Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 7 de septiembre

ABC

Actualizado: 07/09/2018 08:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Podemos ya habla sin tapujos de «cogobernar» desde el Congreso. Pablo Iglesias volvió a examinar a Pedro Sánchez, pese a que el presidente del Gobierno es este último. El líder del Ejecutivo y el secretario general de Podemos se reunieron ayer durante dos horas en La Moncloa para empezar a conformar la «factura» que Sánchez tendrá que pagar a Unidos Podemos si quiere el apoyo de sus diputados para aprobar unos Presupuestos que empiezan a tomar tintes morados. De hecho, el propio Iglesias reconoció que hay «feeling» entre ambas partes y apostó por que PSOE y Podemos vayan un paso más allá en su relación para «cogobernar desde el Parlamento», pese a que entre ambos grupos no alcanzan la mayoría de la Cámara. La de ayer fue la primera reunión oficial entre Sánchez e Iglesias después de que en el mes de junio ya mantuvieran un encuentro más distendido, también en La Moncloa. En esta ocasión, el presidente del Gobierno llegó al «examen» conociendo las preguntas y las soluciones a las mismas.

2. El mayor avión no tripulado de EE.UU. se estrelló en aguas próximas a Cádiz. Un avión no tripulado RQ-4 Global Hawk del Ejército del Aire de EE.UU. se estrelló el pasado 26 de junio en aguas cercanas a la bahía de Cádiz, según confirmaron a ABC fuentes militares estadounidenses. Hasta su publicación el miércoles en la web estadounidense «The War Zone» no había trascendido ninguna noticia sobre este incidente. La voz de alarma «se produjo alrededor de las cinco de la tarde, cuando el Global Hawk cayó frente a Rota (Cádiz) sin que ninguna persona se viera afectada», añade a este diario el capitán de corbeta Joe Hontz, portavoz del Mando Europeo de EE.UU., con sede en Stuttgart (Alemania). Una vez que se tuvo constancia del accidente se inició un operativo de rescate del aparato con el objeto de recuperar la mayor parte de su material sensible.

3. Los tripulantes de cabina de Ryanair se reúnen este viernes para convocar un nuevo calendario de huelgas. Los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair retoman sus protestas tras la «tregua» ofrecida en agosto. Representantes de trabajadores españoles, belgas, portugueses, italianos, alemanes y holandeses se reunirán este viernes en Roma para plantear un nuevo calendario de huelgas. Según ha podido saber ABC, estas se convocarán para este mismo mes, probablemente para la última semana de septiembre. También se estudian otras alternativas. Fuentes sindicales no descartan convocar una única jornada de huelga a la que se sumen determinados colectivos de pilotos. Y es que pese a los acuerdos alcanzados por Ryanair con este colectivo en Italia e Irlanda, todavía existen conflictos abiertos en otras regiones como Suecia o Alemania.

4. Doble crimen en Zaragoza: «Actúan ahogados por las cargas, superados por la desesperación». Una especie de «ángel de la muerte» desesperado, con depresión y algunos problemas económicos para hacer frente a tres personas dependientes: madre, mujer y hermano. Así describen algunas personas que conocían a Luis L.M., de 67 años, médico jubilado que ayer por la mañana, muy temprano, acabó con tres vidas del tirón en Zaragoza. El hombre estaba bajo tratamiento psicológico desde hace unos meses, pero lo que cuentan algunos vecinos del domicilio familiar sito en la calle Viñedo Viejo, 2, de la capital aragonesa es que no podía soportar «ver sufrir a su mujer», Dolores M., ni un día más. Sin justificaciones por el doble crimen cometido, desde las asociaciones nacionales del alzhéimer, como Ceafa, recuerdan a ABC que las cargas emocionales y económicas que conlleva para un cuidador o familia un paciente con esta enfermedad neurodegenerativa (con tres fases de desarrollo y cuya evolución va de 10 a 15 años de duración) son inmensas.

5. Trump, a la caza del anónimo que destapó la conjura en la Casa Blanca. «Hay una resistencia silenciosa dentro de la Administración de gente que ha decidido poner a su país como prioridad». Es una de las frases de un artículo anónimo en «The New York Times» que ha provocado la última sacudida en la Casa Blanca. Su autor, según ha explicado el diario neoyorquino, es un alto cargo de la Administración Trump. Su intención, explica en el texto, es comunicar a la opinión pública que «hay adultos en la sala». Es decir, que en la caótica, volátil y agitada presidencia de Donald Trump hay gente dentro del Gobierno que trata de contener a un presidente intempestivo, cambiante y, según el autor, pernicioso para los valores democráticos de EE.UU. «Creemos que nuestro principal deber está con el país, y el presidente sigue actuando de una manera perjudicial para la salud de nuestra república», explica el firmante anónimo.

6. La guerra al diésel compromete la fabricación en España de 15 nuevos modelos. Los vehículos diésel han perdido seis puntos porcentuales de cuota de mercado en lo que va de año. Pero, además, los recién comprados están disminuyendo drásticamente su valor residual, con el impacto negativo que este descenso tiene tanto en los particulares como en las empresas. Según la Asociación Nacional de Fabricantes ANFAC, este descenso de cuota revierte sobre todo en la compra de vehículos de gasolina, que han ganado casi cinco puntos porcentuales este año. El incremento de ventas de estos automóviles, con mayores emisiones de CO2, impacta contra los objetivos de reducción de emisiones de CO2 y dificulta la lucha contra el cambio climático, una de las metas claves expresadas por el Gobierno. Estos vaivenes bruscos de la demanda afectan a las fábricas productoras de vehículos, que ensamblan más de 1,4 millones de vehículos diésel y dos millones de motores al año.