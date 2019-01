Covite vigilará que no haya «trato de favor» a los presos de ETA con el «protocolo Marlaska» El colectivo pide que los etarras sean los últimos en beneficiarse

Adrián Mateos

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha reclamado el acceso al nuevo protocolo elaborado por el Ministerio de Interior, que planea la excarcelación de reclusos «con enfermedades muy graves con pronóstico incurable». Una medida que, de llevarse a cabo, abriría las puertas de la cárcel a una docena de etarras. La organización presidida por Consuelo Ordóñez ha advertido al Ejecutivo central de que verificará que los criterios que se aplican a los reclusos de la banda «son los mismos que se emplean» con los comunes para cerciorarse de que no reciben «un trato de favor».

De hecho, el colectivo puntualizó ayer que hasta ahora los etarras excarcelados por enfermedad «muy grave con pronóstico incurable» han superado el tiempo de esperanza de vida que se les dio al salir de la cárcel, por lo que augura que han recibido un «inadmisible e indigno» trato de favor. Entre otros casos, Covite mencionó los de Kepa Miner, que murió cuatro años y nueve meses después de salir de la prisión; y Belén González, exarecelada en 2009, que no falleció hasta noviembre de 2017. La organización no añadió en su lista a los exreclusos que todavía no han muerto.

En un comunicado, Covite recordó que la población reclusa actual en España supera las 58.000 personas, de las xuales aproximadamente 225 pertenecieron a la banda terrorista. «No tenemos nada en contra de este protocolo, pero el Gobierno debe demostrar a las víctimas del terrorismo que no lo ha puesto en marcha para beenficar exclusivamente a los presos de ETA», argumentó Ordóñez, que añadió que la única forma que tiene el Ejecutivo de probar que las medidas se han adoptado por razones «de estricta humanidad» es aplicándolo primero «a los miles de presos comunes que puedan acogerse a él, siendo los etarras los últimos en beneficiarse».