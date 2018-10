Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 8 de octubre

1. Pedro Sánchez acapara la política exterior y deja casi sin viajes al Rey. La vuelta al mundo en 127 días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha acumulado más de 53.000 kilómetros de vuelo (el perímetro de la Tierra es de 40.075 kilómetros) en los poco más de cuatro meses que lleva en el Gobierno. Ha viajado a Alemania, Costa Rica, Chile, Bolivia, Colombia, Canadá, Portugal, Bélgica, Francia, Canadá y Estados Unidos, y tiene previsto desplazarse antes de que acabe el año a Guatemala y Argentina y probablemente a Cuba. En general, han sido viajes de presentación para conocer y darse a conocer a los otros mandatarios, pero no han supuesto la firma de un solo acuerdo bilateral importante o la resolución de conflicto alguno. Según la Constitución, el Rey «asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales», pero «el Gobierno dirige la política interior y exterior». A lo largo de la democracia, la mayoría de los presidentes han explotado al máximo el perfil diplomático de los Reyes en beneficio de la política exterior española.

2. Suma y sigue en la tesis plagiada de Sánchez. Las pruebas que sostienen que la tesis doctoral de Pedro Sánchez es un gran fraude son abrumadoras: plagios constantes, un tribunal amañado por la Universidad Camilo José Cela, errores de bulto en las citas y en la bibliografía, donde ni siquiera transcribe correctamente los nombres de los autores... En cuanto a los plagios, ABC ya ha publicado una selección de trece, a la que añadimos uno nuevo. Se encuentra en la página 284 de la tesis que sirvió a Pedro Sánchez para obtener el máximo grado universitario, el de doctor. En línea con otros ya publicados, y como acostumbra a hacer todo buen plagiario, el actual presidente del Gobierno intenta ocultar su falta de integridad académica, pero, con todo y con ello, el plagio es evidente. Como muestran las imágenes, Sánchez copio y pegó siete líneas de un artículo del investigador Javier Noya publicado por el Real Instituto Elcano en septiembre de 2005, siete años antes de la defensa de la tesis doctoral de Sánchez. El original se titula «El final del espejismo: un análisis de los últimos datos sobre la imagen de España».

3. El gasto en bajas crece un 50% tras la crisis y pone en alerta a la Inspección. El miedo a perder el puesto de trabajo durante la crisis, la mejora de la gestión de la Seguridad Social y de las mutuas hicieron que los ciudadanos faltaran menos a sus puestos de trabajo durante los años de la crisis. Los procesos por enfermedad llegaron a reducirse un 46% lo que ahorró más de 3.000 millones a la Seguridad Social. En 2014, con la economía y el empleo creciendo por encima del 3% desapareció el «efecto crisis» y los trabajadores comenzaron a estar más confiados en sus empresas, lo que provocó que, tras seis años de descensos y un tímido aumento en 2014, las bajas laborales volvieran a repuntar y con ellas también el gasto que desde entonces se ha disparado. En el periodo de recuperación (2014-2017) el desembolso en bajas laborales ha crecido un 53%. En 2017 el coste de la incapacidad temporal se elevó hasta 6.653 millones, lo que supone un 11,2% más que un año antes. Sin embargo, el montante económico que supusieron estas ausencias al trabajo para la actividad ascendió a 76.752 millones, casi un 11% más, según los datos de la asociación de mutuas de accidentes de trabajo (AMAT).

4. Bolsonaro y Haddad disputarán la Presidencia de Brasil en segunda vuelta. Brasil confirmó ayer la condición de gran favorito del ultraderechista Jair Bolsonaro, que lograba el 47 por ciento de los votos cuando se habían escrutado el 92 por ciento de los sufragios emitidos, por apenas un 27 por ciento para su máximo rival, el petista -populista de izquierdas- Fernando Haddad. De confirmarse esta tendencia, conforme apuntaban anoche las proyecciones, ambos disputarán la Presidencia en segunda vuelta el próximo 28 de octubre. Algunos sondeos previos daban al exmilitar Bolsonaro incluso la posibilidad de alzarse con el triunfo ayer en primera vuelta, para lo que necesitaba superar el 50 por ciento de los votos. Los apenas dos puntos que le faltaron para lograrlo muestran que no andaban muy desencaminados.

5. Guía para entender el nuevo protocolo anticontaminación que hoy entra en vigor en Madrid. Este lunes entra en vigor el nuevo protocolo para episodios de alta contaminación en Madrid. Pero que nadie se asuste: no es tan complicado como parece a simple vista. Eso sí, es necesario que el conductor cuente en su vehículo con el distintivo ambiental que facilita la DGT. Motos y ciclomotores también tienen distintivos iguales a los de los coches. Hay cuatro: el cero es para coches eléctricos de batería o los híbridos enchufables, que son unos 9.516. El segundo es el distintivo ECO, híbridos no enchufables, o los enchufables con menos de 40 kilómetros de autonomía o de gas natural. Lo tienen 50.858 vehículos. El tercer distintivo es el C, vehículos de gasolina posteriores a enero de 2006 o diésel a partir de 2014. Estos son 1.282.963 coches. El cuarto y último es el B, para vehículos de gasolina posteriores al 2000, o los de diésel posteriores a 2006. En total, suman 1.610.981 vehículos.

6. Lopetegui tiene una última oportunidad. No es el único culpable. Es también víctima de la plaga de lesiones importantes y del mal momento de forma que demuestran futbolistas como Benzema, Bale, Asensio, Kroos y Casemiro. Sería injusto despedirle ahora por un flojo rendimiento generalizado. Julen Lopetegui tendrá una última oportunidad. El Real Madrid piensa que es demasiado pronto para pensar en un cambio de técnico. Se encuentra en los primeros puestos de la Liga y mantiene todas las opciones en la Champions. Los jefes de la plantilla quieren que siga porque reconocen que mucha culpa es de ellos, no de sus decisiones. En Vitoria quemó todas sus naves, con un cambio completo de delantera, aunque fuera obligado por las lesiones, y tampoco se encontró el gol. El club le concede un margen. Uno. Si el Madrid falla ante el Levante el día 20, o cae ante el Vitoria Pilsen tres fechas más tarde, o pierde de manera estrepitosa en el Camp Nou el día 28, el Real Madrid no podrá aguantar más esta situación y deberá buscar un recambio en el banquillo que suscite una reacción.