Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 16 de agosto

ABC Actualizado: 16/08/2019 08:11h

1. La crisis de Argentina pone en juego 5.800 millones en inversiones españolas. El tango es un baile complejo suelen decir quienes saben algo de esto. También lo es la situación actual de la economía de Argentina: Desde el año pasado se encuentra bajo la estricta vigilancia del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que tiene firmado un rescate de 57.000 millones de dólares para evitar la quiebra del país. Un organismo que augura una caída del PIB del 1,3% este año, para crecer apenas un 1,1% en 2020. Todo ello, redondeado con una inflación que, aunque va aflojando, ha pasado del 4,7% de marzo al 2,7% en junio durante este año y unos mercados financieros que descuentan nuevas turbulencias: el principal índice de la Bolsa argentina el «S&P Merval Index» protagonizó el lunes una caída del 48% - medido en dólares- que pasa, según estimaciones de Bloomberg, por ser la tercera de mayor calado en 70 años a nivel mundial. Desde entonces el selectivo argentino ha ido recuperando parte de lo perdido, con una importante devaluación del peso de más del 17% solo este lunes y de casi el 5% al día siguiente, pasándose a intercambiar la divisa estadounidense a más 55 pesos frente a los 40 pesos el dólar de principios de año. En el caso del euro, este se intercambiaba a 62 pesos frente a los 42 pesos de enero.

2. Autorizan la evacuación de nueve personas a bordo del Open Arms por motivos psicológicos. La ONG Open Arms ha confirmado que ha sido autorizada la evacuación urgente por causas psicológicas de cinco personas junto a sus acompañantes a la isla de Lampedusa. Así lo ha confirmado con un mensaje en su Twitter en el que señala que todavía no tiene autorización para desembarcar al resto de personas a bordo. «Esta será su noche número 15 a bordo. No hay derecho», apostilla. El buque ha entrado este jueves por la mañana en aguas italianas y está fondeado frente a la isla italiana de Lampedusa. Los gobiernos de España, Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo y Rumanía han contactado con las autoridades italianas para mostrarse «dispuestos» a acoger a los migrantes y refugiados que viajan a bordo del Open Arms una vez hayan desembarcado en puerto. Lo ha indicado el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en una carta abierta al ministro del Interior, Matteo Salvini, a quien ha criticado por su «enésima» deslealtad política.

3. La Legión aspira a recibir la Laureada de San Fernando en su centenario. Su Majestad el Rey será el presidente de honor de la comisión del «Centenario de la Legión española», que tendrá lugar en 2020, según ha informado la revista oficial de La Legión cuya última portada dedica a Don Felipe, vestido con uniforme militar y con el característico gorrillo legionario, también conocido como chapiri. Para tal efeméride, La Legión ya prepara una serie de actividades y actos en torno a las fechas clave de esta unidad emblemática. Además, y según ha podido saber ABC, desde el Ministerio de Defensa se sigue desde hace años un proceso que podría finalizar con la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando, como Laureada Colectiva, a una de sus unidades que participó en una de las batallas de la Guerra del Rif (1920-1926). La Laureada de San Fernando –como se conoce a la distinción, que también tiene su versión individual– es la más preciada condecoración militar de España.

4. Juego de guerra en la vecina Shenzen para asustar a Hong Kong. A solo 30 kilómetros de Hong Kong, al otro lado de la frontera con China, espectaculares rascacielos con neones brillan sobre la bahía de Shenzhen. A un lado, un paseo marítimo de diseño abarrotado de corredores y parejas. Al otro, concesionarios de Aston Martin y McLaren. Al fondo, a la sombra de un rascacielos que recuerda a la torre Agbar de Barcelona pero mide más del doble, se alza un gigantesco estadio de fútbol que parece sacado de una película de ciencia-ficción. A su alrededor, al lado de campos infantiles de fútbol, hay aparcados cientos de vehículos militares, entre ellos tanquetas blindadas. Forman parte de un convoy de la Policía Armada china, cuerpo dedicado a sofocar protestas y combatir el terrorismo, que ha acampado en el Centro de Deportes de la Bahía de Shenzhen. Curiosamente, sus varios miles de soldados han llegado a esta ciudad fronteriza cuando se cumplen dos meses de las manifestaciones contra el autoritarismo del régimen de Pekín en la vecina Hong Kong, que parecen no tener fin.

5. Nancy Fabiola Herrera, sobre las acusaciones a Plácido Domingo: «Huele a venganza». La mezzosoprano canaria Nancy Fabiola Herrera, amiga y compañera en numerosas ocasiones del tenor Plácido Domingo, ha cuestionado hoy en un comunicado a las ocho de las mujeres que, de manera anónima, señalaron al cantante como abusador: «Veo cosas que no me cuadran. Huele a venganza», afirma. La mezzosoprano, que ya salió con una nota en Facebook en defensa del tenor nada más conocerse las acusaciones hechas contra él por nueve mujeres -ocho cantantes y una bailarina- ha remitido a Efe un comunicado en el que va más allá y «se extraña» del anonimato de ocho de las denunciantes, lo que le plantea «como mujer -dice- varias preguntas». «¿Por qué esperar 30 años a denunciar cuando las leyes americanas hace mucho que protegen ante el abuso de poder? ¿Por qué hacerlo con un medio de prensa y no directamente en juzgados? ¿Por qué ponen el miedo 'al veto a la carrera' como justificación al consentimiento a tener relaciones, que -por lo que leí-, nunca fueron a la fuerza?», se pregunta.

6. Un «pantalón» robótico desafía los límites humanos para correr y caminar. Con él se puede caminar, correr a diferentes velocidades y superar obstáculos. No parecen actividades extraordinarias, salvo cuando se ha sufrido un ictus o fallan las piernas por la edad. Entonces cada paso se convierte en una pesadilla. Por eso, la ingeniería lleva décadas trabajando en el desarrollo de robots asistidos, ligeros y autónomos que devuelvan la movilidad perdida. El último, pertenece a la Universidad de Harvard y se utiliza como si fuera un pantalón corto. Pesa solo cinco kilos y permite caminar y correr sin apenas esfuerzo. Funciona en un entorno real, más complejo que en un gimnasio de pruebas, según se detalla en la revista «Science». Está pensado para personas con discapacidad, aunque también podría utilizarse para ampliar los límites naturales. El nuevo pantalón robotizado todavía es un poco aparatoso porque se completa con una especie de arnés y riñonera, necesarios para portar un ordenador dirigido por un algoritmo.