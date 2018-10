Seis noticias imprescindibles de este viernes

1. El Rey: «La Constitución significa para España democracia y libertad». El Rey ha hecho en Oviedo una defensa cerrada de la Constitución, a la que calificó como «una lección de convivencia» y como «la mejor muestra de responsabilidad de todo un pueblo que ganó la democracia y la libertad», y anunció que el próximo 6 de diciembre «celebraremos el 40 aniversario como corresponde y en justicia se merece». Don Felipe siempre ha aprovechado la entrega de los premios Princesa de Asturias, en el Teatro Campoamor, para marcar el camino y hacer unas reflexiones, primero como Heredero de la Corona y después como Rey, sobre los principales asuntos que atañen a la nación.

2. Iglesias sube la presión a Sánchez y pide «gestos» al Gobierno con los presos independentistas. Cordialidad y presión total al Gobierno. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha reunido finalmente esta tarde durante casi dos horas en la cárcel de Lledoners (Barcelona) con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en un encuentro que pretendía abordar el apoyo de los independentistas a los Presupuestos Generales del Estado que Podemos ha pactado con el Gobierno de España. La reunión ha sido especialmente positiva según ambas partes, que a su salida de la cárcel han reclamado gestos a Pedro Sánchez con los presos independentistas.

3. El pacto entre el Gobierno y Podemos amenaza al fútbol. Anda revuelto el mundo del fútbol, con fuego cruzado por el partido en Miami o la lucha de poder entre Tebas y Rubiales. Batallas menores que pueden quedar aplazadas por la nueva amenaza común que pone en peligro a toda la industria del deporte y, en especial, a la del balompié. Los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) pactados por PSOE y Podemos incluyen una subida del IRPFa las rentas más altas, incrementos impositivos al ahorro y un ascenso sobre la base del impuesto de sociedades. Medidas todas ellas que golpean de manera directa a uno de los motores económicos del país y que han puesto en pie de guerra a la patronal y a los sindicatos del fútbol español.

4. Bruselas regaña a Sánchez por casi triplicar el aumento de gasto recomendado en su propuesta presupuestaria.La Comisión Europea ha mandado la carta al Gobierno en la que pide aclaraciones sobre el borrador de los Presupuestos que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas. En la misma, la Comisión alerta del riesgo que corre el Gobierno de incumplir el esfuerzo estructural de reducción de déficit que le exigen las normas fiscales europeas para el próximo año. Así, la misiva indica que el esfuerzo estructural planeado por el Gobierno en su propuesta presupuestaria es del 0,4% del PIB cuando Europa exige que sea del 0,65%. «Sobre la base de la limitada información disponible, no podemos excluir un riesgo de cierto desvío con respecto al esfuerzo requerido», afirma el texto.

5. Pánico en el Reino Unido a la falta de comida y medicinas ante un Brexit sin acuerdo. Con las conversaciones en punto muerto, la sombra del no acuerdo sobre el Brexit sigue sobrevolando Reino Unido de cuando en cuando. Aunque las mayores cifras que se manejan ante este escenario son las de la macroeconomía, hay asuntos que conciernen y preocupan también al propio Gobierno británico. A pesar de que el Ejecutivo de Theresa May se afana en aclarar que no habrá problemas si el país rompe abruptamente con Bruselas y se va del club comunitario sin pacto ninguno, el temor a que falten suministros de elementos tan esenciales como la comida o los medicamentos ha crecido en los últimos meses.

6. Assange demanda al Gobierno de Ecuador tras la llamada de atención por su falta de higiene. El cofundador de la web de filtraciones Wikileaks, Julian Assange, ha denunciado al Gobierno de Ecuador, en cuya Embajada en Londres lleva recluido seis años, por violar «sus derechos y libertades fundamentales» al restringir al mínimo exigible sus condiciones de estancia.