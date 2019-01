Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 9 de enero

ABC

Actualizado: 09/01/2019 07:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Vox tensiona al límite el cambio con condiciones inasumibles para PP y Cs. En el PP y Ciudadanos estaban mentalizados para una negociación complicada con Vox para gobernar Andalucía tras 36 años de hegemonía socialista. Pero no esperaban que el partido de Santiago Abascal fuera a vender tan caro su apoyo a la investidura del candidato popular, Juanma Moreno, como presidente de la Junta de Andalucía. Vox tensionó ayer al límite la negociación presentando un documento con 19 propuestas tales como la devolución de las competencias autonómicas en Educación y Sanidad, que obligan a cambiar la Constitución, y otras tan estrambóticas como cambiar la efeméride andaluza para hacerla coincidir con «la culminación de la Reconquista» en Granada en 1492, o la derogación de las leyes contra la violencia de género andaluza, igualdad y de derechos LGTBI. Mientras los secretarios generales del PP, Teodoro García Egea, y de Vox, Javier Ortega Smith, permanecían reunidos en Madrid para alcanzar un acuerdo de investidura, en el PP y Ciudadanos, con el reparto de carteras esbozado, empezaron a aflorar los nervios y el desconcierto por el calibre del órdago lanzado por el partido del juez Francisco Serrano.

2. Sectores del PP temen perder un tercio de sus votos el 26-M por Vox. Hasta un tercio de los votos que consiguió el PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2015 podría perderlos en los siguientes comicios, del 26 de mayo. Es lo que temen algunos sectores del partido, preocupados sobre todo por el alza de VOX que podría dejarles diezmados tras la próxima cita con las urnas. La inquietud cunde entre los cargos y la militancia popular madrileña, temerosos de los efectos que pueda tener sobre sus resultados una subida de VOX como la que se apunta en las últimas encuestas realizadas, en línea con la que han experimentado en las elecciones autonómicas andaluzas. «Si se confirma que obtienen en torno a un 10 por ciento de votos, eso puede hacer que nosotros perdamos un tercio de los que teníamos tanto en la Asamblea de Madrid como en el Ayuntamiento de la capital», confiesan fuentes populares. Esto supondría dejar al PP con alrededor de 32 diputados en el Parlamento regional –frente a los 48 actuales–, y con unos 14 concejales en el Ayuntamiento madrileño. Todo lo cual puede suponer «perder las dos instituciones», se lamenta un cargo público del partido.

3. Excargos del Govern intentan anular el caso del 1-O con datos falsos. Cuatro exaltos cargos del Govern de Puigdemont imputados por el 1-O pidieron ayer, usando datos falsos, que se anule la causa judicial en la que están siendo investigados. Consideran que, saltándose la normativa, el juez Juan Antonio Ramírez Suñer fue designado «a dedo» por su marcado perfil contrario a la independencia. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se apresuró a sumarse a la tesis en declaraciones a Rac1: «Sospechamos que se articuló todo un sistema para que fuera a parar a un juzgado determinado para hacer la instrucción en una línea determinada». Sin embargo nada de esto es cierto, y tanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como la juez decana de Barcelona, Mercè Caso lo desmienten. El abogado de estos cuatro exaltos cargos -todos vinculados a ERC- presentó ayer un escrito ante el mismo Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona -que tras la muerte de Ramírez Suñer dirige Alejandra Gil Lima- en el que pide anular la causa. Considera que se habían saltado las normas de la reparto de los juzgados de la capital catalana con el fin de elegir un juez con un determinado «sesgo ideológico».

4. Borrell impulsa en la India la venta de 56 aviones militares de Airbus. La India, el país de los 1.400 millones de habitantes y llamado a alcanzar en próximos años a China como superpotencia demográfica, ha sido el destino elegido por el ministro de Exteriores, Josep Borrell, para iniciar su actividad diplomática en 2019. El jefe de la diplomacia española asistió ayer a la inauguración del Diálogo Raisina, un foro de geopolítica, economía y seguridad donde hoy protagonizará dos citas destacadas: un discurso de 20 minutos en el que disertará sobre el futuro de la Unión Europea; y un almuerzo-coloquio, junto a otros participantes, con el título «Viejo mundo, nuevas fronteras: el futuro de Europa». «India es la mayor democracia del mundo en términos demográficos. Hay que estar más presentes, en términos políticos y de visitas en este país. Además es uno de los países cuya economía más crece del mundo», explicó Borrell a la prensa tras un primer encuentro con su homóloga india, Shusma Swaraj, quien visitará España el próximo 19 de febrero.

5. Trump denuncia una crisis humanitaria en la frontera de EE.UU. para construir el muro. El presidente de Estados Unidos lanzó anoche un ultimátum a los demócratas para que acepten la construcción inmediata de un muro en la frontera con México y estos lo rechazaron inmediatamente, prolongando el cierre de la administración hasta un plazo récord. En su primer discurso televisado a la nación en horario de máxima audiencia, Donald Trump denunció que el país sufre una crisis humanitaria sin precedentes por la llegada de sin papeles y sentó las bases para algo que la Casa Blanca lleva días circulando como solución final: ordenar al ejército que se encargue de la construcción del muro. «Padecemos una creciente crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur del país. Cada día miles de inmigrantes ilegales intentan entrar en nuestro país y no podemos acogerles ni devolverlos de forma rápida a su país», dijo Trump en su discurso, que emitieron anoche a las 21.00, hora de Washington, todas las cadenas de televisión generalistas. La única solución, para el presidente, es construir lo que ayer describió como «una barrera», 3.000 kilómetros de acero en la frontera con México. Hoy ha citado por segunda vez en una semana a los líderes demócratas en la Casa Blanca para negociar la reapertura de la administración, tras 18 días de cierre.

6. Perú tilda de «negligentes» a los montañeros españoles que murieron en los Andes. «No es época de subir a los nevados porque es verano austral, es un tremendo error hacerlo en esta época. En este caso particular, no es un problema del cambio climático, el error es escalar en esta época porque la nieve está fofa y no está consolidada», señaló este martes a ABC, Gisela Orjeda, presidenta ejecutiva de Inageim (Instituto Nacional en Glaciares y Ecosistemas de Montaña de Perú). Esta bióloga de profesión subrayó también que «escalar un nevado siempre es peligroso, pero en época de lluvia donde la nieve no está consolidada, los peligros de que sufras un accidente son mucho más altos». «La época de lluvias en los Andes es en verano austral. Es decir, que cuando coincide la lluvia, la mayor incidencia solar y la mayor temperatura no permiten la consolidación de la nieve en los glaciares», precisó Orjeda. El pasado domingo, una avalancha causó la muerte de tres montañistas españoles y un guía peruano cuando regresaban de escalar el nevado «Mateo» de 5.000 metros de altura, ubicado en Carhuaz, a 500 kilómetros al centro de Perú.