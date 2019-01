Seis noticias imprescindibles de este jueves, 3 de enero

1. Vox amenaza con no apoyar la investidura de Juanma Moreno ante el «desprecio» de PP y Cs. El gobierno de cambio está lejos de ser una realidad en Andalucía, al menos si Vox mantiene hasta el final el órdago que ha lanzado su presidente, Santiago Abascal, esta mañana en Twitter. En un hilo de esta red social el político carga contra el PP y Ciudadanos por excluir a su formación de las negociaciones y les acusa de brindarles únicamente «desprecio, menoscrepio e insultos».

2. El PSOE confirma que Susana Díaz se presentará a la investidura para ser reelegida presidenta. La presidenta en funciones de la Junta, Susana Díaz, presentará su candidatura para ser de nuevo elegida presidenta del Gobierno andaluz. Así lo ha confirmado el PSOE este jueves en el Parlamento argumentando que son el partido «que ha ganado las elecciones» y, por lo tanto, «el que tiene más legitimidad para presentar a su candidata a la Presidencia del Gobierno andaluz».

3. Un hombre mata a su novia en Laredo (Cantabria).Un hombre ha matado supuestamente a su novia apuñalándola en la localidad cántabra de Laredo. La mujer de 26 años, R.A.C.S. y de nacionalidad dominicana, que presentaba signos de apuñalamiento en el tórax, no pudo ser reanimada por los servicios de emergencias que acudieron a su casa, situada en la calle Rosario Ochandiano de la localidad cántabra.

4. El alcalde de Mérida: «Yo no recibo un Consejo de Ministros con los trenes averiados». El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha asegurado que no asistirá a los actos de recepción de los miembros del Gobierno cuando viajen a Mérida al anunciado Consejo de Ministros si no cesan las averías del tren. «Que se pongan de acuerdo los dos principales partidos y registren una modificación presupuestaria por vía de urgencia y sustituyan todos los trenes. Y punto. No hay que traer mecánicos, que compren las máquinas nuevas. Ahora, eso sí, yo no recibo un Consejo de Ministros con los trenes averiados. La foto de la vergüenza no me la voy a hacer yo», ha asegurado el regidor emeritense.

5. La afiliación supera los 19 millones de personas por primera vez desde 2007. La afiliación media a la Seguridad Social ha sumado 19.024.165 ocupados en diciembre, superando los 19 millones por primera vez desde 2007. En concreto se trata del mejor cierre de año de la serie histórica, con la excepción mencionada cuando se alcanzó la cifra de 19.372.777 afiliados. Por su parte, el paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha cerrado el año en sus mejores niveles de los últimos nueve años y bajado en 210.484 personas durante este año, con un ritmo de reducción interanual del 6,17%.

6. El Gobierno señala el pasado falangista del prior del Valle de los Caídos por su negativa a la exhumación de Franco. Nueva complicación en el proceso de exhumación de los restos de Franco. La medida estrella del Gobierno, que Pedro Sánchez puso encima de la mesa nada más acceder al cargo en el mes de junio, sufre un nuevo contratiempo por la negativa del prior del Valle de los Caídos a facilitar el acceso al templo para proceder a la exhumación.