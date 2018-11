Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 28 de noviembre

1. Podemos exige la dimisión de Borrell tras ser multado con 30.000 euros por la CNMV. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado al ministro de Exteriores, Josep Borrell, con 30.000 euros por uso de información privilegiada en la venta de un paquete de 10.000 acciones de la empresa Abengoa cuando era consejero del grupo de ingeniería y energías renovables. La venta se realizó el 24 de noviembre, un día antes de que esta compañía se desplomara un 53,85 por ciento en Bolsa al presentar un preconcurso de acreedores. Según reflejó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), el supervisor bursátil impuso a Borrell esta sanción «por la comisión de una infracción muy grave del artículo 282.6, en relación con el artículo 227.1.a) del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores». La venta se realizó «por cuenta de un tercero [su ex mujer, según informó el propio Borrell] de 10.000 acciones de Abengoa, S.A., por un importe de 9.030 euros».

2. Londres se mofa de Sánchez: escribió otra carta a la UE negando el acuerdo. El Reino Unido no tiene ninguna intención de entablar negociaciones sobre la soberanía de la colonia de Gibraltar y seguirá defendiendo los intereses de este territorio en las futuras negociaciones con la Unión Europea, por encima de lo que se haya dicho en los documentos que acompañan al Tratado de Retirada firmado por Londres a petición de España. Poco después de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez presentara la combinación de anexos y anotaciones a las actas del Consejo Europeo del pasado domingo como un éxito «sin precedentes», el embajador británico ante la UE, Tim Barrow, envió una segunda carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y al de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en la que aclaraba que su misiva anterior redactada a petición de España no significa que hayan cedido ni un centímetro en sus posiciones.

3. La Unión Europea batalla para «dejar solo» a Trump en su guerra comercial. Dos bandos, dos posturas enfrentadas y un «juez»: la Organización Mundial del Comercio (OMC). La razón, los aranceles al acero (25%) y al aluminio (10%) fijados por Estados Unidos y su consiguiente «venganza» de los afectados, entre los que se encuentran China y la Unión Europea. El 21 de noviembre se reunió el órgano encargado de dar continuidad al proceso y saltaron más que chispas entre los países implicados hasta el punto de solicitar la representación comunitaria un bloqueo al país norteamericano en su empeño proteccionista. «Nunca había sucedido antes algo así en la OMC, lo cual es una muestra del hecho de que EE.UU. está bastante solo en su opinión de que sus medidas son completamente aceptables y hay que dejarle solo», argumentó la UE en dicha reunión, en un documento al que ha tenido acceso ABC. Una declaración de intenciones a sus socios y todo aquel a favor del libre comercio para aislar el proteccionismo del presidente Donald Trump. Todo ello tan solo unos meses después de que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el dirigente estadounidense firmaran una tregua limitada. Por aquel entonces retiraron ciertas trabas comerciales pero no alcanzaron ningún acuerdo para el acero y el aluminio e, incluso, ni siquiera se trató el gravamen sobre la aceituna negra que está hundiendo al sector en España.

4. Trump se lanza al ruedo del Brexit y critica el acuerdo de salida de May. Por si al acuerdo del Brexit le faltaban complicaciones, ha entrado en escena Donald Trump. El presidente de EE.UU. aseguró el lunes por la noche que los términos alcanzados son muy beneficiosos para la Unión Europea. Lo hizo en unas declaraciones intempestivas a la prensa desde la Casa Blanca que implican que el Reino Unido se lleva un acuerdo perjudicial y que dejan en una posición incómoda a la primera ministra británica, Theresa May. «Parece que es un gran acuerdo para la Unión Europea», dijo Trump, que puso un interrogante en las hipotéticas relaciones comerciales entre su país y Reino Unido en el futuro. «Tenemos que mirar con seriedad la posibilidad de que Reino Unido esté en condiciones de comerciar con nosotros»; apuntó en referencia a la capacidad de Londres de negociar un nuevo acuerdo comercial con EE.UU. una vez fuera de la Unión Europea. «Ahora mismo, si miras al acuerdo, no parece que puedan hacerlo y no sería bueno».

5. «El rey del cachopo» pide ser cocinero en prisión. César Román Virueque, conocido como el «rey del cachopo», de 45 años, está dispuesto a seguir entre fogones como si nada hubiera ocurrido. Fue detenido el pasado día 16 en Zaragoza acusado de matar y descuartizar a su novia Heidi Paz Bulnes, de 25, y nada más ingresar en prisión por orden de la juez de instrucción pidió destino a los responsables de la cárcel de Soto del Real. No uno cualquiera, sino las cocinas de la prisión de donde salen los menús para alimentar a más de un millar de presos, un puesto que está remunerado. La petición causó más que sorpresa, dado que no es habitual que un interno tenga una actitud tan decidida al entrar. «Se nota que no es la primera vez», explican a ABC fuentes penitenciarias. Román no solo acumula un largo historial de antecedentes policiales: le constan ocho detenciones por Policía Nacional (cinco por reclamación judicial, repartidas en Cádiz, Málaga y Madrid en los años 2008, 2009, 2013 y 2016; una por quebrantamiento de condena en la capital en 2016; otra por daños el pasado 14 de julio en la misma ciudad, y la última por el crimen). Además, en demarcación de Guardia Civil fue arrestado por maltrato animal este 13 de junio.

6. El Real Madrid coge aire en Europa. El Real Madrid se impuso por 2-0 este martes en el Estadio Olímpico romano contra el Roma y selló el pase como primer clasificado a los octavos de final de la Liga de Campeones con una jornada de antelación. Tras ser perdonado por el Roma en una primera mitad de gran dificultad, el Madrid consiguió su quinto triunfo en los seis partidos disputados en el Olímpico gracias a los goles en la reanudación del galés Gareth Bale y de Lucas Vázquez, a pase del francés Karim Benzema. «El Madrid cuando cae siempre se recupera, por esto es el más ganador de la historia del fútbol», recordaba el técnico madridista Santiago Solari en la víspera del cruce; y su equipo, aún lejos de su mejor versión y con graves inseguridades defensivas, supo hacerse con los tres puntos y conseguir su objetivo.