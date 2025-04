Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 20 de abril

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace]

1. Escrivá deja el hachazo en pensiones para 2027 y en pleno ‘baby-boom’. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha diseñado una reforma de las pensiones en dos fases, ambas con recortes, aunque el grueso del hachazo lo quiere posponer a la próxima legislatura. Su idea es que el nuevo ‘factor generacional’ comience a operar en 2027, un año que estará marcado también por la incorporación de los hijos del ‘baby boom’. Un ‘ejército’ nacido entre finales de los 50 y los 70 que comenzará a jubilarse en 2023 y tras largas carreras de cotización. Fue la primera generación que accedió a la universidad y copó los puestos de trabajo más cualificados, lo que les dará derecho a pensiones más elevadas.

2. Contratos a dedo, sobresueldos y más catalán para gestionar los fondos europeos en Baleares. Los fondos europeos no han llegado aún a Baleares pero el Gobierno de la socialista Francina Armengol ya ha preparado el terreno. Tras crear una consejería sólo para manejar ese dinero, acaba de aprobar un decreto que le permite contratar a dedo y dar sobresueldos , y que además plantea como mérito mejorar el nivel de catalán. El decreto 3/2021 nace con el objetivo de gestionar los fondos europeos con mayor agilidad y que no se pierda ni un euro de estas ayudas. Sin embargo, el Ejecutivo regional se escuda en la premura que requiere la gestión de estas ayudas para incluir reglas «excepcionales y temporales» que permitirán más laxitud al seleccionar a personal y la posibilidad de colar funcionarios o personal afín para manejar los millones que llegarán de Europa.

3. Tendencia al alza para Ayuso: así evolucionan las encuestas electorales de la Comunidad de Madrid. Desde que el pasado 10 de marzo se anunciara la convocatoria de elecciones a la Comunidad de Madrid, todas las encuentas, tanto de medios de comunicación como de organismos públicos, más de una cuarentena, ofrecen el mismo ganador: el Partido Popular. La diferencia de resultados que aportan los sondeos con respecto a las elecciones de mayo de 2019 es abismal: en aquel momento, el PP perdió las elecciones, con un 22,2%, frente al 27,3% del PSOE. Los populares consiguieron 30 diputados, de un total de 132, y a punto estuvieron de ser sobrepasados por Ciudadanos, que registró un 19,4 por ciento y 26 escaños. Sin embargo, tras dos años de gestión del Gobierno Popular en la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, todas las encuentas apuntan a que el resultado en esta ocasión será muy distinto.

4. Los esquiladores uruguayos ya dejan un brote de 45 contagios en España y podría ramificarse por Portugal. Aterrizaron en España el 1 de abril con PCR negativa, pero desde entonces el grupo de 30 esquiladores uruguayos que se reparten por la Península (cinco de ellos viajaron, tras su llegada, a Portugal) ya dejan 45 casos de coronavirus confirmados y más de cien contactos estrechos. El primer infectado se notificó el 11 de abril en Extremadura, y según confirmó el sábado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, el brote podría contar con ramificaciones en otras comunidades autónomas , como Aragón y Andalucía, así como en Portugal, hasta donde se habrían desplazado las cuadrillas que compartieron viaje de entrada al país por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid–Barajas. Fuentes del Gobierno de Aragón confirmaron al día siguiente que, por el momento, no se ha detectado ningún caso de Covid-19 entre los que llegaron a su territorio y parece que tampoco lo hay de momento en el país vecino.

5. La oposición y los transportistas claman contra el plan para implantar peajes en las autovías. La elaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha reabierto el viejo debate sobre la financiación de las carreteras de alta capacidad españolas (autovías y autopistas). Porque el documento, trasladado a Bruselas hace escasos días habla de «desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera». En las 211 páginas del documento no se menciona la palabra peajes. Pero sí se insiste en la necesidad de avanzar hacia este pago por uso, lo que refleja los planes del Gobierno en esta materia. El Ministerio de Transportes, de hecho, ya abordó la posibilidad de implantar este sistema en el anteproyecto de la ambiciosa ley de movilidad que lleva meses elaborando. Y esta opción recibió, según el departamento, un amplio consenso.

6. Florentino Pérez: «Me preocupa que nos quieran echar de la Champions, pero la ley nos protege». El lunes 19 de abril de 2021 va camino de ser el día en el que cambió la historia del fútbol. El nacimiento de manera oficial de la Superliga es el mayor terremoto sufrido por el deporte rey. Doce de los mejores clubes de Europa, liderados por el Real Madrid de Florentino Pérez, han puesto patas arriba una industria que, hasta ayer, estaba encabezada por la UEFA. Hoy ya no está tan claro que el organismo dirigido por Ceferin vaya a ser el capitán de un trasatlántico que se ha roto en mil pedazos. «La UEFA es un monopolio. No tiene una imagen muy buena a lo largo de la historia, y debe ser dialogante. Nosotros lo que queremos es salvar el fútbol desde la solidaridad. El nuevo formato de la Champions nadie lo entiende y no va a funcionar. Y, además, la UEFA dice que va a empezar en el año 2024. En el 2024 estamos todos los clubes muertos», aseguró Florentino Pérez, anoche en el programa ‘El Chiringuito’.