Rectificación

En relación con la noticia publicada el pasado día 18 de abril bajo el título «Exigen a la UPV-EHU que no contrate a un profesor denunciado por acoso sexual» de la agencia EFE, manifestamos lo siguiente: la Dirección de este medio se retracta públicamente de algunas de las manifestaciones vertidas en el mismo por no ser en absoluto ciertas y por no haber sido debidamente confrontadas con otras fuentes solventes de la referida información. En particular, la presente rectificación afecta a los siguientes extremos:

1. Que no es cierto que exista denuncia alguna contra don Emanuel Castano, ni en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción, por delitos de naturaleza sexual.

2. Que don Emanuel Castano no ha sido condenado nunca por acoso ni por ningún otro tipo de delito de naturaleza sexual.

3. Que don Emanuel Castano nunca ha sido expulsado de ningún centro educativo.

4. Que don Emanuel Castano ha instado y está instando las acciones judiciales pertinentes en defensa de su honor, prestigio e imagen personal y profesional por las acusaciones infundadamente vertidas contra su persona.