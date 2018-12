Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 24 de diciembre

1. Las crisis de Podemos amenazan al partido de cara a las elecciones. La movilización de las primarias de Podemos revela el desplome de actividad interna del partido, los sondeos apuntan a que las confluencias se desinflan y las pugnas por el liderazgo entre los diferentes sectores debilitan a la formación de cara a las elecciones de mayo. La crisis interna a la que se enfrenta Podemos desarrolla una especie de metástasis que afecta a todo el territorio nacional. Amén de que en pleno torbellino el secretario general, Pablo Iglesias, anunció que, como es su derecho, cogerá tres meses de baja paternal. La inestabilidad estalló esta semana en Navarra, donde el grupo parlamentario de Podemos-Orain Bai, registró un escrito en la Cámara para expulsar a los tres candidatos oficialistas (la presidenta del Parlamento Foral, Ainhoa Aznárez, y los diputados Mikel Buil y Tere Sáez). El portavoz de Orain Bai, Carlos Couso, explicó en una rueda de prensa que la crisis se desató tras un «pucherazo como la copa de un pino» donde al candidato de Podemos, Eduardo Santos, se impuso a Laura Pérez, crítica con las políticas moradas, por 28 votos. Couso sugirió que el sistema de votación, «que pasa por Madrid», puso trabas para que se pudiera votar a Pérez. «No tenemos ya nada más que compartir, aseveró el portavoz de Orain Bai. Los diputados oficialistas, por su parte insisten que «el grupo de tránsfugas» quiere «hacerse con el control económico del grupo parlamentario». Aunque esta no es la única confluencia que tambalea.

2. Sánchez destierra el Belén de La Moncloa. La Moncloa ha despojado la Navidad de su espíritu cristiano. Pedro Sánchez, como Zapatero, ha dado orden de no colocar el Belén en la sede del Gobierno. El valioso Nacimiento que Rajoy pidió prestado en los últimos siete años a Patrimonio para el recinto presidencial ha sido desterrado. En estas fechas navideñas, en el corazón del poder ejecutivo de España solo germinarán dos árboles decorados y una flor de Pascua roja. Nos hallamos en el centro del Salón de Tapices, donde se organizan las recepciones oficiales como la última cena con el presidente chino entre 150 invitados. Unas costureras acaban de remendar la imponente alfombra que pisamos. Los valiosos tejidos de la Real Fábrica de Tapices que cuelgan de las paredes de la estancia también van a ser retirados, nos anuncian. Demasiado valiosos para soportar la fuerte calefacción que calienta al equipo del presidente.

3. La tarifa del gas natural bajará en enero un 4,4% para los consumidores domésticos. La tarifa de último recurso (TUR) de gas natural, que se encuentra en máximos históricos, bajará a partir del próximo 1 de enero en torno a un 4,4% de media respecto al último trimestre del año, según estimaciones facilitadas a Ep en fuentes del sector. La TUR 1, a la que están acogidos fundamentalmente los clientes que utilizan el gas para el suministro de agua caliente y cocina y cuyo consumo no excede los 5.000 kilovatios hora (KWh) anuales, bajará en torno a un 3,7%, mientras que la TUR 2, que emplean consumidores que también tienen calefacción de gas (entre 5.000 y 50.000 KWh al año) lo hará un 4,7%. Este abaratamiento en el recibo del gas para el primer trimestre de 2019 se debe, principalmente, a una caída en el coste de la materia prima en los mercados internacionales de casi el 11%. Hay que recordar que las tarifas de último recurso (TUR) de gas natural subieron en octubre pasado una media del 10%. Fue el mayor incremento registrado nunca en un trimestre y situó estas tarifas en máximos históricos en nuestro país.

4. España, segundo país de la OCDE donde menos creció la productividad desde 1995. La productividad de la economía española es uno de los escasos aspectos que apenas ha cambiado en las últimas décadas: en crisis o en épocas de vacas gordas, su desempeño ha crecido de forma discreta año tras año. Hasta el punto de que la petición de reformas estructurales en el mercado laboral o en educación que eleven la productividad están ya esculpidas en cada informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y elDesarrollo Económicos (OCDE). Precisamente, según el último informe de previsiones económicas de esta institución, España es el segundo país en el que menos ha crecido la productividad en los últimos veinte años. Así lo atestigua la estadística de la OCDE que arranca en 1995, que recoge que España ha tenido un crecimiento medio anual de su productividad del 0,1%, quince veces menos que el 1,5% que ha cosechado la media de los 24 países seleccionados. La OCDE, por ello, recomienda a España a reducir «las diferencias regulatorias regionales» ya que «crean barreras para conseguir un verdadero mercado único». Y llama a España a reformar su mercado laboral, reduciendo su indemnización por despido y aumentando el tiempo de preaviso.

5. Los colegios estadounidenses se pasan al «juernes». Quienes no pueden esperar al fin de semana para socializar entre barras de bar y bebidas alcohólicas tienen un palabro favorito: «juernes», el jueves tedioso convertido en viernes trasnochador. Ahora, para decenas de miles de estudiantes y profesores estadounidenses, el «juernes» —sin barras ni alcohol— se ha convertido en una realidad. Cientos de distritos escolares, sobre todo en la América profunda, han cambiado la semana lectiva casi universal de cinco días por otra de cuatro. El jueves es viernes. «¡Hurra!», se escucha en los pasillos. El cambio, sin embargo, no convence a todo el mundo. La semana lectiva de cuatro días no es novedad en muchas regiones rurales de EE.UU., sobre todo en el Oeste del país, donde las distancias y la poca densidad demográfica se convierten en un desafío para los administradores. La novedad es que, desde hace poco, la tendencia empieza a sentirse también en zonas suburbanas e incluso urbanas.

6. Una estudiante estadounidense, violada y apaleada junto al intercambiador de Aluche. El relato es estremecedor. Cuando Andrea Sicignano se subió a un autobús para regresar a casa, los ojos de su violador se clavaron sobre ella. Así, hasta el final de la línea, momento en que la joven, una estudiante norteamericana afincada en Madrid desde hace seis meses, comprobó que había tomado el número equivocado. Era de noche y todo el pasaje, salvo ella y otro viajero, abandonó la zona a pie. El Metro estaba cerrado y tampoco había rastro de ningún «búho». Perdida, la mujer se sentó en la parada para averiguar el camino de vuelta, lo que aceleró las ansias del que había sido su «vigilante» durante todo el trayecto. «Me golpeó en la cara una y otra vez hasta que no pude pelear más. Y me violó», escribió la víctima días después, en un loable ejercicio de valentía. El agresor ya está detenido. Los hechos ocurrieron el fin de semana del puente de la Constitución, muy cerca del intercambiador de Aluche. Sobre las 4 de la madrugada, el agresor se dirigió a Andrea para ofrecerle su ayuda. «Me aseguró que podría ayudarme a llegar a casa», cuenta, minutos antes de empezar a sospechar de la situación de riesgo que corría: «Tan pronto como empecé a percatarme de que podía estar en peligro, traté de irme». Sin embargo, no lo consiguió. El individuo se volvió con violencia hacia la estudiante, natural de Lindenhurst (una pequeña villa del estado de Nueva York), y le arrebató el teléfono. «Tengo tu móvil, no puedes llamar a nadie», llegó a decirle mientras la golpeaba con saña.