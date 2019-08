Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 27 de agosto

1. Una encuesta vigila el valenciano en el comedor y la megafonía de los colegios. El Gobierno valenciano, formado por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, tiene marcado un claro objetivo durante la presente legislatura recién iniciada: que los centros escolares utilicen la lengua valenciana en todos los ámbitos posibles, tanto dentro como fuera de las aulas. La Generalitat quiere velar por su cumplimiento a través de una herramienta contemplada en la ley de plurilingüismo aprobada el pasado año. Se trata de un cuestionario que ya ha comenzado a remitirse a los colegios -tanto públicos como concertados- que estos han de completar dentro de la solicitud de autorización de proyecto lingüístico. Aunque la petición de información acerca del uso de la lengua ya se aplicaba en época del PP, el actual escrito se ha remozado y refleja nuevos supuestos. En total, 32 escenarios sobre los cuales los centros deberán responder si se habla o no en valenciano, lo cual ya ha generado descontento entre algunos directores, entidades y asociaciones de padres y madres.

13.000 euros al día: el coste mínimo de traer a España en el Audaz a los 15 inmigrantes del Open Arms. Nuevo capítulo del buque Audaz en su misión de recoger a 15 inmigrantes rescatados por el Open Arms y trasladarlos a España. Nuevo capítulo que refleja la improvisación y descoordinación a tres bandas (UE-España-Italia) con un buque de la Armada Española como protagonista afectado. Ayer, el comandante del navío, el capitán de corbeta Emilio Damiá Marqués, puso rumbo a la ciudad siciliana de Pozzallo desde Lampedusa -donde fondeaba desde el pasado viernes- tras recibir la orden del Ministerio de Defensa de que ese iba a ser, finalmente, el punto de recogida de los inmigrantes. Otras 131 millas náuticas (244 km) a añadir a su periplo desde Rota. Conclusión: han tenido que pasar seis días para que un buque al servicio del Gobierno de España sepa dónde debía atracar para llevar a cabo una misión en un país, por cierto, miembro de la UE y también aliado de la OTAN. A la descoordinación política de alto nivel -de nuevo la UE ha demostrado que la gestión de estos casos migratorios es una asignatura por «aprobar»- hay que sumar el gasto que esta misión va a suponer a las arcas de la Armada Española, vía impuestos de todos los españoles.

2. El PP ve innegociable el liderazgo único de Pablo Casado en España Suma. El Partido Popular no tira la toalla, pese al rechazo frontal de Ciudadanos a la plataforma España Suma. La nueva marca electoral está registrada, junto a todas las derivadas regionales, porque en Génova están convencidos de que la unión del centro-derecha será la única manera de llegar a La Moncloa y evitar que siga Sánchez. «Hemos sido previsores», avisan fuentes del PP. La propuesta lanzada por los populares parte de un hecho innegociable: «Cualquier alianza se hará bajo el único liderazgo de Pablo Casado, eso es indiscutible», señalan las fuentes consultadas. En ese sentido, creen que Ciudadanos no tiene la implantación territorial del PP para aspirar a liderar una plataforma nacional de esas características, y califican de «coyuntural» el buen resultado del partido de Rivera en las últimas generales. «Cuando tengan 25.000 concejales como nosotros, hablamos de quién es el líder», avisan. El PP también ha dejado claro que cada partido mantendrá sus siglas, su proyecto y su programa. Es decir, conservará su identidad propia. Pero habría un solo candidato, que sería Casado.

3. Sanidad rebaja la alerta y asegura que la listeria «es una bacteria conocida». La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, afirmó este lunes que «algo falló en el proceso de puesta a la venta de un producto que ha generado el brote de listeriosis». No obstante, aseguró en la rueda de prensa ofrecida tras la reunión que mantuvo con los consejeros autonómicos del ramo que «España es uno de los países más exigentes en seguridad alimentaria» y que la listeria es una bacteria «muy conocida» que afecta a unas 300 o 400 personas al año en nuestro país. Carcedo declaró que brotes como el de Andalucía, que se ha cobrado dos vidas y afectado a más de 200 personas, deben servir para «mejorar todavía más nuestros protocolos de actuación y respuestas». Dicha reglamentación responde a normativas europeas específicas para la listeriosis y alimentos listos para el consumo. De haberse cumplido estos requisitos, «no se debería haber producido el brote», según la ministra, que no detalló nuevas medidas.

5. ABC entrevista a Robert Moreno, entrenador de la selección: «En la primera derrota, lo fácil será decir que no tengo experiencia». Antes de activar la grabadora del móvil, puesta en marcha durante media hora larga, Robert Moreno (19 de septiembre de 1977) se entretiene recordando sus patadones al balón en el campo de La Florida, donde empezó su idilio con el fútbol (fue central y dejó de jugar a los 24 años). Ahí, en ese barrio de L’Hospitalet, Moreno se imaginó en los mejores banquillos y trabajó con varios equipos del fútbol base catalán, convencido además de que la tecnología debería ser una herramienta para exprimir al máximo todos los datos que se dan en un campo de fútbol. «Todavía no me acabo de creer que soy seleccionador, pero no quiero dejar de disfrutarlo porque sé que esto va a durar un tiempo y se va a acabar, no va a ser para siempre», asegura Moreno en líneas de Deportes.

4. Ecuador exige a los venezolanos un visado que cuesta 50 dólares. Una estampida de venezolanos entró este fin de semana en Ecuador a través de la frontera con Colombia, horas antes de que la ley migratoria del Gobierno de Lenín Moreno, exigiera un visado a cada venezolano que desee entrar a territorio ecuatoriano. La nueva medida entró en vigor ayer y, como consecuencia, las autoridades de ese país estimaron que alrededor de 10.000 venezolanos llegaron a Ecuador entre el sábado y el domingo para quedarse y buscar un mejor futuro. «La afluencia migratoria de venezolanos entre el día sábado y el domingo se espera que sea aproximadamente entre los 9.500 y 10.000 ciudadanos. Es lo que se tiene previsto y lo que estamos constatando», dijo el gobernador de la provincia ecuatoriana de Carchi, Edin Moreno, reseñó la agencia EFE. El decreto presidencial anunciado el pasado mes de julio entró en vigencia la medianoche del lunes y va dirigido exclusivamente hacia los venezolanos.