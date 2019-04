Seis noticias imprescindibles de este jueves, 4 de abril

Actualizado: 04/04/2019 20:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Parlamentarios del PP vasco abandonan el pleno después de que Bildu llamara «nazis» a los policías. El debate sobre la polémica Ley de Abusos Policiales ha generado momentos de gran tensión en el Parlamento vasco, donde un encolerizado dirigente de EH Bildu no ha dudado en catalogar de «nazis» y «asquerosos» a los agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza presentes. Se trata de Julen Arzuaga, que ha acusado a las fuerzas de seguridad de querer esconder a las víctimas de este tipo de abusos. Su intervención ha motivado la marcha momentánea de los dirigentes del PP, que han llegado a encararse con el radical. Los populares han sido los únicos que han votado en contra de la polémica norma, que ha salido adelante con el apoyo de PNV y PSE y la abstención de Podemos y Bildu.

2. Borrell renuncia a tratar Venezuela en la OTAN: «Esto no es un “chat” sobre los problemas del mundo». El Gobierno español tuvo este jueves la oportunidad de llevar la crisis de Venezuela, con el creciente apoyo de Rusia al régimen de Nicolás Maduro, a una reunión ministerial de la Alianza Atlántica en Washington, pero renunció a ello bajo la excusa de que «la OTAN no está en Venezuela y este no es un “chat” para hablar sobre los problemas del mundo», según dijo después en declaraciones a los medios de comunicación el ministro de Defensa, Josep Borrell.

3. «Quiero notar la ausencia de tu sufrimiento»: Ángel suministró pentobarbital sódico a su mujer enferma.Cuando Ángel Hernández Pardo, de 69 años y antiguo técnico de comunicaciones audiovisuales en el Parlamento madrileño, pronuncia esas palabras está cogiendo de la mano a su mujer, María José Carrasco, de 62 años y exsecretaria judicial, cuya muerte ha asistido. Las imágenes se han difundido en «El Programa de Ana Rosa». Quizás por su deformación profesional, Hernández quería testigos. Invitó ayer miérocles 3 de abril a un reportero de «Cuatro al Día», Agustín Pérez, al que había conocido cinco meses atrás cuando grababan los últimos compases de vida de su mujer, enferma desde hacía tres décadas de esclerosis múltiple, para filmar el que será el último vídeo de su esposa: el de su adiós definitivo. La decisión final pendía de la voluntad de ella, era el único límite.

4. Montoya se retracta ante la juez «Me inculpé por amor a Josefa». En su segunda declaración ante la titular del Primera Instancia e Instrucción 1 de Valverde del Camino, que investiga el crimen de la joven zamorana Laura Luelmo en El Campillo (Huelva) el pasado diciembre, el autor confeso del crimen, Bernardo Montoya, ha dado un paso atrás, como anunció ya desde la prisión a través de distintas cartas y por boca de su abogado. El autor confeso del asesinato de la joven, que está declarando por vídeoconferencia desde la prisión sevillana de Morón –donde permanece internado-, ha manifestado que se autoinculpó y confesó el crimen «por amor» a Josefa, su ex novia, a la que ahora apunta como autora material, según ha manifestado a los periodistas su abogado, Miguel Rivera.

5. El Chicle será juzgado por un tribunal popular. El Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira ha finalizado la investigación de la muerte de Diana Quer y, desestimando la solicitud de sobreseimiento parcial formulada por el investigado, ha emitido el auto de apertura de juicio oral, en el que acuerda que la causa se siga contra el único detenido por si los hechos fuesen constitutivos de delitos de asesinato, agresión sexual y detención ilegal. El sospechoso será enjuiciado por el Tribunal del Jurado de la sección sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña, con sede en Santiago.

6. Muere el cantautor argentino Alberto Cortez, el poeta de las cosas sencillas. El autor del que es un himno a la amistad, "Cuando un amigo se va", el cantante argentino Alberto Cortez, ha fallecido hoy en Madrid a los 79 años tras ingresar la pasada semana en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles debido a las complicaciones de unas úlceras gástricas. Alberto Cortez cuyo verdadero nombre es José Alberto García Gallo, nació el 11 de marzo de 1940 en Rancul, (Argentina) , la misma ciudad donde arrancó su faceta musical en el conservatorio Alberto Williams que regentaba la señorita Elena Zamalloa.