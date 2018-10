Seis noticias imprescindibles de este miércoles

1. Interceptados dos paquetes explosivos enviados a Obama y los Clinton. Al menos tres artefactos explosivos han sido hallados en estafetas de correo donde se recibe el correo para Hillary Clinton, Barack Obama y la sede en Nueva York de la cadena de televisión de la CNN, según ha informado el Gobierno norteamericano. Estos hechos se producen después de que otro paquete similar fuera encontrado ayer lunes en una de las residencias en Nueva York del inversor y filántropo George Soros, que ha donado grandes cantidades de dinero a candidatos demócratas.

2. Euforia en el PP tras el «baño» de Pablo Casado a Pedro Sánchez. La intervención de Pablo Casado en el debate de hoy en el Congreso frente a Pedro Sánchez ha desatado una auténtica euforia en las filas populares, donde se considera que el líder del PP ha dado un verdadero baño al dirigente socialista. El grupo de diputados del PP en WhatsApp se ha llenado rápidamente de mensajes muy positivos sobre el liderazgo de Casado. «Ha sido como un camión de cemento para la unidad del PP», han sentenciado en Génova.

3. Muere Carmen Alborch, mujer pionera. La exministra socialista de Cultura Carmen Alborch ha fallecido este miércoles en València a los 70 años de edad tras una larga enfermedad. Alborch, que ha fallecido en su domicilio, fue también diputada en el Congreso, concejal en el Ayuntamiento de València y directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), así como escritora.

4. El asesino de Pioz: «Mi tío me amenazó con denunciarme si no le daba 6.000 euros». Bebía desde los diez años, le humillaban en el colegio, se golpeó en la cabeza de adolescente y no podía «canalizar sus emociones» y sus ataques de rabia. Cuando su tío Marcos «lo dejó tirado» decidió que eso «no iba a quedar así» y acabó matando a toda la familia. La puesta en escena de estudiante modoso de Patrick Nogueira, acusado de asesinar a sus tíos y a sus primos en Pioz, se ha completado con su declaración en la Audiencia de Guadalajara. Poco más de media hora en la que ha respondido solo a su abogada, Bárbara Royo, en un interrogatorio diseñado frase a frase y encaminado a que se le acuse del homicidio y no del asesinato de sus tíos. A los pequeños ni se les mencionó, como si no existieran.

5. El Príncipe heredero Bin Salman califica la muerte de Khashoggi de «crimen atroz». El Príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, se ha referido por primera vez este miércoles al asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi el 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul, calificándolo en un discurso pronunciado en Riad de «crimen atroz que no puede encontrar justificación alguna».

6. Violencia y humillaciones en un vuelo alemán de deportación de ilegales con destino a Madrid. «Se trata de acusaciones muy serias, por eso esperamos que el ministro de Interior brinde toda la información cuanto antes y tome postura», ha dicho la presidenta regional de Die Linke (La Izquierda) Katina Schubert, tras la presentación de una petición de comparecencia parlamentaria, «si las acusaciones son ciertas, la Oficina de Inmigración estaría actuando completamente fuera del marco de actuación de la coalición y en ese caso debe ser la coalición la que lo discuta, para erradicar estas prácticas inhumanas». Se estaba refiriendo al vuelo del pasado 6 de junio, que salió desde el aeropuerto de Schönefeld de la capital alemana rumbo a Madrid, llevando a bordo 90 extranjeros de diversas nacionalidades, 24 de ellos menores de edad, que eran devueltos a la fuerza a territorio español en cumplimiento de la normativa Dublin III, que establece que los extranjeros deben solicitar asilo en el primer país de territorio europeo que pisan.