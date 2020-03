Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 24 de marzo

1. Varias comunidades presionan para activar un confinamiento más duro. La acción del Gobierno para dar respuesta a la emergencia sanitaria está viéndose apoyada, pero a la vez enmendada, por las demandas de los presidentes autonómicos y por las formaciones políticas que, pese a apoyar a Pedro Sánchez, reclaman en su gran mayoría medidas más contundentes. Una reivindicación que no nace solo del Partido Popular o Ciudadanos, cuyos votos apoyarán mañana al Gobierno para prorrogar el estado de alarma. Tampoco se limita a los gobiernos autonómicos que éstos comparten. La demanda unánime de los gobiernos regionales es que llegue ya el material sanitario que el Gobierno adquiera en los mercados internacionales. Muchas aducen que el modelo de compra centralizada ha contribuido a que la adquisición de estos recursos vaya mucho más lenta. Finalmente hace ya días el Gobierno levantó la mano y trasladó que los gobiernos regionales podrían seguir comprando por su cuenta.

2. Defensa empieza a fabricar paracetamol y antivirales en laboratorios militares para evitar desabastecimiento. Paracetamol, antivirales inyectables y soluciones desinfectantes. Este es el primer pedido que el Gobierno ha realizado a la farmacia militar para garantizar el desabastecimiento de productos esenciales durante la pandemia de coronavirus. La fabricación se realizará en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, en la base logística que el Ejército posee en la localidad de Colmenar Viejo. En estas instalaciones llevan unos días produciendo a la máxima capacidad cápsulas de 500 mg de paracetamol y desinfectantes de hidroalcohol. Esta semana comenzarán a fabricar ribavirina, un medicamento más complejo de producir. Este antiviral se ha utilizado frente a la hepatitis C, pero también se especula con su uso frente a otros virus como el coronavirus.

3. Italia aprueba experimentar el fármaco japonés Avigan contra el coronavirus. La Agencia italiana del fármaco (AIFA), un ente público prestigioso dependiente del ministerio de Sanidad, ha dado el vía libre para que se experimente el “Avigan” para el tratamiento del coronavirus. Se trata de un antiviral desarrollado en Japón, no autorizado en Europa. El anuncio lo ha hecho el ministro de Sanidad, Roberto Speranza: “El director de la AIFA, Nicola Magrini, me ha comunicado que, después de un primer análisis sobre los datos disponibles en relación con el Avigan, está desarrollando un programa de experimentación e investigación para valorar el impacto del medicamento en las fases iniciales de la enfermedad”.

4. «No es sostenible»: EE.UU. se plantea una respuesta distinta al confinamiento general. La epidemia de coronavirus avanza con fuerza en EE.UU., donde ayer se superaban los 40.000 casos confirmados y las 500 muertes. El colapso sanitario por el aumento de casos ya se nota en los lugares más afectados, como Nueva York, que acumula la mitad de los casos del país. Pero, de forma paralela, la crisis y la respuesta de confinar a los ciudadanos para evitar el contagio suponen un hachazo a la economía del país, amenazada con caer en recesión y con un paro de hasta el 20%, un nivel desconocido en EE.UU.

5. La cuarentena encarece hasta un 50% la factura de la luz de los hogares. El estado de alarma obliga a los ciudadanos a permanecer en sus domicilios, por lo que el consumo de electricidad en las viviendas ha aumentado debido al teletrabajo, comidas, cenas y la elevada utilización de aparatos electrónicos. Este incremento se traduce en un incremento de la factura de la luz de unos 26 euros de media por cada hogar con cuatro miembros, es decir, un 50% más sobre un recibo habitual. El cálculo, realizado por Selectra, señala que el mayor uso de la vitrocerámica supone un gasto extra de unos 13 euros al mes, de cuatro euros en el caso de la televisión y de dos euros el horno. La utilización de un ordenador portátil encarece la factura en unos tres euros al mes. Todo ello para una vivienda de cuatro miembros, con una potencia instalada de 4,6 kWh y un consumo de 3.500 kWh.

6. El coronavirus desnuda la pésima gestión de Bartomeu. Sin ningún tipo de proyecto deportivo ni una política salarial clara, y con una patológica dificultad para asumir y explicar las pocas decisiones que toma, el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha puesto al club en una situación dramática: el 70% del gasto se va en los salarios de una plantilla envejecida y agotada; y no sólo no ha afrontado su aggiornamento sino que para comprar «paz social» ha renovado a jugadores que están ya en la treintena con cinco años de contrato y a un precio que ya hoy está sensiblemente por encima de su rendimiento, y que en los próximos años lo estará escandalosamente. Es el caso de Piqué, Alba y de Busquets. Algo más joven (27) pero igualmente sangrante es el caso de Umtiti, con un contrato gradual de la misma duración: es decir, que ahora que ya no puede aportar nada es cuando más elevado será su sueldo.

