Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 13 de agosto

1. Torra, incapaz de coordinar la «reacción» a la sentencia del Tribunal Supremo. La sucesión de citas electorales ha dejado profundas grietas en el movimiento independentista. También en el seno del gobierno de Quim Torra. En este contexto marcado por las hostilidades entre supuestos aliados trabaja el presidente catalán intentando articular la respuesta del secesionismo a la sentencia del juicio al «procés» que el Tribunal Supremo dictará en los próximos meses. Por el momento los puntos de encuentro entre partidos y entidades son escasos más allá de la conciencia de que la calle deberá llevar la voz cantante cuando se conozcan las eventuales condenas a los organizadores del referéndum ilegal del 1-O. Estructurar esta «reacción» conjunta y hacer que cuadre con las dispares estrategias de los distintos partidos y entidades es la misión que el jefe del Ejecutivo autonómico lleva semanas desempeñando. A todo ello, hay que añadir la imprevisible respuesta de los autodenominados Comités de Defensa de la República, que ultiman su reactivación.

2. Estados Unidos anuncia dos nuevos fármacos que podrían frenar el ébola. «Muy buenas noticias. Ahora tenemos dos medicamentos que pueden disminuir de forma significativa la mortalidad de los pacientes con ébola». Así ha descrito a ABC el investigador estadounidense, Anthony Fauci, los resultados de un ensayo clínico que demuestran la eficacia de dos nuevos medicamentos contra el ébola. El REGN-EB3 y el mAb114 pueden ser claves en la lucha contra esta enfermedad y permitirían convertir una patología «aterradora» en una infección «tratable». Los nuevos tratamientos se han probado con enfermos del terrible brote que azota a la República Democrática del Congo y que ya se ha cobrado la vida de más de 1.800 personas. En la investigación, coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), han participado, hasta el momento, 681 personas y se han empleado cuatro medicamentos: los dos mencionados, el ya conocido ZMapp y el remdesivir.

3. Las patrullas ciudadanas crecen ante la degradación en Barcelona. Son los protagonistas del verano en la capital catalana. Grupos de ciudadanos anónimos que, como auténticos guardianes, se arman de valor para plantar cara a los ladrones que actúan por Barcelona o que aprovechan las redes sociales para hacer visible el creciente problema de la inseguridad en la capital catalana. A la espera de que las nuevas políticas municipales contra los delitos hagan efecto, estos colectivos -que actúan sobre todo en el Metro para alejar a carteristas- son cada vez mejor vistos por los ciudadanos y, a la vez, más molestos para la administración. Desde hace años, Eliana Guerrero patrulla por los pasillos y andenes del Metro. Ahora, el empeoramiento de la degradación ha arrastrado a decenas de ciudadanos a sumarse a la causa. Con carteles, gritos y silbato en mano, intentan -y consiguen- disuadir a los carteristas de atacar a turistas y viajeros despistados. Son el ejemplo más conocido de estas patrullas en auge.

4. El incendio de Canarias está contenido, no hay humo ni llamas pero sí brasas y viento. El incendio forestal que se declaró el sábado en la cumbre de Gran Canaria está contenido, no hay llamas ni humo pero sí brasas que pueden reactivar el fuego por el viento que afecta a la zona y que se prevé que amaine durante la noche. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha comentado en una rueda de prensa que el incendio no se puede dar por controlado ni estabilizado hasta que no cambien las condiciones del viento, pero ha apuntado que «hay buenos augurios» y las condiciones son totalmente diferentes a las que se presentaban en la noche de ayer. No obstante, ha dicho que no está previsto que los evacuados puedan volver esta noche a sus casas y ha señalado que, por el contrario, el plan de contingencia que se puso en marcha anoche para las evacuaciones, sigue vigente por si hiciera falta nuevos desalojos en las próximas horas, en los barrios de Toscón, Carrizal y Timagada.

5. Maduro anuncia siete cambios en su gabinete. El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes siete cambios dentro de su gabinete, entre los que figuran dos militares, y la creación del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, una medida que toma en medio de la tensión interna y externa por la crisis del país. El mandatario anunció cambios en las carteras de Agricultura Urbana, de Desarrollo Minero Ecológico, de la Mujer y la Igualdad de Género, de Educación Universitaria, de Ecosocialismo, de Obras Públicas y la creación del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior. La medida ocurre un día después de que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, anunciara que designaría cargos dentro de su «gobierno interino». En una serie de mensajes a través de Twitter, Maduro anunció un gabinete con nuevos rostros, pues, a diferencia de cambios realizados en el pasado, los designados no han sido ministros anteriormente.

6. El sector turístico tiembla ante el cierre de bases de Ryanair en Canarias. Lo que comenzó como un conflicto laboral va camino de convertirse en una cuestión de Estado. El posible cierre de las bases de Ryanair en Tenerife y Gran Canaria ha puesto en jaque al sector turístico, que reclama que el gobierno canario lleve a cabo medidas concretas que eviten este extremo. Y es que la compañía de bajo coste irlandesa llevó a estos dos aeropuertos más de 3,7 millones de pasajeros en 2018. Esta cifra se verá notablemente afectada si finalmente se llevan a cabo los recortes que pretende la aerolínea. El cierre de las bases de la «low cost» irlandesa no implica necesariamente un recorte de rutas. Pero sí asegura una caída de las frecuencias. Es por ello que en las últimas horas los empresarios del sector turístico se están movilizando para intentar evitar este extremo. «Es un asunto que incrementa la incertidumbre en la que vive el sector desde hace meses.