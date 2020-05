Beatriz Fanjul: «La ideología no se puede imponer a las vidas humanas» La diputada del PP por Vizcaya defiende que el Covid-19 no debe ocultar la tragedia de Zaldívar

Beatriz Fanjul (Bilbao, 1991) abandera en el Congreso de los Diputados la campaña del PP contra la inacción del Gobierno en la crisis del vertedero de Zaldívar, donde dos trabajadores continúan sepultados bajo los escombros. Esta misma semana, el Partido Popular ha registrado en la Cámara dos proposiciones enfocadas a reforzar la coordinación entre administraciones y a promover mecanismos de control que impidan que este tipo de acontecimientos vuelvan a producirse en un futuro.

Se cumplen este sábado 100 días del derrumbamiento del vertedero de Zaldívar que costó la vida a dos trabajadores. Un caso en el que se ha mostrado muy activa, tanto en el Congreso como en redes sociales.

He tratado de que la tragedia de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze no se olvidara por el tema del coronavirus. Son dos víctimas más que siguen enterradas después de 100 días. Lógicamente el coronavirus está a la orden del día, cuantitativamente puede ser más grave, pero este hecho no puede ocultar la desgracia humana de Zaldívar. Es verdad que es un tema que no tiene mucho eco mediático, y es algo que he intentado cambiar.

A diario denuncia el «silencio» que rodea a la tragedia. ¿A qué se refiere?

Hay un silencio de determinados políticos y determinados medios de comunicación, una doble vara de media. Si esto llega a pasar con un Gobierno del PP hubiésemos tenido portadas a diario. Pero el de Zaldívar es un tema del que no interesa hablar.

¿Por qué?

Porque afecta al PNV, que es socio del Gobierno. Afecta a su mala gestión, a sus posibles negligencias, como se extrae de lo que ha dicho la Comisión Europea. De hecho, se ha interesado más Europea por este tema que el propio Gobierno vasco.

¿Qué está fallando en la actuación de las administraciones?

Nosotros hemos registrado en el Congreso dos PNL (proposiciones no de ley) porque entendemos que hay dos problemáticas. Evidentemente por un lado están las negligencias que vimos por parte del Gobierno vasco, que ya conocía la gestión de residuos peligrosos antes de que se derrumbara el vertedero. Además hemos pedido mayor coordinación, la creación de protocolos por si algo así vuelve a ocurrir en el futuro. Lo que tratamos de hacer ver es que la ideología no se puede imponer a las vidas humanas. No se puede rechazar por ejemplo la ayuda de la UME por motivos partidistas, es injusto, egoísta.

¿Qué respuesta han recibido de los Gobiernos vasco y central?

Sus respuestas han venido a no decir absolutamente nada. Como si no hubiesen hecho nada, tiran balones fuera.

¿Qué lectura hace de la reprimenda de Bruselas?

Yo creo que es positiva, porque sirve para abrir un poco los ojos sobre lo que hace el PNV y sus consecuencias. El hecho de que le hayan tenido que dar un tirón de orejas desde Bruselas me apena, porque es algo que debería haber hecho el Gobierno de España, pero por lo menos me da cierta esperanza saber que no se pueden salir de rositas. Porque evidentemente son responsables y cómplices de que esos dos cuerpos sigan enterrados.

El Ejecutivo vasco alega que la CE no se ha informado debidamente de lo sucedido.

Es la definición del PNV, el culto al supremacismo nacionalista. No me cabe otra respuesta del Gobierno de Urkullu.

