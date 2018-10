Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 23 de octubre

ABC

Actualizado: 23/10/2018 07:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Malestar en el PSOE por el protagonismo de Iglesias como emisario del Gobierno. El Gobierno y el PSOE se han visto superados en los últimos días por la hiperactividad de Pablo Iglesias, su socio de legislatura, para negociar con los nacionalistas y los independentistas su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. En tanto que estos interlocutores reclaman la participación del Gobierno, el papel de Iglesias aparece limitado a su estrategia para potenciar su perfil de partido de Gobierno y garantizar la presencia de Podemos en el Gobierno que emane de las próximas elecciones. Desde el Gobierno se ha pisado en falso ante la actitud de Iglesias, suspicaces de esa relación de socios inevitables y a la vez competidores electorales. En primer término, desde el entorno del presidente se desvincularon de la agenda de Iglesias, sin cuestionarla en ningún caso. Más tarde fue la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien dijo que le parecía «bien» que Iglesias se reuniese con Oriol Junqueras en la prisión de Lledoners.

2. La factura para la banca superaría los 29.200 millones si hay retroactividad total. Si el Tribunal Supremo dicta en dos semanas no solo que la banca debe abonar desde ahora el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) por las hipotecas, sino que además los clientes pueden reclamar a su Hacienda autonómica lo abonado por los créditos ya firmados, el roto para las cuentas de los bancos sería mayúsculo. Según estimaciones del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), más de 15 millones de contribuyentes podrían reclamar 29.288 millones de euros a la banca. Algunos juristas interpretan que si el Alto Tribunal anula el artículo del reglamento del AJD que especifica que quien debe pagar el tributo es el cliente, se podrán reclamar las cuantías abonadas a las comunidades en los últimos cuatro años, plazo de prescripción del pago de impuestos. En este tiempo, según Gestha, 1,564 millones de consumidores abonaron y podrían reclamar 3.631 millones más intereses de demora a las regiones que luego se lo pedirían a la banca.

3. Trump aviva su cruzada contra los transexuales: el sexo es el del nacimiento. Una de las grandes contradicciones de Donald Trump es que es un multimillonario neoyorquino, mujeriego y adúltero, desprovisto de fe religiosa, pero al que el votante conservador atribuye «haber devuelto a Dios a la Casa Blanca». Lo esperable para un donjuán criado en Queens y hecho rico en Manhattan, adicto al tabloide y fijo entre la farándula diversa y progresista neoyorquina es que mantuviera una posición ideológica abierta al respeto a la libertad de orientación sexual y de identidad de género. De hecho, durante su campaña presidencial, posó con una bandera arcoiris, reconoció al colectivo LGBTQ, aseguró que haría «todo lo que esté en mi poder» para protegerlo y defendió, en un primer momento, el derecho de Caitlyn Jenner -la ex atleta y estrella mediática transexual, que estuvo casada con la madre de las famosas hermanas Kardashian- de ir al baño que se corresponde con el género con el que ella se identifica. Una actitud poco probable en un nominado republicano a la presidencia de EE.UU., que creó la expectativa de que, una vez en la Casa Blanca, Trump no agitaría esta guerra identitaria. Como presidente, sin embargo, Trump ha seguido el guión conservador y ha emprendido una cruzada normativa contra los transexuales. El último ejemplo, y quizá el más agresivo, es el de limitar a efectos legales el género de cada persona a la asignación genital en el nacimiento.

4. El Gobierno admite a Bruselas que el déficit de la Seguridad Social batirá su récord en 2018. El Gobierno de Pedro Sánchez calcula ante Bruselas que el agujero de la Seguridad Social registrará su récord histórico este año, después de vincular las pensiones al IPC y acabar con la reforma de las pensiones de 2013. El Ejecutivo estima en la notificación mandada a la Comisión Europea que el déficit de la Seguridad Social alcanzará los 18.178 millones de euros este año, 1.403 más que en 2017 en lo que supondría aumentar los números rojos del sistema del 1,44% del PIB del año pasado al 1,5%. La cifra que arroja el Gobierno supone incumplir el objetivo del 1,1% y se trata del máximo histórico de las cuentas de la Seguridad Social, ante el aumento de las pensiones. Pese a que el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, señaló hace unas semanas que este año el déficit sería menor por el aumento de los ingresos por cotizaciones sociales, lo cierto es que el agujero vuelve a crecer con fuerza tras el leve bajón que registró en 2017 lo que indica que los mayores recursos no son suficientes para detener el aumento sostenido de las pensiones.

5. El audiovisual español clama contra el intento de la SGAE de romper el mercado. Las polémicas decisiones de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ya no solo afectan a los miembros de la entidad, sino que ya molestan, y cuánto, a los que han huido de ella. La última medida tomada bajo el mandato de José Miguel Fernández Sastrón, la firma de un preacuerdo con las televisiones, ha hecho saltar las alarmas en todo el sector audiovisual español. ¿El motivo? Que ha pactado unos precios bajísimos por los derechos de emisión de las obras audiovisuales en televisión. Y lo ha hecho, además, con el voto en contra de todo el colegio audiovisual. Todo esto ocurre a tan solo cuatro días de las elecciones de la junta directiva, en las que vuelve a sonar con fuerza del nombre de Teddy Bautista, pendiente de juicio por administración desleal de esta misma entidad. Esta medida todavía no ha entrado en vigor, pero ya ha puesto de acuerdo al sector audiovisual español, que ha saltado en su contra. Así se muestra en una carta abierta firmada por más de trescientos creadores, entre los que se encuentran nombres como Gracia Querejeta, Alberto Iglesias, Leticia Dolera, Montxo Armendáriz o Javier Olivares, entre otros. Muchos de ellos ni siquiera pertenecen a la SGAE, pero se ven afectados por esos preacuerdos, que podrían romper el mercado: «Si llegan a consumarse –denuncian–, nos abocan a una infravaloración económica de nuestros repertorios, lo cual es muy grave».

6. Lopetegui aún piensa en salvarse. Debe ser complicado acudir a tu trabajo sabiendo que en cualquier momento, y de manera inminente, vas a recibir una llamada de la jefatura de Recursos Humanos para presentarte en su despacho y recoger el finiquito. Una agonía que seguramente no se la deseas ni a tu peor enemigo, pero el mundo laboral no entiende de sentimentalismos ni de buenas maneras, sino de hechos, y el fútbol no es una excepción, más aún si eres el entrenador del Real Madrid, la entidad deportiva más mediática del planeta. «En un deporte como el fútbol y en una entidad como el Real Madrid, los resultados están por encima de cualquier análisis objetivo. Y en el error, el primer señalado es siempre el entrenador. El problema es que muchas veces este no tiene la culpa de la mala dinámica de resultados, sino que obedece a situaciones ajenas a su control. Ahí es cuando aparece el estrés y la ansiedad», explica la psicóloga María Blanco, una de las fundadora de «Train Your Mind», una empresa especializada en psicología deportiva que presta sus servicios a clubes, federaciones, jugadores y entrenadores de distintos deportes.