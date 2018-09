Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 5 de septiembre

ABC

Actualizado: 05/09/2018 08:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

[Si te perdiste las seis noticias imprescindibles de ayer, puedes leerlas haciendo click en este enlace]

1. Torra agita la calle y cede al Parlament la respuesta a la sentencia del «procés». El independentismo no sale de su bucle. La conferencia que pronunció ayer el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no sirvió para aclarar cuáles van a ser los siguientes movimientos políticos del soberanismo, sí en cambio que la movilización ciudadana va a ser determinante en los próximos meses, y que la misma va a ser alentada desde el ejecutivo catalán. Agitprop institucional. «No hemos renunciado a nada», clamó Torra en la habitual exhibición de pirotecnia verbal y retórica encendida que sin embargo no pudo tapar una clamorosa ausencia de programa y acción política, ni siquiera en sus propósitos republicanos. «O libertad o libertad», anunció Torra emulando aquel «referéndum o referéndum» con el que el fugado Carles Puigdemont puso Cataluña rumbo al «otoño negro» catalán de 2017.

2. Ximo Puig cargó como gasto oficial el viaje a un concierto de Raimon fuera de agenda. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, cargó como gasto oficial los 976 euros del coste del alojamiento con motivo de un viaje a Barcelona para asistir a un concierto de Raimon que no figuró en la agenda institucional difundida por el Ejecutivo regional. De acuerdo con la información suministrada por el portal de transparencia del Gobierno autonómico, Puig se desplazó a la ciudad condal acompañado de un conductor, un asesor y tres escoltas, lo que supuso unos gastos en concepto de alojamiento por importe de 976 euros. Por contra, la Generalitat no concreta en la web GVA Oberta el coste del desplazamiento, que se efectuó el 28 de mayo del pasado año. Ese día, Raimon ofreció el anunciado como último recital de su carrera en el Palau de la Música de Barcelona.

3. La dimisión de Domènech deja a Colau como líder de los comunes. Justo en el momento en que ayer el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunciaba a bombo y platillo en el Teatre Nacional su plan para emprender una nueva fase del desafío independentista, el líder de los «comunes» en Cataluña Xavier Domènech aprovechaba para anunciar, en las redes sociales, que abandona todos sus cargos. La renuncia de Domènech deja a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como única cabeza visible de los «comunes» y referente de este movimiento afín a Podemos, cuando falta menos de un año para unas elecciones en las que podría revalidar la alcaldía. Domènech dice sentirse «agotado políticamente y personalmente» tras unos meses muy intensos en la política catalana.

4. El exdirector general de Trabajo Juan Márquez dio ayudas a su mujer tramitadas por su sobrino. En el reparto millonario de los ERE hay historias de todo tipo porque la telaraña clientelar es casi inabarcable. Pero uno de los casos más llamativos para la Guardia Civil es el de Huelva porque allí las ayudas se otorgaron directamente a familiares y amigos del PSOE de distintas localidades de la provincia sin ninguna intención de ocultarlo. El líder de este clan era Juan Márquez Contreras, director general de Trabajo que sustituyó a Francisco Javier Guerrero en 2008, cuando estalló el escándalo. A Guerrero, por cierto, le organizaron una cena de despedida los principales líderes sindicales, en agradecimiento a su labor, que se celebró curiosamente en el restaurante sevillano Río Grande, en cuyo reajuste de plantilla se colaron también varios intrusos.

Heroico partido de Nadal, que pasa a la semifinal del Open de EE.UU. Rafael Nadal, número uno mundial del tenis, superó hoy en un desempate tras cinco sets al austríaco Dominic Thiem en el Abierto de EE.UU. y se medirá en la semifinal con el argentino Juan Martín Del Potro. El vigente campeón del US Open afrontó un complicado duelo en la pista principal de Flushing Meadows, donde el noveno favorito lo barrió en el primer set y, a pesar de la remontada, lo presionó durante 4 horas y 49 minutos, forzando dos tie-breaks decisivos. A Nadal, que venció por 0-6, 6-4, 7-5, 6 (4)-7 y 7-6 (5), le espera en la siguiente ronda Del Potro, tercer clasificado en el ránking de la ATP, que se impuso este martes al estadounidense John Isner por 6 (5)-7, 6-3, 7-6 (4) y 6-2.

6. Japón, azotado por el tifón más potente en 25 años. Barcos arrastrados por las olas, coches y camiones volcados en las autopistas, lluvias torrenciales, ventanales rotos y tejados arrancados por rachas de viento de 260 kilómetros por hora. Tras la ola de calor y las inundaciones que dejaron más de 200 muertos en julio, Japón fue azotado ayer por otra catástrofe natural. El tifón «Jebi», el más fuerte en golpear el archipiélago nipón en 25 años, atravesó de sur a norte el oeste de la isla principal, Honshu, dejando a su paso un rastro de destrucción y muerte. Al cierre de esta edición, sus fuertes vientos se habían cobrado siete vidas y provocado 200 heridos, fundamentalmente por el desprendimiento de cristaleras y tejados pero también por el derrumbe de inmuebles como un almacén. Alcanzando más de dos metros, el oleaje fue tan potente que empotró un carguero de casi 2.600 toneladas contra un puente que conecta con el aeropuerto de Kansai, construido en una isla artificial a las afueras de la ciudad de Osaka.