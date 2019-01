Seis noticias imprescindibles de este lunes, 21 de enero

1. Un grupo de militares, al menos unos 40 sargentos adscritos al Escuadrón Montado de la Guardia Nacional Bolivariana en el barrio de Cotiza, al norte de Caracas, se ha alzado este lunes en armas contra el régimen de Nicolás Maduro. Aunque la sublevación fue sofocada por las fuerzas leales al régimen a las pocas horas de empezar, los rebeldes tuvieron tiempo de llamar a los venezolanos a levantarse contra el régimen. De este modo, los vecinos de Cotiza se han enfrentado a las autoridades, que los han dispersado con bombas lacrimógenas y balas de perdigones. Aun así, siguen los enfrentamientos.

2. Íñigo Errejón ha renunciado a su escaño en el Congreso de los Diputados después de la crisis abierta en Podemos al anunciar que concurrirá a las autonómicas de mayo bajo el paraguas de Manuela Carmena y Más Madrid. Desde el pasado jueves, los principales dirigentes de la formación morada han arrinconado al hasta ahora diputado para que renuncie él mismo a su puesto. «Pago muy tranquilo el precio de haber adoptado la decisión correcta», ha asegurado Errejón ante los periodistas convocados en la Cámara Baja.

3. El equipo técnico que trabaja en el rescate de Julen, el niño que lleva más de una semana atrapado en el pozo de Totalán (Málaga), ha anunciado que la perforación de un túnel paralelo al agujero por el que cayó el pequeño se encuentra a una profundidad de 53 metros, a siete del objetivo, después de haber sometido a la máquina perforadora a unos trabajos de mantenimiento.

4. Los taxistas de Madrid se han sumado este lunes a la huelga indefinida que sus compañeros de Barcelona empezaron el pasado viernes, mientras el gobierno regional madrileño y la Generalitat buscan soluciones tras ver rechazadas sus propuestas para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Las asociaciones de Madrid se han reunido esta tarde con la consejera madrileña de Transportes, Rosalía Gonzalo, horas antes de que los taxistas de Barcelona mantengan, mañana, un nuevo encuentro con responsables de la Generalitat. En el marco de estas protesta, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha sufrido un escrache por parte de los taxistas tras su llegada en AVE a Atocha.

5. Theresa May evidencia ante el Parlamento que no tiene un «plan B» para el Brexit. Se esperaba que la «premier» británica aportase este lunes las líneas maestras de su «plan B» con el que tratar de aprobar el Brexit y, finalmente, no ha desvelado nada nuevo en su discurso, excepto un guiño a los comunitarios que quieran seguir viviendo y trabajando en Gran Bretaña tras su salida de la Unión Europea.

6. El bebé de dos meses presuntamente maltratado por su padre que ingresó en la UCI de neonatología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona a principios de enero ha muerto. Según ha confirmado el centro hospitalario, el deceso del pequeño se ha producido poco después de las 14.00 horas. El menor se encontraba «estable dentro de la gravedad» hasta el martes pasado, no obstante, su situación había empeorado en las últimas horas hasta el trágico final certificado hoy.