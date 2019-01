Las seis noticias que debes conocer hoy, miércoles 16 de enero

ABC

1. Los escenarios que se abren en el laberinto del Brexit tras el 'no' del Parlamento al acuerdo de May con la UE. Theresa May ha sido incapaz de que el Parlamento apruebe su acuerdo del Brexit: el resultado ha sido 432 votos en contra frente a 202 apoyos. Tras esta humillante derrota del Gobierno en la Cámara de los Comunes se abren varios escenarios posibles que pueden dejar a Reino Unido en diferentes situaciones. La incertidumbre sigue reinando en el proceso y los días posteriores a este «voto significativo» del Parlamento serán el termómetro del Brexit. La pregunta es clara: ¿Qué puede pasar ahora tras el rechazo al acuerdo de la Premier con Bruselas? Salir de la UE sin acuerdo parece la opción más probable, aunque unas elecciones generales anticipadas o un segundo referendum son posibilidades que siguen sobre la mesa.

2. El PP quiere a Levy en Madrid como «número dos» en la lista de Martínez-Almeida. El Partido Popular, que dirige Pablo Casado, quiere a Andrea Levy (Barcelona, 1984) como «número dos» de José Luis Martínez-Almeida, el candidato elegido para arrebatar la alcaldía a Manuela Carmena en Madrid. Fuentes de Génova señalan que puede ser una posibilidad, pero hasta que no se empiecen a construir las listas no lo dan por confirmado. La imagen «cosmopolita y moderada» de la diputada catalana –como la definen– fortalece el centro-derecha de la marca popular en la ciudad y, unido a su proyección mediática –el punto débil del portavoz municipal–, representa el contrapunto para hacer frente a Begoña Villacís, la que será cabeza de lista por Ciudadanos. Levy forma parte del escuadrón de confianza de Casado para renovar el PP, una mujer que, desde el momento en que se dio a conocer la sentencia de la Gürtel que dinamitó a su partido en La Moncloa, alzó la voz para pedir públicamente disculpas por no haber detectado la corrupción en sus filas. «Toca asumir la culpa de que algo falló, que no estuvimos a la altura de esa responsabilidad», publicaba en su perfil de Facebook el 25 de mayo de 2018.

3. Jordi Cuixart se casa en prisión con la periodista Txell Bonet. El expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, se ha casado en la prisión de Lledoners con la periodista Txell Bonet, con quien tiene un hijo de año y medio. El enlace, católico, apostólico y romano, lo concelebraron el pasado 27 de diciembre el padre Joan Prat, el padre Manel Pousa y mossèn Jordi Carreter. Manel Pousa es un sacerdote catalán conocido por su trabajo social especialmente con las presos, para ayudarlos en su proceso de reinserción, sobre todo a través de su fundación, Pare Manel. El padre Jordi es el rector de la iglesia de San Juan de Gracia, del barrio de Gracia de donde Txell Bonet es natural. Y por su parte, el padre Joan es el cura de la prisión de Lledoners y de un modo regular y fluido tiene acceso a los reclusos para confortarles espiritual y anímicamente, a diferencia del arzobispo de Valencia, monseñor Cañizares, al que la jueza María Isabel Rodríguez le negó el permiso para visitar a Eduardo Zaplana, ingresado en el Hospital de la Fe. También le fue negado el acceso al capellán del centro sanitario.

4. Hacienda rastreará mil municipios con drones para hallar obras ilegales. Pese al cambio de Gobierno, la lucha contra el fraude prosigue por todos los medios: incluso por el aire. El Ministerio de Hacienda peinará mil municipios en 2019 mediante fotos por satélite, empleados del Catastro e incluso drones para encontrar construcciones no declaradas: desde piscinas ilegales, ampliaciones de inmuebles, garajes, terrazas o jardines. Así lo recogen los Presupuestos Generales para 2019, si bien el procedimiento no es nuevo: lo arrancó el anterior equipo de Cristóbal Montoro en 2012 encontrando desde entonces más de tres millones de inmuebles ilegales en todo el territorio, describen fuentes del Ministerio de Hacienda. Ahora la Dirección General del Catastro, bajo la batuta del departamento dirigido por María Jesús Montero, continuará este rastreo. Hacienda dictó el año pasado una norma para poder realizar procedimientos de regularización de este tipo sin tener que aprobarlos previamente, actuando de oficio y sin publicar los municipios afectados como hasta ahora. Al ser la primera vez que el nuevo equipo se adentra en estas lindes, los mil municipios presupuestados -un 13,2% del total- son una estimación basada en la media de los últimos años. En 2017 por ejemplo se procedió a inspeccionar a 1.272 localidades, mismo número que en 2018. Este año se dedican 1.474 efectivos, un 6,3% más que en 2018.

5. Un guardia civil y un militar lideraban la «manada» de Villalba. Todo fue idea de la víctima que entonces tenía 18 años. Ella fue la que propuso tener sexo por turnos. Ellos no la obligaron en ningún momento a realizarles sexo oral ni vieron en ella ningún gesto de desagrado o de incomodidad. Al contrario, todo discurrió en un ambiente de «naturalidad», «normalidad» y «risas» sin que mediara «premeditación alguna por su parte» y con el «consentimiento» de la mujer. Ese fue el resumen de las declaraciones de los tres hombres que se sentaron ayer en el banquillo de la Sección 29ª acusados de agredir sexualmente y de forma continuada a la joven. Los hechos se produjeron la madrugada del 13 de marzo de 2015 en una vivienda del municipio de Collado Villalba. Todos, en libertad con cargos, proclamaron su inocencia. En esta nueva «manada», descubierta a raíz de la vista oral que arrancó ayer en la Audiencia Provincial de Madrid, se averiguó que en el grupo hay también un guardia civil en activo y un militar y se defendieron con similares argumentos que los sevillanos.

6. La composición del suelo invita a la esperanza para Julen. La composición geológica de la Sierra de Totalán invita a los expertos a la esperanza, siempre y cuando las labores de rescate se agilicen. Según José Antonio Berrocal, presidente de la Federación Andaluza de Espeleología, el niño podría estar debajo de un amasijo de rocas por la composición del terreno. En los huecos de esas piedras de pizarra habría oquedades por las que discurrirían corrientes aire, que le darían oxígeno al pequeño Julen. «Es la única opción por la que podríamos hablar de uno de esos milagros que se producen en este tipo de situaciones», recuerda Berrocal. Si el niño al caer arrastró piedras, podría haber esperanza. Sin embargo, si es todo arena o pizarra molida, como la que sacó la empresa cuando hizo la perforación. Berrocal asegura que se debe actuar con celeridad para que esta historia tenga final feliz y lamenta que la lentitud de las actuaciones. Antonio Sánchez, constructor del pozo donde se busca al pequeño Julen de dos años, asegura que dejó el agujero tapado con una piedra de unas dimensiones superiores al hueco por el que se habría colado el niño