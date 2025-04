Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 10 de diciembre

1. ERC marca los tiempos de Sánchez y le exige que la Justicia deje de actuar . Pedro Sánchez necesita a ERC para ser presidente del Gobierno de España y tiene prisa para que se celebre el pleno de investidura en el Congreso de los Diputados. ERC sabe de esta premura e intentará exprimir al máximo al líder del PSOE. Lo hará en el calendario y en las contraprestaciones políticas que pueda sacar la formación que lidera Oriol Junqueras desde la prisión de Lledoners (Barcelona). Hoy se reúnen en Barcelona, al mediodía, representantes de ambos partidos en un encuentro en el que se tratará, por primera vez, las cuatro grandes condiciones que ERC considera irrenunciables para abandonar el «no» en el pleno de investidura del candidato socialista. Será la tercera reunión en la negociación para la investidura. En paralelo, desde Bélgica, Carles Puigdemont está con la vista puesta en la reunión y preparado para intentar cualquier boicot al acuerdo entre el PSOE y ERC, si este no cuenta con JpC.

2. El PP bloqueará una reforma del Estatuto pactada por el PSOE y ERC, con el recurso previo . En el Partido Popular se temen lo peor en las negociaciones del PSOE con los independentistas catalanes, después de que los socialistas aceptaran los términos de Oriol Junqueras y compañía y admitiesen que en Cataluña hay un conflicto político. En Génova creen que Sánchez está dispuesto a ceder lo que haga falta para seguir en La Moncloa, y eso incluye un nuevo Estatuto de Autonomía, con el que se tratará de contentar a los separatistas . Pero el PP cuenta con un instrumento que no existía en 2006, cuando se aprobó el actual Estatuto. Se trata del recurso previo de inconstitucionalidad que le permitirá bloquear un eventual pacto del PSOE con los independentistas si rebasa los límites constitucionales. En Génova se encendieron las señales de alarma cuando los socialistas volvieron a hablar de la «plurinacionalidad» de España, con la complacencia absoluta de Pedro Sánchez.

3. El Rey tendrá que proponer candidato sin oír a un socio decisivo de Sánchez . El Rey ha citado hoy y mañana a los partidos políticos en el Palacio de La Zarzuela para oír su voz antes de proponer a un candidato a presidente del Gobierno. Sin embargo, Don Felipe deberá pronunciarse sin tener la oportunidad de conocer personalmente la decisión de ERC , un partido que en esta ocasión parece decisivo para que el candidato con más votos -pero no suficientes para ser investido-, Pedro Sánchez, reciba la confianza del Congreso de los Diputados y pueda ser elegido presidente del Gobierno. El hecho de que el Rey no tenga constancia de si un candidato cuenta o no con los apoyos suficientes para su investidura no supone un obstáculo, pues Don Felipe ya ha propuesto con anterioridad a candidatos que no los reunían.

4. Putin y Zelenski logran un modesto acuerdo para llevar la paz a Donbass . Los líderes de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, lo que se conoce como el Cuarteto de Normandía, estuvieron ayer casi siete horas reunidos en París en unas duras negociaciones para intentar avanzar en la aplicación de los Acuerdos de Paz de Minsk de 2015 hacia un mecanismo que permita poner fin de una vez por todas a la guerra en Donbass , pero con resultados my modestos. Este conflicto se ha cobrado ya 13.000 muertos desde su comienzo en abril de 2014, un mes después de la anexión de Crimea, y es el único activo en Europa actualmente. Según anunciaron durante la rueda de prensa final los cuatro participantes en la cumbre, se firmó una declaración que contempla un intercambio de todos los prisioneros aún encarcelados antes del 31 de diciembre, continuar la separación de fuerzas en la línea de frente y un cumplimiento del alto el fuego más estricto y estrechamente vigilado por la OSCE.

5. La Cumbre del Clima afronta su fase política con pocos avances en las negociaciones . Comienza una nueva fase en la Cumbre del Clima. Después de una semana en la que los equipos técnicos de casi 200 países han intentado sentar las bases de las negociaciones, arranca la fase política con la asistencia de jefes de Estado, de Gobierno y ministros. Hasta ahora las negociaciones han sido lentas, pero el tiempo apremia. Los principales escollos siguen estando en la regulación para los mercados de carbono , en el incremento de la ambición en la lucha climática -que los países endurezcan sus recortes de emisiones- y en la forma de compensar a los países en desarrollo. Los mercados de carbono, que llevan atascados ya dos cumbres, deben establecer unos mecanismos globales para intercambiar cuotas de emisiones. Es decir, que quien contamine de más pague. Pero la negociación del ya famoso artículo 6 es compleja y tiene peligros, como que un mismo crédito se contabilice a dos actores diferentes.

6. Arrecia la campaña para hacer del inglés única lengua oficial de EE.UU. . Era una oportunidad de oro para el español en la Casa Blanca. El mítico jugador de béisbol Mariano Rivera era el primer hispano al que Donald Trump le concedía la codiciada Medalla Presidencial de la Libertad, la condecoración civil más alta en Estados Unidos. Pero el mejor lanzador de todos los tiempos, legendario cerrador de los Yankees, apodado, en español, «apaga y vámonos», no quiso homenajes en su lengua materna. Preguntado por Trump sobre qué momentos de su vida le hinchen de orgullo, Rivera respondió: «Aprender inglés» . Rivera es sólo uno más entre los muchos hispanos de EE.UU. en campos tan diversos como la literatura, el arte o el deporte que asimilan integración con hablar inglés, y que destierran el español de sus vidas cotidianas.