El escándalo de las filtraciones en las OPE de Osakidetza saplica a la consejera Nekane Murga Una testigo asegura que la titular de Salud era conocedora de las irregularidades en los exámenes

Seguir Adrián Mateos @admateos San Sebastián Actualizado: 11/06/2019 19:07h

Elkarrekin Podemos y EH Bildu interpelarán el próximo viernes a la consejera de Salud, Nekane Murga, acerca de su posible conocimiento de las irregularidades en la OPE de Osakidetza. La nacionalista, que tomó posesión del cargo hace apenas tres meses, se ha visto salpicada por el escándalo a raíz de la publicación de un audio en el que una testigo del juicio la señala directamente como sabedora de los hechos.

En dicho audio, desvelado por Eldiario.es, se escucha la voz de Izaskun Obieta, que formó parte del tribunal de la pasada OPE de Cardiología. Según su versión, cuando ella misma opositaba para acceder al Servicio vasco de Salud hace ya varios años, se encontró durante un viaje en Mallorca con Murga, que en aquel entonces era cardióloga en el hospital de Basurto. «Coincidimos en una charla que ella había ido a dar —explica—. Como la conocía, cuando acabó fui a hablar con ella. Y entonces me comentó: “Para no tener el examen, lo has hecho muy bien”».

La grabación se enmarca dentro de la investigación que permanece abierta para esclarecer las denuncias sobre filtraciones en diversas OPE de Osakidetza. Concretamente, Obieta declaró en junio de 2018, cuando todavía ostentaba el cargo de consejero de Salud Jon Darpón. Faltaban nueve meses para que el dirigente nacionalista se viera obligado a dimitir ante la presión de los grupos de la oposición.

Tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos han anunciado ya que consultarán a la consejera sobre estas nuevas informaciones en el pleno de control del viernes. A juicio de la parlamentaria morada Cristina Macazaga, la grabación demuestra la «realidad» de las irregularidades de los exámenes «y que hasta la propia consejera puede ser conocedora» de ello. «Es obvio que, quien tiene algo que ocultar, nunca trabajará por esclarecer todo lo referente a las OPE dopadas», advirtió.

«Intrascendente»

El Gobierno vasco ha restado importancia al asunto. Según Josu Erkoreka, portavoz del Ejecutivo, el audio no tendrá «trascendencia penal ni política» para Murga, quien, subrayó, «nunca» ha participado en algún tribunal de selección de las OPE. «Yo no digo que la consejera supiera o no supiera, digo que creo que no tiene trascendencia un testimonio prestado ahora en el seno de unas investigaciones internas desarrollas por la propia Osakidetza», alegó.