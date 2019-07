Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 5 de julio

1. Vox bloquea de momento un Gobierno de PP y Cs en Murcia. El grupo parlamentario de Vox en la Región de Murcia tumbó ayer la investidura del candidato popular, Fernando López Miras, y dinamitó un gobierno bicolor de PP y Ciudadanos (Cs), que pretendía reeditar la vía andaluza dejando a Vox fuera de un acuerdo a tres. Lo que ayer ocurrió en la Asamblea regional fue una durísima advertencia al PP y Cs y tendrá repercusiones directas la semana que viene en el pleno de investidura de la Comunidad de Madrid, por el momento sin candidato. Durante la segunda votación en la Asamblea murciana, donde solo se necesitaba mayoría simple, la abstención de los cuatro diputados de Vox habría servido para que los veintidós votos a favor de PP y Cs sumaran más que los diecinueve en contra de PSOE y Podemos y permitieran el nombramiento de López Miras.

2. Diplomáticos arremeten contra Mateo por la entrevista al «terrorista convicto» Otegui. La entrevista a Arnaldo Otegui en el programa «La noche en 24 horas» de TVE ha provocado la reacción de 62 embajadores y diplomáticos jubilados que exigen, en una carta enviada a la directora del ente público, Rosa María Mateo, «el mismo espacio y formato en sus pantallas» para que el embajador Javier Rupérez «pueda exponer al pueblo español su opinión sobre un terrorista al que un ex presidente del Gobierno ha calificado increíblemente de "hombre de paz"». La petición de apoyo a Rupérez surge después de que el ex embajador en EE.UU. (2000-04) y ex diputado de PP (1986-2000) y UCD (1979-82) escribiera una carta en ABC, bajo el título «Esperando la llamada de Rosa María Mateo», en la que demandaba ese mismo espacio en la corporación pública «en aras de la neutralidad».

3. Trump dinamita las tradiciones y se apropia del 4 de Julio. Con el simbólico monumento a Lincoln de fondo, entre dos tanques y ante una multitud completamente entregada, Donald Trump rompió ayer una larga tradición y se convirtió en el primer presidente en siete décadas en dar un discurso a la nación durante la festividad del 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. Consciente del riesgo de convertir la fiesta nacional en un mitin de campaña, el presidente eligió escrupulosamente sus palabras e hizo un esfuerzo por no entrar en política. «Hoy celebramos nuestra historia, nuestro pueblo y los héroes que orgullosamente defienden nuestra bandera, los valientes hombres y mujeres del ejército de EE.UU.», dijo el presidente.

4. El exgobernador de Río reconoce la compra de votos para acoger los Juegos Olímpicos. El exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral reconoció este jueves en una audiencia que sobornó a miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) por 2 millones de dólares para garantizar que la cuidad brasileña fuera sede de los Juegos Olímpicos en 2016. El exgobernador, preso por corrupción desde 2016, hizo esta declaración ante el juez Marcelo Bretas, de la 7ª Vara Federal Criminal de Río de Janeiro, que investiga a seis acusados que habrían participado del soborno para garantizar al menos uno de los votos de los delegados africanos del COI. Esta ha sido la primera vez que el político admitió la compra de los votos de hasta nueve miembros del organismo y apuntó que el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), encarcelado por corrupción desde el año pasado, lo sabía..

5. Trípoli se plantea permitir que 8.000 refugiados alcancen Europa para huir de la guerra. Entre 7.000 y 8.000 inmigrantes que se encuentran en campos de detención podrían ser liberados para permitir que emigren a Europa, según fuentes del ejecutivo de Trípoli. Esta información preocupa sobremanera a las autoridades italianas, porque podrían aumentar notablemente los intentos de inmigrantes para desembarcar en Italia. En este sentido, se han producido noticias alarmantes en las últimas horas. La barca a vela Alex de la ONG italiana Mediterránea rescató ayer 54 náufragos deshidratados, entre ellos mujeres y niños, frente a las costas de Libia. Su tripulación pidió con urgencia la ayuda de un puerto seguro. El ministro del Interior, Matteo Salvini, le respondió: «Vayan a Túnez, que está más cerca que Lampedusa».

6. La Tierra podría tener enormes reservas ocultas de agua. Por lo que sabemos, en el Universo hay agua por todas partes. No en vano, el hidrógeno es el elemento más abundante que existe, y allí donde dos átomos de hidrógeno se encuentran con uno de oxígeno, puede haber agua. Durante las últimas décadas, además, los astrónomos han localizado varios miles de exoplanetas, mundos alrededor de otras estrellas, y en una parte de ellos se dan las condiciones para que el agua exista en estado líquido, un requisito indispensable para que se desarrolle la vida tal y como la conocemos. Y aún más, algunos de esos mundos lejanos podrían ser, incluso, completamente «acuáticos», con inmensos océanos globales en los que la tierra firme no existe.