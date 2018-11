Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 6 de noviembre

1. Cospedal anunció a Casado que deja la política antes de fin de año. La situación de María Dolores de Cospedal en el PP resultaba extremadamente incómoda dentro el partido desde la semana pasada, cuando se conoció el contenido de las grabaciones del excomisario Villarejo en 2009. En los últimos días se han ido desvelando algunos de los «trabajos puntuales» que Cospedal y su marido encargaron a Villarejo. En Génova se esperaba que hubiera noticias de la diputada a lo largo del fin de semana, pero al no producirse ninguna ayer por la mañana se la convocó en la sede nacional del partido, y allí se «acordó» su renuncia al puesto que tiene en el Comité Ejecutivo Nacional, el máximo órgano de dirección del PP. Fuentes parlamentarias próximas a Cospedal confirmaron que la ex número dos del PP se comprometió días atrás con Casado a dejar la política antes de fin de año. El líder del PP mostró a Cospedal la puerta de salida el jueves pasado, en Huelva, cuando aseguró que su único compromiso era con los militantes del PP y advirtió de que cualquier conducta no ejemplar tendría su rechazo absoluto. En Génova creían que este golpe sobre la mesa sería suficiente para que Cospedal diera un paso al lado. Llegó el viernes, y se conoció que la entonces secretaria general encargó en aquellos tiempos de sus reuniones con Villarejo un informe sobre Javier Arenas. La situación era insostenible, pero el fin de semana transcurrió sin novedades, mientras en el equipo de Casado se seguía esperando un movimiento de Cospedal. No ocurrió nada. La exdirigente del PP no parecía darse por aludida.

2. El Supremo continuará hoy las deliberaciones sobre el futuro del mercado hipotecario tras las ocho horas de debate de ayer. La incertidumbre de las hipotecas se mantiene. Con todos los focos encima, un Tribunal Supremo dividido no zanjó ayer la polémica y continuará hoy debatiendo quién debe abonar –si la banca o los clientes– el impuesto sobre las hipotecas. El pleno de la Sala Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal cerró ayer sin una decisión una jornada maratoniana tras un intenso debate. Casi ocho horas de reunión no consiguieron poner de acuerdo a los magistrados. El pleno de la Sala, que estuvo formado por 28 magistrados, se atascó en una deliberación dividida, que se retomará hoy a las 10 de la mañana. El Supremo debe decidir si confirma, revoca o matiza el giro doctrinal acordado en tres sentencias recientes, que atribuye a los bancos el pago del impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados (AJD), que tradicionalmente se había cargado a los clientes. Solo en torno a un tercio de los jueces se posicionaron, de hecho, sobre el fondo del asunto, lo que demuestra la intensidad y división de la batalla entre los argumentos.

3. Nuevos audios: «Su jefe está de acuerdo en que se desarrolle esa línea de actuación», Del Hierro a Villarejo por Rajoy.Horas después de María Dolores de Cospedal anunciara su dimisión como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Moncloa.com ha desvelado una nueva conversación entre su marido, Ignacio López del Hierro, y el comisario José Manuel Villarejo, en la que de forma velada se refieren a Mariano Rajoy (al que no llegan a nombrar). En este caso se trata de una conversación telefónica, grabada por el policía, en la que ambos cambian impresiones sobre la reunión secreta que habían mantenido el día anterior en el despacho de Cospedal en Génova, el 21 de julio de 2009. Del Hierro le transmite que la impresión del socio (Cospedal) ha sido buena -la cita la habían preparado ellos dos el día anterior como se aprecia en los audios que han ido apareciendo- y le añade más información. «La suya y luego la de su jefe (Rajoy), que también (Cospedal) le comentó el negocio a su jefe como es normal», le informa Del Hierro. «Ahhh muy bien y entendió (Rajoy) la cosa, ¿no?», le pregunta el comisario. En ese momento Cospedal era la secretaria general del PP y, por tanto, su único jefe era Rajoy.

4. Donald Trump se juega hoy poder concluir con éxito su primer mandato. Por primera vez desde que Donald Trump sorprendiera al mundo ganando la presidencia de EE.UU. en 2016, los norteamericanos votan hoy en unas elecciones legislativas que tanto demócratas como republicanos han decidido convertir en un referendo sobre el presidente. Consciente de la importancia que para su Gobierno tiene mantener la mayoría en el Capitolio, Trump participó ayer en tres mítines en otros tantos estados decisivos para su partido —Ohio, Indiana y Misuri— en los que defendió el buen estado de la economía y la necesidad de endurecer las regulaciones migratorias. «Aunque mi nombre no esté en las papeletas, estas elecciones son también sobre mí y sobre lo que hemos logrado hasta ahora. Hoy tenemos la mejor economía en la historia de este país. He de confesar que no sabía que lo íbamos a conseguir tan pronto, pero ya lo hemos conseguido», dijo ayer el presidente en la ciudad de Cleveland, en Ohio. «Los demócratas van a detener este crecimiento económico. El plan de gobierno de los demócratas es una pesadilla socialista. El de los republicanos es recuperar el sueño americano».

5. Torra gastará 441.002 euros en el alquiler de la «embajada» italiana.La Generalitat de Cataluña pagará 441.002,35 euros por el alquiler de la delegación autonómica en Roma (Italia) durante los próximos seis años y lo que queda de 2018. El local (en la Vía Cuatro de Noviembre, 114, muy cerca de la plaza Venecia de la capital italiana) lo inauguró el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Ernest Maragall, la semana pasada, junto al delegado, Luca Bellizzi. Según dos acuerdos del gobierno catalán, aprobados en la reunión del pasado 9 de octubre y revisados por ABC, la Generalitat dejó sin efecto un acuerdo de agosto de 2015 por el que se autorizaba el gasto a la Consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia para el alquiler de la embajada en Roma hasta el año 2021 por un importe de 471.000 euros. Esta decisión, adoptada ahora, se deriva de la reapertura de la delegación en Italia después de que en noviembre de 2017 el Gobierno de España cerrase las embajadas de la Generalitat, en aplicación de las medidas derivadas del artículo 155 de la Constitución aprobadas por el Senado.

6. La sospechosa del incendio en la residencia escondía dos mecheros en sus partes íntimas. La investigación en torno al incendio que costó la vida a una anciana en la residencia Santa Rita, en Robledo de Chavela, arroja ya novedades. Por un lado, la tesis de que fue causado por un cigarrillo parece confirmarse, como adelantó ABC; aunque la presunta autora involuntaria del siniestro fue otra de las personas allí interna, y no la víctima mortal. A esta mujer, además, se le han encontrado dos mecheros escondidos en sus partes íntimas, indicaron fuentes de la investigación.El fuego comenzó sobre la medianoche del sábado al domingo. Todo se inició en una de las primeras habitaciones de un pasillo de la planta baja de un complejo que cuenta con diversos pabellones. La sospechosa tiene alrededor de 60 años y estaba en la cama fumando cuando se quedó dormida. El tabaco, aún encendido, cayó sobre el colchón, que comenzó a arder. La mujer corrió hacia el cuarto del fondo, al ver lo rápido que se propagaban las llamas. En él se juntaron cuatro personas, pero fue peor el remedio que la enfermedad: el humo se acumuló en esa zona y fueron las que peor paradas salieron.