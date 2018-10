Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 31 de octubre

1. Rivera descongela 22 leyes incluidas la regla de gasto, el acceso a la salud o el SMI. Ciudadanos ejecutó ayer su nueva estrategia de poner distancia con el PP y pidió levantar el bloqueo de 22 iniciativas parlamentarias durante la reunión de la Mesa del Congreso. Entre ellas, la polémica reforma de la Ley de Estabilidad impulsada por el PSOE a pesar de que ayer mismo el presidente del PP, Pablo Casado, pedía al grupo de Albert Rivera que reconsiderara su posición y la mantuviera congelada. La formación naranja desoyó al líder popular justificando que la tramitación parlamentaria aún es muy larga y, por tanto, el desbloqueo no facilitará la aprobación de los nuevos Presupuestos. Rivera insistió en que se opondrán «con las dos manos» a las cuentas de Sánchez y la portavoz socialista, Adriana Lastra, vio «una farsa» en el cambio de paso de Cs. El partido de Rivera reactivó además la tramitación de cuestiones tan delicadas como la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto para que los ayuntamientos saneados puedan gastar su superávit, la fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional, o el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

2. Cospedal, a Villarejo: «Por la financiación no te preocupes». María Dolores de Cospedal recibió el 21 de julio de 2009 en su despacho de Génova al comisario José Manuel Villarejo. La cita secreta, que había organizado el marido de la entonces secretaria general del PP, Ignacio del Hierro el día anterior, se prolongó durante casi una hora y media, según los audios desvelados por Moncloa.com. La reunión giró básicamente en torno a la trama «Gürtel», al origen, a cómo podía afectar, a los «chivatazos» que ya les había dado el comisario a algunos, y a los miembros del partido a los que cercaban las investigaciones, con el tesorero Luis Bárcenas en el centro de la conversación. Pero no solo eso. Hay varios momentos en los que queda claro que el comisario -que alardea una y otra vez de relaciones y discreción- va a hacer «cosas puntuales», encargos para Cospedal o el partido, no se especifica. Lo que sí concreta la «número 2» del PP es que se le pagarán sus servicios: «Por la financiación no te preocupes», le replica tajante cuando el policía plantea que al menos le pagarán «los gastos».

3. El Vaticano desmiente un acuerdo con Calvo para inhumar a Franco. El Gobierno llevaba semanas desentendiéndose de lo que sucediera con los restos de Franco una vez se produjera la exhumación del Valle de los Caídos. Así lo dijo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que hace tan solo cinco días manifestaba que el Ejecutivo «no puede ir más allá» de evitar que haya un mausoleo en el que se rinda tributo a un dictador. «El Gobierno no puede ir más allá. Los restos de Franco son restos humanos que sólo es su familia la que los puede recibir y decidir donde están», dijo Calvo entonces. Pero la posibilidad de que los restos acabasen en la cripta de La Almudena, en pleno centro de Madrid, han forzado este cambio en el Ejecutivo. Tras reunirse el lunes con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, y dejar por primera vez abierta la posibilidad de que la inhumación no fuese en La Almudena, la número dos del Gobierno se mostraba ayer más clara al respecto: «Lo que acordamos fue estar de manera conjunta, tanto el Gobierno como la Iglesia, para encontrar una salida que obviamente no puede ser La Almudena», señaló la número dos del Gobierno.

4. Sanidad retirará miles de productos de homeopatía. La exministra de Sanidad Dolors Montserrat dio el primer paso en primavera para regular la homeopatía en España. Modificó la normativa para que, al menos, los productos homeopáticos pasasen un control de calidad y seguridad antes de ser vendidos. No los sacó de la farmacia ni les retiró el tratamiento de medicamento porque era una decisión europea, pero allanó el camino para mejorar el control de estos productos. Este martes el Ministerio de Sanidad ejecutó la normativa y publicó en el BOE el listado de homeopáticos -un total de 2.008 fármacos- que han solicitado adecuarse a la nueva regulación. Esto significa que el resto no podrán venderse y deberán ser retirados de las farmacias. Este martes ni Sanidad ni la Asamblea Nacional de Homeopatía supieron aventurar una cifra de cuántos medicamentos serán retirados. Es un dato desconocido, aunque se estima que serán varios miles los productos que deberán salir. Solo esos 2.008 productos homeopáticos que han solicitado su regulación podrán seguir vendiéndose hasta su evaluación y posterior decisión de la Agencia Española del Medicamento (Aemps). Después de solicitar el registro, los laboratorios homeopáticos deberán demostrar la eficacia de sus productos, como hacen los fármacos convencionales.

5. Trump promete acabar con el derecho a la ciudadanía por nacer en EE.UU. A una semana de las elecciones parciales en las que los republicanos se juegan la mayoría en el Capitolio, Donald Trump ha endurecido aún más su política migratoriacon la promesa de revocar un derecho que históricamente ha hecho de EE.UU. una nación de inmigrantes: la concesión de nacionalidad a los nacidos en el país de padres extranjeros. Es una garantía recogida en la Constitución y no está claro que Trump pueda rescindirla por decreto, pero plantear su supresión supone una sacudida de los cimientos del Estado, ya que de padres extranjeros nacieron personalidades tan relevantes como Steve Jobs, Walt Disney, Madeleine Albright o Colin Powell. El presidente de EE.UU., que considera que las elecciones del martes en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado son un referendo sobre su gestión, ha hecho de la política migratoria el tema central de la campaña. El lunes anunció un refuerzo de 5.200 soldados a los 2.000 que ya están desplegados en la frontera para contener el avance de varias caravanas de emigrantes centroamericanos. Además, ha prometido internar a quienes soliciten asilo en campamentos en la frontera, idénticos a los que ya albergan a 3.800 menores en Texas.

6. Los 18 millones de euros que enfadaron al Real Madrid. Miércoles 3 de octubre. 24 horas después de la inesperada derrota en Moscú, comienza a dibujarse la ruptura entre Florentino Pérez y Julen Lopetegui. El presidente invita a cenar al entrenador y el mandatario le da un ultimátum. Su mensaje, muy similar al del contundente comunicado del lunes en el que se hacía oficial su despido. A ojos del presidente, el entrenador no estaba sacando de la plantilla el rendimiento esperado, además de considerar que se tenía a la gran mayoría de jugadores fuera de forma y que se les había concedido demasiado peso en la toma de decisiones. No fue casualidad que el segundo partido de Champions en casa, ante el Viktoria Plzen, Lopetegui cambiara su hoja de ruta y sí convocara a su plantilla el día previo, algo que no sucedió en el duelo ante la Roma. De aquella cena, Lopetegui salió sabedor de que contra el Alavés era la última oportunidad para ganarse la confianza de los mandatarios blancos. O ganaba o a la calle, y el Madrid cayó en Mendizorroza (1-0) con un gol en la prolongación. Si el técnico vasco no cayó aquella tarde fue porque los jugadores y algunos directivos calmaron al presidente y le convencieron de que todo cambiaría tras el parón de selecciones. Pero se equivocaron.