Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 8 de mayo

1. Guerra abierta entre el PP y Ciudadanos por el liderazgo del centro ante el 26-M. Uno de los errores asumidos por Pablo Casado y que en parte llevaron al PP al hundimiento en las urnas fue no ver que el «enemigo» principal para Ciudadanos y Vox no era el PSOE, sino el Partido Popular. Casado no se cansó de decir en la campaña de las generales que su único rival era Pedro Sánchez, al mismo tiempo que tendía la mano a Rivera para unir esfuerzos ante el 28 de abril. Luego llegó la noche electoral, y los supuestos aliados de Casado celebraron el resultado con entusiasmo, pese a que las urnas dejaban a Sánchez de nuevo en La Moncloa. Pero el PP se había descalabrado. Casado ha tomado nota. La guerra entre el PP y Ciudadanos por el liderazgo en el espacio de centro, a las puertas de unas nuevas elecciones, se recrudece de manera acelerada y ayer los ataques volaron de un bando a otro sin disimulo. A primera hora de la mañana, en la Cadena Cope, Casado tachó de «pueril» el debate sobre quién será el líder de la oposición y negó que pueda corresponderle a Ciudadanos al ser la tercera fuerza en número de escaños.

2. El Banco de España reclama reformas para atajar el déficit y hacer sostenibles las pensiones. El Banco de España ha pronosticado que la economía española seguirá creciendo en los próximos años, aunque a un ritmo menor en un contexto de desaceleración global. Y además lanza un mensaje de complacencia cero por las vulnerabilidades que aún afronta el país, como la consolidación presupuestaria y la sostenibilidad de las pensiones, e insta al Gobierno a tomar medidas por el lado de los gastos y los ingresos para solucionarlos. «Se mantienen las dudas sobre el curso futuro de las políticas económicas, en relación tanto con la política presupuestaria como con las reformas estructurales, a la espera de que los resultados de las últimas elecciones generales cristalicen en un gobierno de la nación», ha dicho el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante la clausura de la asamblea anual del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) celebrada este martes en Madrid.

3. La armada de EE.UU envía a la costa de Venezuela un buque médico. Presionada por la resistencia de Nicolás Maduro en el poder, la Casa Blanca ha tomado la decisión de e nviar a aguas internacionales frente a la costa de Venezuela el buque hospital USS Comfort, con capacidad para mil pacientes y que el año pasado ya atracó en Panamá, Perú y Ecuador en una misión humanitaria de 11 semanas. Paralelamente al envío del navío, el gobierno norteamericano ha lanzado un mensaje al círculo más estrecho de colaboradores de Maduro: si se pasan al lado de Guaidó se librarán de las sanciones y de las consecuencias legales que puedan caer sobre ellos tras un cambio de régimen. A última hora de ayer, el Tesoro norteamericano retiró las sanciones contra el que fue director del servicio de inteligencia, el temido Sebin, general Manuel Ricardo Cristopher Figuera. El anuncio lo hizo el vicepresidente, Mike Pence, en una visita al departamento de Estado en Washington.

4. Un tiroteo en una escuela de Colorado deja un muerto y ocho heridos. Un tiroteo en una escuela de Denver, Colorado (EE.UU.), dejó este martes un estudiante muerto, ocho personas heridas, dos sospechosos detenidos y un tercero prófugo, de acuerdo con las autoridades locales. Alguaciles del Condado Douglas, en el sur de Denver, junto con policías y personal de emergencia de jurisdicciones cercanas, respondieron poco después de las 14:00 hora local (20.00 GMT), a un tiroteo en una escuela secundaria de la zona. Los hechos ocurrieron en la escuela STEM, en el área conocida como Highlands Ranch. El alguacil Tony Spurlock, del Condado Douglas, confirmó que hay «por lo menos un muerto» por el tiroteo y que cinco de los heridos están graves. Spurlock detalló que los policías «forcejearon» con los atacantes hasta reducirlos y subrayó que las identidades de los sospechosos no se darían a conocer «por ser parte de las investigaciones».

5. Francia investiga la «inquietante» desaparición de la erasmus española. La Fiscalía de París ha abierto una investigación por la desaparición de la estudiante española Natalia Sánchez Uribe, natural de Mallorca y de 22 años de edad, que desapareció el pasado 1 de mayo en París. La Policía Judicial, ha asumido la investigación de lo que consideran una «desaparición inquietante». La Guardia Civil, a través de un agregado del Ministerio del Interior, está colaborando con las autoridades francesas para localizar a la joven. La Benemérita ha facilitado a la policía francesa restos de ADN de la joven facilitados por los padres, desplazados a la capital francesa y quienes pidieron que el caso no se convierta en un «circo» por parte de los medios de comunicación. Las indagaciones se están llevando a cabo con absoluta discreción por lo que este martes no trascendió ninguna novedad con respecto a los datos hechos públicos un día antes. Según la información difundida por la «Asociación sosdesaparecidos», la estudiante isleña mide 1,62 metros, tiene pelo largo, es de complexión media y lleva un piercing en la nariz.

6. El Liverpool elimina al Barça de la Champions tras una goleada 4-0. Hace justo un año el Barça era eliminado en Roma al encajar un 3-0 que anulaba el 4-1 conseguido en el Camp Nou, con un gol de Manolas que aún duele al barcelonismo. Crisis azulgrana que a punto estuvo de costarle el puesto a Ernesto Valverde y que minimizó la gesta que supone conquistar un doblete. La Liga y la Copa del año pasado quedaron empequeñecidas por la debacle europea y, sobre todo, por el tercer triunfo consecutivo en la competición del Real Madrid. Anoche se repitió la historia con el agravante de que el resultado era mejor (un 3-0 logrado en el Camp Nou) y que el Liverpool adolecía de ausencias importantes (Keita, Firmino y Salah). «Tenemos que hacer mucha autocrítica y ver las cosas que estamos haciendo mal», reconoció Luis Suárez, que recordó también la debacle del año pasado. «No puede ser que en dos minutos te marquen dos goles. Y en el cuarto tanto parecimos juveniles. Hay que hacer autocrítica», lamentó el uruguayo, que no encontraba explicaciones a la estrepitosa forma con la que se cayó en Anfield.