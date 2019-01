Las seis noticias imprescindibles de este martes, 8 de enero

1. Vox lanza un órdago al PP con 19 propuestas para investir a Moreno. En Madrid se reunieron Vox con el Partido Popular, con la ausencia de Ciudadanos, y el partido de Santiago Abascal le presentó sus propuestas para la investidura del presidente de la Junta de Andalucia. Entre las medidas hay algunas que chocan frontalmente no solamente con Ciudadanos sino también con el Partido Popular, como son la colaboración de la Junta con la Policía para expulsar a 52.000 inmigrantes ilegales. En el documento de propuestas no se declaran que sean inamovibles, ni siquiera que sean condición sine qua non para apoyar un gobierno del cambio. De hecho, uno de los puntos más polémicos antes de dar a conocer el documento era el punto 84 del acuerdo PP-CS para dar más dinero a la prevención de la violencia de género. Ahora, en el 19 declara que «no prestará su apoyo parlamentario para la implantación, asignación de presupuesto y/o desarrollo de leyes ideológicas que a su juicio vulneran derechos y libertades».

2. El PP tilda de «auténtico despropósito» el documento de Vox y advierte de que no lo puede respaldar. El Partido Popular ha recibido con enorme escepticismo el documento de 19 propuestas que le ha presentado esta tarde Vox, en la reunión que mantienen desde las 16.45 en Madrid los equipos negociadores de ambos partidos para intentar la investidura de Juan Manuel Moreno (PP) en Andalucía. «Algunas medidas son un auténtico despropósito», ha señalado fuentes del partido desde dentro de la reunión. En una primera valoración, el PP afirma que «a Vox parece importarle más Vox que los andaluces». «Se trata de un documento inaceptable por parte del PP», aseguran fuentes populares.

3. Toda agresión de un hombre contra su pareja o ex es violencia de género, incluso en una pelea mutua. El Pleno del Tribunal Supremo (TS) ha fijado en una sentencia que en una agresión mutua entre un hombre y una mujer que tengan una relación de pareja o expareja, la violencia que él ejerce sobre ella debe considerarse de género o machista. En el fallo, el TS ha recalcado también que los actos de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer en una relación afectiva de pareja constituyen «actos de poder y superioridad con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad» y constituyen un delito de violencia de género.

4. Rescatan en Cancún a una niña española a la que había secuestrado su niñera para mandarla a Turquía. Una niña española fue rescatada este martes por la policía mexicana en el aeropuerto internacional de Cancún cuando su niñera y captora, una mujer de nacionalidad filipina, intentaba abordar con ella un avión con destino a Estambul, Turquía. La menor, de dos años y tres meses y referida por la policía como M. K., había sido secuestrada en un balneario en Tulum, un turístico municipio localizado a unos 130 kilómetros al sur de Cancún. Tras su desaparición, los agentes establecieron un dispositivo de seguridad y rescataron a la menor en la terminal 4 del aeropuerto, donde la mujer filipina, identificada como E. R., contaba con dos billetes de avión para trasladar a la niña a Turquía.

5. Colombia prohibirá la entrada a Maduro como primeras sanciones al Gobierno de Venezuela. El ministro de Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha anunciado este martes que el Gobierno prohibirá la entrada al país del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otros altos cargos de su Ejecutivo, en las primeras sanciones adoptadas por Bogotá contra Caracas. Holmes Trujillo ha dado una rueda de prensa para dar a conocer las medidas que adoptará Colombia, en línea con la ofensiva diplomática anticipada por el Grupo de Lima, al que pertenece, si Maduro insiste en tomar posesión el 10 de enero para un segundo mandato, según informa la prensa colombiana.

6. La Policía Foral entra en el palacio ocupado por los abertzales en Pamplona. Técnicos del Gobierno de Navarra, acompañados de agentes de la Policía Foral, han entrado esta madrugada en el palacio ocupado por jóvenes abertzales en el centro de Pamplona. Lo curioso es que en el momento de entrar el edificio se encontraba vacío. Sin embargo, a lo largo de la mañana sí que se ha vivido cierta tensión en las calles cercanas. Incluso ha llegado a haber alguna carga policial junto al Parlamento de Navarra. Los abertzales, que entraron por la fuerza en septiembre de 2017, denuncian «numerosas irregularidades jurídicas» en la entrada de la Policía.