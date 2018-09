Las seis noticias imprescindibles de este lunes

ABC

Actualizado: 10/09/2018 21:29h

1.- La exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha comunicado este lunes al presidente del PP, Pablo Casado, que abandona la actividad política y empieza una nueva etapa, según ha confirmado en un comunicado que primero ha remitido a las agencias y luego al resto de medios nacionales. La que fue número dos de Mariano Rajoy ha renunciado a su acta de diputada por Madrid, pero continuará como militante de base. Casado había citado a Santamaría a la sede del PP, en Génova, y ambos han estado reunidos en la séptima planta en un encuentro cordial que ha durado en torno a una hora. El vicesecretario de Coordinación, Javier Maroto, ha confirmado la reunión durante su comparecencia ante los medios, pasadas las dos de la tarde. «En este momento se está produciendo la reunión», ha comentado. La exvicepresidenta faltó la semana pasada a la convocatoria de Casado con el grupo Popular en el Congreso, y a la Junta Directiva Nacional en Barcelona. En aquel momento explicó que hablaría primero con Casado antes de desvelar su futuro. El líder del PP había ofrecido a Santamaría integrarse en su proyecto. Tenía reservado un puesto en el Comité Ejecutivo Nacional del PP y le ofreció la presidencia de una comisión parlamentaria en el Congreso, pero la exvicepresidenta rechazó esas opciones.

2.- Tres barones del PSOE –Aragón, Castilla-La Mancha y Asturias- acaban de sellar una alianza con otros tantos del PP –Castilla y León, Galicia y La Rioja- en contra de los privilegios del Gobierno con los nacionalistas. Los seis, al unísono, han exigido que se respete la Constitución –igualdad de todos los españoles y solidaridad interterritorial- y han advertido al presidente Pedro Sánchez que no admitirán amaños bilaterales con Cataluña en materia de financiación autonómica. La alianza quedó sellada este lunes en Zaragoza, en forma de declaración institucional firmada por esos seis barones de PSOE y PP en su calidad de presidentes de sus respectivos gobiernos autonómicos. Los tres del lado socialista han sido destacados críticos del sanchismo: el aragonés Javier Lambán, el asturiano Javier Fernández y el castellano-manchego Emiliano García-Page. Y los tres presidentes autonómicos del PP con los que ahora han hecho piña en este particular son pesos pesados de las filas populares: el gallego Alberto Núñez Feijóo, el castellano-leonés Juan Vicente Herrera y el riojano José Ignacio Ceniceros.

3.- La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado este lunes que los activistas en Latinoamérica están cada vez en mayor riesgo y ha pedido a los gobiernos que refuercen su protección y tomen medidas para evitar que la situación siga degradándose. En su primer pronunciamiento ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha inaugurado en Ginebra su último periodo de sesiones de este año, la nueva alta comisionada ha hecho énfasis en la situación de los defensores locales de los derechos humanos en esa región, donde están siendo víctimas de inusitada violencia. Pese al cese del conflicto y a las perspectivas de paz que nacieron del acuerdo suscrito entre el Estado y la guerrilla de las FARC, Colombia ha sido el país donde Bachelet ha reportado el número más elevado de homicidios de activistas. Ha precisado que entre el 1 de enero y el 1 de septiembre pasados, su oficina registró el asesinato de 53 líderes de los derechos humanos en Colombia, mientras que otros 57 casos están en proceso de verificación. En México, ha continuado, hubo ocho activistas asesinados en los primeros ocho meses de 2018, superando a las víctimas registradas durante todo el año pasado.

4.- Volkswagen se ha enfrentado este lunes a su primer gran juicio por el caso del software que alteraba las emisiones de algunos vehículos con motor diésel, más conocido como «Dieselgate». El tribunal regional de Braunschweig (Alemania) tendrá que determinar si la corporación alemana debería haber informado ante los mercados financieros del engaño para evitar pérdidas a sus accionistas, quienes reclaman 11.000 millones de dólares (9.512 millones de euros al cambio actual). Los inversores buscan así una compensación por una caída en el precio de los títulos de Volkswagen provocada por el escándalo, que salió a la luz en 2015 y le ha costado a la firma alemana 27.400 millones de euros en multas y llamada a revisión de vehículos hasta la fecha. VW ha admitido el fraude sistemático en las emisiones de sus vehículos, pero niega haber cometido un error en materia de divulgación: «Esta demanda es única y exclusivamente sobre si Volkswagen cumplió con sus obligaciones de divulgación con los accionistas y los mercados financieros. Estamos seguros de que este es el caso», ha señalado el fabricante germano en un comunicado.

5.- «No he cometido ninguna irregularidad». Con esta frase tajante empezó la rueda de prensa de la ministra de Sanidad, Carmen Montón para desmentir la información publicada este lunes por el diario.es que apunta a que la ministra realizó un máster en la Universidad Rey Juan Carlos «plagado de irregularidades». Montón ha asegurado que no dimitirá puesto que «he demostrado punto por punto» que no hubo irregularidades. «Yo sí hice este máster, y tengo materiales que acreditan mi honestidad. Tengo el título, el certificado académico de las notas, el trabajo de fin de máster y más de 30 correos en esas fechas que demuestran que he cursado en 2010/2011, nada que ver con otros desgraciados casos que vimos en España», ha insistido la ministra. Y añadió: «Me he matriculado en en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso 2010/2011 una vez acabada Medicina. Yo era portavoz de Igualdad y con toda mi humildad me presté a hacerlo para estar mejor formada. No lo necesitaba ni lo necesito para trabajar , cursé el máster para hacer lo mejor posible mi labor parlamentaria como portavoz de Igualdad».

6.- En medio de toda la polémica por la posibilidad de que el Gerona-Barcelona del próximo mes de enero se pueda disputar en Estados Unidos, ha surgido la voz de una de las personas más influyentes en el fútbol español: Jaume Roures, socio fundador de Mediapro, que ha ido más allá y ha desvelado que incluso se podría disputar una final de la Champions League en suelo estadounidense. Roures ha participado en un programa de Cataluña Radio en el que ha desvelado que se está negociando esta posibilidad, lo que contrasta con el malestar de Infantino por el hecho de que Javier Tebas no le haya pedido permiso por su planteamiento. «Se está negociando jugar una final de la Champions en Nueva York», comentó Roures, que también se manifestó a favor de que el partido entre el Gerona y el Barcelona se dispute en Miami. «Es muy positivo, sobre todo para el Gerona, que acaba de llegar a la Liga Santander. Eso ayuda a consolidar la competición. La gente no puede pensar que el negocio se mantiene porque sí. Todo se mantiene porque hay un trabajo desde hace tiempo. Se hablará del Gerona en todo el mundo del fútbol durante quince días», apuntó.