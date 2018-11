Seis noticias imprescindibles de este martes

1. ABC accede a la carta del Gobierno británico que prueba que Londres no dio garantías a Sánchez sobre Gibraltar.El Reino Unido no entrará en negociaciones sobre la soberanía de Gibraltar y seguirá defendiendo los intereses de la colonia en las futuras negociaciones con la Unión Europea, a pesar de lo que se haya dicho en los documentos que acompañan al Tratado de Retirada firmado por Londres. Así lo prueba una misiva del Gobierno de Theresa May a la que ha podido acceder ABC.

2. El Supremo dice que el cambio «radical» sobre el impuesto de las hipotecas no estaba justificado.Enmienda total a la sentencia de los seis magistrados de la sección segunda de la sala de los contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que a finales de octubre cambiaron la doctrina vigente hasta entonces sobre el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (SJD), fallando que debe abonarlo el banco y no el cliente. El caos jurídico generado por esa resolución obligó al presidente de la sala a convocar al pleno a la totalidad de los 31 magistrados para unificar criterio, que el 6 de noviembre estudió tres nuevos casos y corrigió a la sala volviendo al criterio anterior, por el cual pagan los consumidores. El argumento del pleno es que la sentencia de la sección segunda se habían «separado de la jurisprudencia reiterada de esta sala sin fundamento suficiente», según se recoge en los autos dados a conocer hoy.

3. El Congreso aprueba cerrar webs sin autorización judicial para luchar contra la piratería. La Comisión de Cultura del Congreso ha aprobado, este martes, por unanimidad la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en la que se recogen medidas contra la piratería, como el cierre de webs sin necesidad de autorización judicial, o iniciativas para un mayor control de las entidades de gestión de derechos y poner freno a prácticas como las de «La Rueda».

4. Detenida una joven de 19 años por asesinar a una menor en Alcorcón por celos. La Policía Nacional ha detenido a Rocío M., una joven de 19 años acusada de matar este domingo de una puñalada a Denisa María, una menor de 17 años de nacionalidad rumana, en la localidad de Alcorcón. Se trata de la actual pareja del exnovio de la víctima, a quien el círculo más cercano de la malograda señalaba ayer por las continuas amenazas de muerte que le habría efectuado durante los últimos meses.

5. El River-Boca ya tiene fecha y se jugará fuera de Argentina. El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate y Boca Juniors se jugará en un campo neutral el 8 ó 9 de diciembre próximo, según anunció este martes la Conmebol. La entidad tomó esta determinación en una reunión con dirigentes de ambos clubes argentinos este martes, tras la postergación del encuentro de vuelta que inicialmente se debía jugar el sábado pasado en el Monumental de Buenos Aires pero que fue suspendido por ataques violentos de hinchas al autobús que llevaba a los jugadores del Boca al estadio.

6. La sonda InSight dice «hola» y despierta en Marte.A las 05.30 de esta madrugada, el vetusto satélite marciano 2001 Mars Odissey recogió las tranquilizadoras señales emitidas por las antenas de la InSight y que indican que los paneles solares, que tenían que desplegarse 16 minutos después del aterrizaje, se han abierto y están recargando las baterías de la máquina. Además, el satélite ya ha fotografiado la zona de aterrizaje y está enviando los datos.