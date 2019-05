Seis noticias imprescindibles de este lunes, 6 de mayo

1. Un jefe de los Mossos desmonta el relato «pacífico» del independentismo el 20-S. Era un testigo de las defensas y ha dado la vuelta a sus tesis de arriba abajo. El responsable de las unidades de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra en las jornadas del 19 y 20 de septiembre ha expuesto un relato demoledor sobre la concentración en la Consejería de Economía y ha apuntalado la acusación contra Jordi Sànchez, el antiguo presidente de la ANC. Su testimonio ha irrumpido por sorpresa, en la sesión trigésimonovena, como una de esas declaraciones que pueden inclinar la balanza en un juicio.

2. Puigdemont estudia acciones judiciales contra la Junta Electoral por «perjudicar» su candidatura a las europeas.El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont estudia emprender acciones judiciales contra la Junta Electoral Central (JEC) por haber «perjudicado» a su candidatura a las elecciones europeas, al quedar suspendida hasta hoy, si bien se ha mostrado satisfecho de que finalmente haya sido admitida.

3. Casado pide a Sánchez que el próximo Gobierno no dependa de quienes quieren romper España. Pablo Casado ha llegado pasada la una de la tarde al Palacio de La Moncloa, para reunirse con Pedro Sánchez, en el primer encuentro de la ronda de contactos que ha abierto el candidato socialista tras ganar las elecciones generales del 28 de abril, en las que el PP solo logró 66 escaños, frente a los 123 del PSOE. Después de la dura campaña, el saludo entre ambos ha sido correcto, sin gestos ostensibles de tensión y sin ningún exceso de cordialidad. El presidente del PP ha acudido a la sede de la Presidencia del Gobierno sin papeles, acompañado de su jefe de gabinete, Javier Fernández-Lasquetty, y su directora de Comunicación, María Pelayo.

4. La CNMV autoriza que se elimine el umbral mínimo de aceptación de la opa de Fridman sobre Dia. Mikhail Fridman se sale con la suya. La CNMV ha autorizado eliminar el umbral mínimo de aceptación de su opa sobre Dia, según ha comunicado el organismo presidido por Sebastián Albella. El supervisor considera «acreditado que DIA se encuentra de forma demostrable en serias dificultades financieras».

5. Hallan la mochila, el móvil y el portátil de la española desaparecida en París. La mochila de la estudiante española Natalia Sánchez Uribe, desaparecida en París la semana pasada, ha aparecido con su teléfono móvil y su ordenador portátil dentro, según ha informado este lunes la universidad en la que estudia en un mensaje al que tuvo acceso Efe. La oficina de relaciones internacionales de la Escuela de Economía de la Sorbona, donde Natalia —estudiante de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)— cursa su beca Erasmus que concluye en dos semanas, envió un mensaje electrónico a sus compañeros de curso pidiendo que se pongan en contacto con ellos si saben algo de la joven.

6. Íker Casillas abandona el hospital: «He tenido mucha suerte. No sé lo que será el futuro». Visiblemente emocionado, Íker Casillas recibió este lunes 6 de mayo el alta médica en el hospital CUF Porto, después de cinco días ingresado por haber sufrido un infarto de miocardio agudo al final del entrenamiento del FC Oporto el pasado 1 de mayo. «Hay que estar agradecido porque he tenido mucha suerte. Hay que sacar una sonrisa en estos momentos. Me emociono por tantas muestras de cariño», explicó Casillas a la puerta de la clínica. Asimismo, el portero expresó su agradecimiento «a los médicos y a las miles de muestras que he recibido en las redes sociales y en el ámbito del fútbol». Tiene pensado guardar reposo «durante un par de semanas o un par de meses». «Estoy bien, un poco emocionado, pero lo puedo contar y lo podéis ver», comentó.