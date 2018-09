Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 3 de septiembre

1. La Cataluña sin complejos que se sacude los lazos amarillos. En estos momentos son treinta grupos de unas veinte personas. En total medio millar de catalanes. ¿Su misión? Organizarse y retirar lazos amarillos, cruces y otros elementos de propaganda que el secesionismo distribuye sin tregua por calles, barrios y pueblos con total impunidad para pedir la libertad de sus dirigentes presos. Cansados de ser acusados de radicales, violentos o de pertenecer a grupos de extrema derecha, seis miembros de los Cuerpos y Brigadas de Limpieza (CBL) y su cara más visible, José Casado, hablan con ABC sobre sus inquietudes, miedos y aspiraciones mientras piden que no se politice su movimiento. Los reunimos ante el Ayuntamiento de Barcelona y el Palau de la Generalitat, en la céntrica plaza Sant Jaume de Barcelona. El lugar no es anecdótico.

2. Torra lanzará la «segunda fase» del desafío secesionista en otoño. La mayor parte de sus cien primeros días al frente de la Generalitat los ha dedicado, básicamente, a envolverse en la retórica del «procés». Proclamas a favor de la «libertad» de Cataluña, visitas a los líderes independentistas encarcelados, paseos por ferias y fiestas folclóricas por toda la geografía catalana y poca obra de gobierno es el balance de unos meses en los que la atención mediática se ha centrado, en lo que al conflicto catalán se refiere, en la guerra de los lazos. Independentistas tiñendo las calles y el mobiliario urbano con lazos amarillos en solidaridad con los presos y activistas contrarios a la secesión arrancándolos. Pero eso se ha acabado. O al menos, la retórica y la simbología no será lo esencial de la agenda secesionista para lo que quede de legislatura.

3. Arranca el curso político más incierto de la democracia. La Cámara Baja retoma la actividad en un septiembre absolutamente anómalo. Con un Gobierno nacido por primera vez de una moción de censura y aún en proceso de definición de su proyecto. La línea que seguirá Sánchez ante los problemas más importantes del país es un incógnita. Enfrente del Gobierno, los grandes partidos de la oposición replantean también su discurso, inmersos en la búsqueda de su nuevo sitio político. El PP tendrá que decidir si retoma su discurso más conservador y beligerante, mientras Cs aún determina su giro. Podemos debe buscar un nuevo objetivo político una vez constatada su incapacidad de sustituir al PSOE, al menos a corto plazo. De todo ello depende la respuesta a la gran incógnita: ¿cuánto durará esta legislatura?

4. El gobierno de Maduro desfalca el oro venezolano para financiar su régimen. Cuando Venezuela atraviesa su peor crisis económica y humanitaria, los venezolanos se ven obligados a partir de hoy, por mandato de Nicolás Maduro, a ahorrar en orocomprando lingotes al Banco Central de Venezuela. Esta nueva medida tiene más sombras que luces, cuando se tiene en cuenta que el Gobierno chavista es el mayor cómplicedel fraude para desfalcar el oro venezolano, según ha podido conocer ABC. Es prácticamente imposible calcular la cantidad de oro que existe en el Arco Minero de Venezuela. Sin embargo, se infiere que hay más de 8.000 toneladas que representa aproximadamente 243.000 millones de euros, sin contar las reservas de coltán, bauxita, cobre y diamante que también reposan en el lugar.

5. Un incendio devora el Museo Nacional de Río de Janeiro. Un incendio devoró hoy el Museo Nacional de Río de Janeiro, que alberga unos 20 millones de piezas que datan de la época imperial brasileña y que celebra este 2018 sus 200 años de historia. Las llamas comenzaron en el recinto en torno a las 19.30 hora local (22.30 GMT), cuando ya estaba cerrado al público y solo había cuatro vigilantes en su interior. No obstante, según la información ofrecida por el propio Museo, no hay heridos ya que todos lograron salir a tiempo. El exdirector del Museo Nacional de Río de Janeiro, José Perez Pombal, que se encuentra en el lugar del suceso, envió a Efe un audio en el que afirmó que «no va a permanecer nada». «No va a quedar nada. Las llamas están altísimas y el fuego está por todos lados. El palacio se va a quemar todo y también las colecciones, las momias, todo», dijo. «Se acabó. No sé si la institución va a seguir existiendo después de eso», remató.

6. El curso que acabará con la ley Wert y amenaza a la concertada. El Gobierno quiere estrenar su primer curso académico con una nueva ley orgánica de educación. La ministra Isabel Celaá llegó con el claro objetivo de reemplazar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), impulsada por el PP modificando, al menos, cuatro de sus artículos. En su exposición en el Congreso de los Diputados el pasado 11 de julio Celaá anunció la reforma de la Ley Wert para, entre otras cosas, apoyar la oferta pública de plazas frente a la concertada, recuperar la participación de los consejos escolares y quitarle valor académico a la asignatura de Religión, que dejará de ser optativa. A la vez, anunció la creación de una nueva materia de Valores Cívicos, que será obligatoria. Fuentes de Educación han señalado que la puesta en marcha de todos estos cambios estarán sujetos a las negociaciones parlamentarias.