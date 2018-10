Seis noticias imprescindibles de este miércoles

1. El ministro-presidente de la región de Flandes, Geert Bourgeois, ha pedido al ministro de Relaciones Exteriores belga, Didier Reynders, que convoque a la embajadora de España en Bélgica Beatriz Larrotcha como respuesta a la decisión del Gobierno español de retirar el estatus diplomático al delegado del Gobierno regional flamenco en España, André Hebbelinck. Un portavoz del ministerio de Exteriores belga respondió que el ministro Reynders no tiene intención de dar este paso, que agravaría las tensiones entre los dos países y entre las dos comunidades que forman Bélgica.

2. Cospedal se descarta como posible candidata a la Alcaldía de Madrid. María Dolores de Cospedal se ha autodescartado como posible candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, después de que en los últimos días su nombre hubiera sonado de forma insistente, mientras en la dirección del partido no se negó en ningún momento esa opción. En un comunicado enviado a los medios de comunicación, la ex secretaria general del PP asegura que la posibilidad de ser candidata en Madrid no existe, y que no tiene nada que ver con la plataforma de apoyo a su candidatura que se impulsó en los últimos días en las redes sociales.

3. Localizan el cuerpo de Arthur, el niño desaparecido en las inundaciones de Mallorca. El pequeño fue localizado muy cerca de donde desapareció, que fue en la ronda de circunvalación de Sant Llorenç. En la zona se estaba haciendo un trabajo de limpieza y búsqueda con unas excavadoras. El número de víctimas tras la riada asciende a 13 personas tras hallarse el cuerpo del niño. Arthur viajaba el martes de la pasada semana a bordo de un coche junto con su madre, Joana Lliteras, y su hermana Úrsula, de siete años. El vehículo fue arrastrado por las aguas y la mujer murió, pero antes consiguió sacar del coche con vida a su hija.

4. Un estudiante mata a 19 personas y hiere a más de 50 en el ataque de un estudiante a un instituto de Crimea. Una verdadera masacre, a juzgar por el balance final y los testimonios de testigos presenciales, ha sido el resultado del ataque lanzado este mediodía contra una escuela politécnica de Kerch (Crimea), territorio perteneciente a Ucrania que Rusia se anexionó en marzo de 2014. Armado con un fusil y varios artefactos explosivos que llevaba en una bolsa, Vladislav Rosliakov, un estudiante de 18 años de cuarto curso, penetró en el colegio, hizo explotar una bomba en la cafetería y subió al segundo piso disparando contra quienes encontraba a su paso, según fuentes oficiales. Un primer balance provisional eleva a 19 el número de muertos y a 52 el de heridos, de ellos casi 20 en estado crítico.

5. Carmena expedienta a Echenique por realizar unas obras en su piso del barrio de Salamanca. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena ha abierto «un expediente de restauración de la legalidad urbanística» al «número 3» de Podemos, Pablo Echenique, por realizar unas obras en su vivienda del distrito de Salamanca sin autorización. Según avanzó Okdiario, el secretario de Organización de la formación morada instaló un compresor de aire acondicionado en la fachada del piso donde se ha mudado hace apenas unos meses, además instaló unas cámaras de videovigilancia sin permiso.

6. El Rey viaja en Metro ante la sorpresa de los viajeros. El Rey ha viajado este miércoles en el Metro de Madrid para conmemorar el centenario de la primera línea del suburbano, que inauguró y financió con un millón de pesetas su bisabuelo, el Rey Alfonso XIII. Don Felipe se ha subido en el Metro en la estación de Sol y se ha bajado en la de Chamartín, donde ha inaugurado la exposición conmemorativa del primer suburbano de España. Igual que los demás viajeros, el Monarca ha accedido por los tornos con una tarjeta de viajes.