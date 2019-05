El PP carga contra la Ley vasca de Aportaciones: «A los guipuzcoanos no se les puede mangonear» Juan Carlos Cano defienda «la Euskadi de hermanos» frente a la «actual Euskadi de primos que plantea el PNV»

El candidato del PP a diputado general de Guipúzcoa, Juan Carlos Cano, denunció este lunes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Euskadi’ que el territorio «ha desaparecido de los planes del Gobierno vasco», que mantiene una Ley de Aportaciones a su parecer «discriminatoria», y advirtió de que el guipuzcoano «no es un pueblo dócil» al que se le pueda «mangonear».

El dirigente popular, que intervino en este acto organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum junto al resto de candidatos del PP a las diputaciones forales, lamentó que la Ley de Aportaciones «no se corresponde con la actualidad económica» del País Vasco. Como ejemplo, recordó que Guipúzcoa ha pagado «1.000 millones de euros en la última década que les correspondía pagar a los bilbaínos».

«Más que el presupuesto foral guipuzcoano anual y 2,5 veces el presupuesto del departamento de política social», denunció el conservador, que incidió en que no se puede «hacer borrón y cuenta nueva», pues es «mucho dinero». Por ello, informó de que si consigue tener «peso político» en la Diputación, reclamará la «devolución» de lo que se ha pagado de más.

«Los guipuzcoanos no hemos llegado hasta aquí siendo un pueblo dócil al que mangonear», insistió Cano, que puso de relieve la necesidad de que haya diputados forales «dispuestos a enfrentarse al nacionalismo» y que promueva «la Euskadi de hermanos y no la actual Euskadi de primos que plantea el PNV». En este sentido, aseveró que el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, «está tan encantado en Sabin Etxea» que no defiende los intereses de su pueblo.

En sintonía con lo mencionado anteriormente, el popular denunció que el 85% del presupuesto para parques tecnológicos va a parar a Vizcaya, cuyo parque tiene un 60% de ocupación frente a la tasa del 90% que presenta Guipúzcoa. «Están técnicamente saturados», apuntó Cano, que también recriminó al Gobierno autonómico su estrategia de apoyar a las grandes compañías para que las pymes actúen como apoyo.

«Estos temas son la punta de un iceberg», apuntó el dirigente popular, que también hizo mención a la situación de infraestructuras como el puerto y el aeropuerto de Guipúzcoa, que a su parecer «se están disolviendo como azucarillo en el agua». «Están totalmente abandonados por la Diputación», aseveró Cano, que recriminó a la institución foral que no salga a defender a sus empresas cuando «el puerto de Vizcaya suelta alguna provocación».