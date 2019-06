Ibarretxe dice que hace 2.000 años no existían España ni Francia pero sí los pueblos catalán y vasco El exdirigente vasco fue a más: «No sé si -dentro de 2000 años- Francia seguirá siendo como es, o si el Estado español seguirá siendo como es. Pero estoy convencido de que existirán el pueblo vasco y el catalán»

Seguir Adrián Mateos @admateos Vitoria Actualizado: 04/06/2019 20:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El exlendakari Juan José Ibarretxe ha asegurado este martes que «hace 2000 años no existían estados nación» como el de Francia o España. «Pero existíamos el pueblo catalán y el pueblo vasco», ha espetado el nacionalista, encargado de presentar a Roger Torrent en un acto organizado por la plataforma soberanista Gure Esku Dago en Vitoria.

Ibarretxe ha inicidido en que «el que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va». En este sentido, ha afirmado que « hace 2000 años no existían estados nación» como los de España o Francia. «Tampoco la Unión Europea», ha apuntado el exlendakari, que sin embargo no ha dudado a la hora de asegurar que hace dos milenios sí existían los pueblos vasco y catalán.

Y ha ido a más: «No sé qué instituciones jurídico políticas verán nuestros hombres y mujeres de dentro de 2000 años —ha dicho—. No sé si Francia seguirá siendo como es, o si el Estado español seguirá siendo como es. Pero estoy convencido de que existirán el pueblo vasco y el catalán».

No ha sido esta la única declaración polémica que ha realizado este martes Ibarretxe, que ha llegado a insinuar que la sociedad vasca podría haber hecho «mucho más» ante la «actitud tan miserable» mostrada por las autoridades estatales en el conflicto catalán»: «No sé si estamos haciendo todo lo que debiéramos», ha manifestado el nacionalista, que ha insistido en que los caminos de Cataluña y el País Vasco son «diferentes», pero están «ligados».

En línea con lo anterior, Ibarretxe ha afirmado que Cataluña «no tiene un problema con la democrática», sino predemocrático», pues bajo su punto de vista «se vulneran de manera obscena los derechos individuales» de la sociedad en su conjunto.

«Cataluña venció al Estado»

Pese a que Ibarretxe consiguió arrebatárselo, el protagonismo del acto era en un principio para Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña, que se encuentra de visita en el País Vasco. El dirigente de ERC ha aseverado que la sociedad catalana «venció al Estado» el 1 de octubre, cuando bajo su punto de vista las autoridades pusieron «todo» para frenar el referéndum «y fracasó».

«Aquel día ofrecimos un ejemplo que nos hizo sentir orgullosos y que todavía hoy nos conmueve al recordarlo», ha dicho Torrent, que ha incidido en que el 1 de octubre «no fue el final de nada, fue el principio de todo».

El presidente del Parlament ha insistido en que las Fuerzas de Seguridad trabajaron «intensamente» para impedir la celebración del referéndum, lo cual, a su juicio, demostró que «el Estado está dispuesto a utilizar la violencia» para acabar con el independentismo.

Un proceso que según Torrent se inició a raíz del rechazo al Estatuto catalán. «No hay duda de que aquella sentencia del Tribunal Constitucional provocó la crisis de legitimidad del régimen del 78 en Cataluña», ha subrayado.