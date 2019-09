Las seis noticias que debes conocer hoy, viernes 13 de septiembre

1. La Dana deja incalculables y cientos de evacuados a su paso por el sureste peninsular. La gota fría descargó este jueves en Onteniente (Valencia), casi tanta lluvia como la que cae en Alicante en todo un año. Los peores pronósticos sobre la DANA (Depresión Atmosférica en Niveles Altos) se cumplieron: las precipitaciones fueron intensas y castigaron durante horas todo el sureste peninsular hasta causar estragos. Dos personas murieron atrapadas en un coche por la riada en Caudete (Albacete), tres personas resultaron heridas en Onteniente y Canals (Valencia), y miles de personas se vieron afectadas por desbordamientos, destrozos o cortes de carreteras en diferentes localidades de la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha. Y la alerta continúa este viernes. «Lo peor está por llegar», anunciaba el presidente de Murcia, Fernando López Miras, en referencia a esta madrugada. La propia Confederación Hidrográfica del Segura aclaraba que las lluvias de alcanzaron un «espectacular registro» y alertó de que el río Segura podría desbordarse en Beniel y Santomera (Murcia), así como en puntos de Orihuela y Rojales (Alicante).

2. Los socialistas se desligan del futuro político de Manuel Cruz. Pasan ya cuatro días desde que ABC publicase la exclusiva de los plagios del presidente del Senado, Manuel Cruz. Y, desde entonces, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha realizado ninguna manifestación pública de apoyo a la persona que eligió para ser la cuarta autoridad del Estado. Ni en el equipo del presidente del Senado, ni en La Moncloa ni tampoco en Ferraz se aseguraba ayer que hubiese existido algún tipo de contacto privado entre ambos. Fuentes cercanas al presidente sí confirman que se habría producido una llamada pero no eran capaces de concretar el contenido de la misma. Es decir, no confirman que le haya transmitido un apoyo que desde luego, de existir, no ha querido hacer público.

3. Pablo Iglesias se rebaja ante Pedro Sánchez y el presidente vuelve a rechazarlo. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, volvió a proponer ayer una nueva oferta a Pedro Sánchez para desbloquear la investidura y evitar otros comicios. Una rebaja en sus pretensiones que fue rechazada sin piedad por parte del presidente del Gobierno en funciones, muy convencido de no ceder a la coalición y con el rumbo ya fijo hacia las elecciones generales del 10 de noviembre. El líder de Podemos llamó a Sánchez para ofrecerle una suerte de Gobierno bicolor a prueba o, como explican fuentes de Podemos, una coalición «evaluable» cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado «para evitar elecciones». Iglesias trata así de apretar al PSOE antes de que el lunes y el martes el Rey inicie la ronda de consultas con los líderes políticos. De hecho, está dispuesto a rebajar también el porcentaje de responsabilidades que tendría Podemos dentro del Gobierno.

4. El Gobierno de EE.UU. revelará la identidad del último colaborador en el 11-S. El Gobierno de Estados Unidos entregará a los familiares de las víctimas del 11-S el nombre de un ciudadano saudí al que el FBI investigó por colaborar con los terroristas. Las asociaciones de víctimas llevan años pidiendo al gobierno que revele su identidad porque creen que esta puede ayudarles a demostrar que las autoridades de Arabia Saudí sabían de los atentados o al menos no los impidieron, a pesar de tener conocimiento de los planes. Durante siete años el departamento de Justicia de EE.UU. se ha negado a revelar el nombre de ese ciudadano saudí, al que la policía judicial investigó junto a otros dos posibles colaboradores de los terroristas, cuyos nombres ya han sido revelados. De los 19 terrorista que el 11 de setiembre de 2001 secuestraron cuatro aviones y los estrellaron en Nueva York, Washington y Pensilvania, 15 eran ciudadanos saudíes, como lo era el líder del grupo terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden.

5. Hallan restos arqueológicos dle siglo XVII en las obras del paseo del retiro de México del Retiro. El Ayuntamiento emprendió el pasado julio los trabajos de mejora de esta vía tan transitada entre la Puerta de Alcalá y la fuente de los Galápagos. Debido al intenso uso del paseo se decidió instalar un suelo técnico, para evitar la compactación del terreno, y un pavimento continuo drenante, que permita la infiltración del agua de lluvia e impedir las escorrentías en la superficie del enclave. Por ello, se tuvieron que iniciar los movimientos de tierras que han hecho aflorar el hallazgo. El objetivo era culminar las mejoras este noviembre; sin embargo, según confirmaron a ABC fuentes municipales, la rehabilitación se tuvo que paralizar al encontrar los primeros restos arqueológicos. Este miércoles comenzaron las excavaciones, que servirán para valorar el descubrimiento.

6. La selección española busca hoy ante Australia su segunda final de un Mundial. El pabellón olímpico de Pekín trae recuerdos imborrables a una parte del vestuario de la selección. Allí tuteó España al «Dream Team» liderado por LeBron James, Kobe Bryant y Dwight Howard en los Juegos de 2008. Se quedaron cerca de la historia y ayer, cuando Ricky Rubio, Marc Gasol y Rudy Fernández lo pisaron de nuevo, aquellas sensaciones volvieron a recorrer todo su cuerpo. Es imponente el coliseo de Wukesong, donde la selección persigue hoy otro sueño bien diferente, pero igual de extraordinario. Un triunfo ante Australia ( 10.00 horas, Cuatro y ABC.es) que le clasifique para su segunda final de un Mundial y le asegure un lugar en el podio. Palabras mayores si se tiene en cuenta que, cuando comenzó la concentración, toda esta situación parecía una quimera, pues parecía destinada la selección a un papel secundario por las bajas.