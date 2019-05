Seis noticias imprescindibles de este miércoles, 22 de mayo

1. Batet se esconde tras el Supremo para no resolver la suspensión de los diputados presos. La tercera autoridad del Estado no quiere cargar con el peso de suspender de sus funciones de diputados a los presos del «procés». No por ahora, porque, asegura, necesita más «información». La nueva presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, considera que es el Tribunal Supremo quien debe pronunciarse sobre la suspensión de los diputados electos. «El Tribunal Supremo es el competente para determinar las consecuencias de las conductas de quién está juzgando», ha aseverado Batet, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, tras su audiencia con el Rey.

2. Casado plantea que los presos independentistas pudieron cometer «perjurio» en el Congreso. La campaña electoral ha quedado marcada por la anómala sesión constitutiva del Congreso, en la que los independentistas presos camparon a sus anchas con el permiso de la nueva presidenta, Meritxell Batet. En Barcelona, Pablo Casado ha presentado una batería de medidas después del «escarnio a la democracia» que se produjo el martes en el Congreso, que incluye el análisis de un posible «perjurio» por parte de los presos. El presidente del PP ha denunciando un pacto oculto de Sánchez y los independentistas: «Los españoles no se merecen un Gobierno que oculta la verdad».

3. Muere Eduard Punset a los 82 años en Barcelona.El divulgador científico Eduard Punset ha muerto este miércoles en Barcelona a los 82 años, tras una larga enfermedad. Así lo ha comunicado su entorno a través de las redes sociales, que se han llenado rápidamente de mensajs de condolencia por el fallecimiento del exministro. «A lo largo de toda su vida dedicó su formidable talento y energía a divulgar y compartir ideas y conocimientos, apoyándose en su insaciable curiosidad y su eterno optimismo», apuntaban sus allegados.

4. California demanda a Trump por quitar ayudas al AVE que construían ACS y Ferrovial. El estado de California (EE.UU.) presentó hoy una demanda contra el Gobierno federal que dirige Donald Trump después de que este indicase la semana pasada su intención de eliminar fondos por valor de 929 millones de dólares destinados a la construcción de una línea de tren de alta velocidad. La querella, presentada en los juzgados del distrito norte de California, con sede en San Francisco, asegura que la decisión del Ejecutivo fue «una violación de su propia manera de operar, arbitraria y caprichosa, un abuso de discreción, contraria a la ley y que amenaza con causar daños económicos significativos al estado».

5. Un informe alerta del riesgo de derrumbe de Notre Dame. El retraso aparente en el diagnóstico final sobre los orígenes del incendio que destruyó parte de Notre Dame atiza las suposiciones más diversas y catastróficas: incluso hay quienes temen un «derrumbamiento» de la catedral. Ioannis Stefanou, de los laboratorios «Navier», especializadas en mecánica de los materiales de construcción, y Paolo Vannucci, matemático miembro del laboratorio del Centro nacional de investigación científica (CNIC) de Versalles, estiman que un vendaval con vientos relativamente importantes podría «destruir» los restos de la arquitectura de Notre Dame «fragilizados por el incendio».

6. Villacís, ingresada en el hospital por un cólico nefrítico.La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento, Begoña Villacís, permanecerá hoy ingresada en el hospital por un cólico nefrítico producido como consecuencia de la cesárea que le practicaron el pasado viernes. «Hoy pasará la noche en el hospital y, si todo va bien, mañana le darán el alta», informaron fuentes próximas a la edil.