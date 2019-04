Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 17 de abril

1. La derecha saca 2,3 puntos a la izquierda, pero logra hasta 20 escaños menos. A once días de las elecciones, el votante «antisanchista» hace caso omiso de las llamadas al voto útil. En plena Semana Santa -circunstancia a a tener muy en cuenta a la hora de elaborar encuestas-, hay un titular que se va consolidando: la fragmentación en el voto de centro derecha es cada vez mayor, con todo lo que ello supone para las aspiraciones de esos votantes de desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa tras el 28 de abril. Así, según el último tracking de GAD3 para ABC-con 2.000 entrevistas realizadas entre el 9 y el 15 de abril-la suma de la intención de voto de los tres partidos nacionales del eje centro-derecha gana claramente a la suma de los dos partidos de izquierdas. La intención de voto de PP, Ciudadanos y Vox alcanza el 45,9 por ciento de los votos, frente a un 43,6 por ciento de PSOE y Podemos.

2. La estructura y la mayoría de las joyas de la catedral de Notre Dame sobreviven al incendio. Después de haber sobrevivido a guerras, revoluciones y otros desastres a lo largo de sus más de ocho siglos de historia, el incendio del pasado lunes ha dejado una devastadora huella en la catedral de Notre Dame. Tras extinguirse las últimas llamas, ayer se hacía balance de los daños. La estructura general del edificio, así como la fachada y las dos imponentes torres que la flanquean, han resistido los embates del fuego. Así mismo, los tres principales rosetones del siglo XIII -uno en la fachada principal de 13 metros de diámetro y los situados en las fachadas norte y sur del transepto- se han salvado, sin que el humo y las llamas hayan causado daños irreparables. Más perjudicadas han quedado otras vidrieras del siglo XIX y de menor valor.

3. El éxodo venezolano empuja a Madrid a su récord histórico de población extranjera. Los venezolanos ya son la segunda comunidad extranjera más numerosa en Madrid, solo superada por los ecuatorianos. Ya son 60.000 los residentes, según cifras del padrón del Ayuntamiento de 2019. El último año han superado a dominicanos, colombianos y peruanos. El año anterior dejaron atrás a chinos y rumanos. Desde 2015, cuando no llegaban a 20.000, su población se ha triplicado. Solo les superan los ecuatorianos, casi 88.000 actualmente. En total en Madrid hay 726.669 personas nacidas en otro país. La población extranjera ya supone el 22,2% de los empadronados, con un crecimiento en un año propio de niveles del «boom» migratorio de principios de siglo previos a la crisis económica

4. El Barcelona elimina al united y se planta en semifinales de la Champions League. El FC Barcelona ha superado este martes al Manchester United (3-0) en el Camp Nou, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, para superar al fin el 'muro' con el que se estrellaba en esta fase en las últimas tres temporadas, y lo hizo gracias a un Leo Messi que lideró a los suyos con dos goles y abriendo la jugada que terminó con la sentencia de Coutinho. No estuvieron tan finos en su vaticinio aquellos que le dijeron a Ole Gunnar Solskjaer que este debía ser su año, y el del Manchester, por aquello de visitar el Camp Nou 20 años después de hacerlo como jugador, con el '20' a la espalda, y darle la Copa de Europa a los mancunianos frente al Bayern de Múnich. El camino de los 'red devils' no pasó del feudo blaugrana; no pasó del jardín de Messi.

5. Logran, por primera vez, medir la «nada absoluta». El vacío, en el sentido de ausencia total de cualquier cosa, ya sea materia o energía, no existe. Incluso si en una región determinada de espacio consiguiéramos no toparnos con nada, ni siquiera con una única partícula solitaria que lo cruce, seguiría habiendo allí una serie de «fluctuaciones», diminutas ondas de naturaleza cuántica que, apareciendo y desapareciendo continuamente, harían que ese espacio burbujeara de energía. Un equipo de físicos de la universidad suiza ETH Zurich, en efecto, acaba de conseguir el hito de medir, por primera vez, las características de la «nada absoluta». Y lo ha hecho gracias a un uso inteligente y poco común de una serie de pulsos de láser, gracias a los que, por fin, ha sido posible comprender la esquiva naturaleza cuántica de la nada.

6. Faltan 240.000 niños más al año para lograr el reemplazo generacional en España. El descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población en nuestro país ha sido el tema central del el IV Foro #Stop Suicidio Demográfico, organizado por ABC y la Asociación de Familias Numerosas de Madrid. Luis Aznar Fernández, Secretario primero de la Mesa de la Diputación Permanente del Senado, fue el encargado de inaugurar este foro y quien destacó que « se trata de un problema que debe ocupar un lugar prioritario en la agenda política porque hay indicadores que demuestran que se tienen 1,3 hijos por mujer, lo que no coincide con la voluntad de las personas que manifiestan que quieren tener, al menos, dos hijos». La presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid, María Menéndez, puntualizó que hacen falta propuestas y leyes «para fomentar la natalidad y fortalecer la familia, que es la cuna y escuela de las nuevas generaciones que darán vigor al futuro».