisible mezcla de sonidos en el que caben sintetizadores, sitares, acordeones y samples de anime».

Los horarios de las actuaciones ya están disponibles y se pueden consultar en la web y la app del festival. En este sentido, en la presentación han destacado el cambio de la actuación de Slaves, que se traslada de viernes al jueves por motivos ajenos al festival.

Más allá de la música, los asistentes dispondrán de cerca de 25 puestos de comida y un mercado con merchandising exclusivo de la cita. Además, el festival se suma a la lucha por la reducción del plástico, y pondrá en marcha el alquiler de vasos reciclables. También, como en años anteriores, se facilitará el acceso mediante un servicio de autobuses gratuitos para acceder al recinto. Además, su celebración en Kobetamendi obligará a trasladar el aparcamiento de autocaravanas al BEC, en Barakaldo.

El camping del festival, que ya ha recibido 8.000 reservas, también se llenará de música con la programación de Akelarre, que este año recibe a los primeros en llegar con una exclusiva fiesta de inauguración con un dj set de Nicola Cruz durante el atardecer a partir de las 20.30 horas, seguido de Tornado Wallace. Durante los tres días del festival los campistas podrán disfrutar de actuaciones sorpresa de 12.00 a 20.00 que el festival irá desvelando cada día.

Bereziak

Un año más, el certamen traspasa las fronteras del recinto de Kobetamendi y bajará al centro de la ciudad donde se llevará a cabo una variada programación para todos los públicos repartida en cuatro escenarios: Torres Isozaki Carrefour; Jardines de Albia Cinzano; Arenal Heineken; y el escenario frente a la Sala BBK, en la Gran Vía.

El jueves 11, en la Gran Vía, actuará Mastodonte, proyecto liderado por el bilbaíno actor Asier Etxeandía junto con Enrico Barbaro. Por el resto de escenarios pasarán Anni B Sweet; Cariño; Gimnástica; Lorena Álvarez; Mujeres; Ortiga; Pony Bravo; The Intergalactic Republic of Kongo; y Venturi.

BBK Live Experience!

A la programación musical del festival se añade Bilbao BBK Live Experience!, novedad de este año y que recoge todos los puntos en los que los asistente podrán acceder a ventajas mostrando su pulsera del festival.

La pulsera dará este año acceso a descuentos en alrededor de 17 comercios y para las visitas al Museo Guggenheim Bilbao, el Museo de Bellas Artes y el Athletic Club Museoa.

Según ha destacado Alfonso Santiago, se mantiene el 'cashless' como método de pago, por ser la fórmula «más sencilla, que evita el robo y permite trabajar con dinero en 'blanco». Las entradas están prácticamente agotadas para el viernes, con ventas en más de 100 países, el 60% de ellas vendidas en España, pero también en Reino Unido, Francia, Italia y Estados Unidos. El festival, ha asegurado, va a estar «en cifras muy altas, sino completo, todos los días».

Libre de agresiones sexistas

Por otro lado, Xabier Ochandiano ha recordado que, desde 2017, la organización del Festival ha aunado esfuerzos en la lucha contra las agresiones sexistas y, en estas últimas ediciones, ha presentado Campañas de Prevención y Sensibilización para el Bilbao BBK Live.

El mensaje de «Ez beti da Ez. No es no», extendido en la sociedad bilbaína debido a su impacto en Aste Nagusia, vuelve a utilizarse en el BBK Live para promover unos comportamientos y unas relaciones basadas «en el respeto y la libertad» también durante este gran evento que acoge la Villa.

En los diferentes materiales diseñados, que se difundirán durante la celebración del Bilbao BBK Live, se detalla cómo se debe actuar e indican los números de teléfono donde hay que llamar en caso de ser agredida o de presenciar una agresión.

Como en años anteriores, el cartel del festival se ha adaptado con el mensaje de rechazo «EZ beti da EZ» / «NO es NO» y se ha reeditado la guía informativa en cuatro idiomas, en euskera, castellano, inglés y francés, sobre cómo identificar y cómo responder ante las agresiones sexistas. En esta guía, que estará en versión digital y descargable, se aclaran qué son las agresiones sexistas con mensajes directos tanto a chicos como a chicas.