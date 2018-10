Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 22 de octubre

ABC

Actualizado: 22/10/2018 07:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Un fondo offshore controla la universidad de Pedro Sánchez desde Nueva Zelanda para eludir impuestos. La Universidad Camilo José Cela, donde Pedro Sánchez consiguió su doctorado en 2012 y en la que ejercía como profesor, pertenece a un grupo de sociedades pantalla diversificado en seis países. Empieza en España, donde se generan los ingresos, y termina en el punto más alejado del planeta, Nueva Zelanda, donde disfrutan de un impuesto de sociedades al 0%. Se trata de una estructura offshore diseñada para eludir el pago de impuestos y que ABC ha desentrañado mediante la consulta de los registros mercantiles de España, Francia, Reino Unido, Irlanda, Holanda y Nueva Zelanda. Institución Educativa SEK S.L. es la sociedad matriz española que controla a la Universidad Camilo José Cela y nueve colegios SEK: seis en España y tres en los Alpes (Francia), Dublín (Irlanda) y Doha (Qatar). Esta mercantil, que contabiliza 101 millones de euros en activos, es la cabecera de otras quince empresas, de las que posee entre el 50,15 y 100% de su accionariado. A partir de aquí, la propiedad del grupo trasciende nuestras fronteras hacia territorios offshore o de baja fiscalidad. El 9,26 por cien de Institución Educativa SEK S.L. pertenece a la holandesa Hotam BV, domiciliada en la ciudad de Dronten, mientras que el 90,74% restante es propiedad de Education Management Corporation LTD,. registrada en el Reino Unido.

2. El pacto con Iglesias acerca al PSOE a los tripartitos con ERC en Madrid y Cataluña. Romper los bloques, acabar con el «procés» independentista y garantizarse el Gobierno de España a medio plazo. Así encaja el puzle que comienza a abrirse paso en la dirigencia socialista, tanto en el PSOE como en el PSC, y que tiene como herramienta la vuelta del tripartito: uno en Madrid, con Pedro Sánchez en La Moncloa, Podemos dentro del Gobierno y el apoyo de ERC, y otro en Cataluña, con Esquerra al frente del Ejecutivo autonómico apoyado por el PSC y los comunes. En esa aritmética también podría encajar el Ayuntamiento de Barcelona, en este caso con Ada Colau en la alcaldía sostenida por PSC y ERC. En el PSOE más abierto al diálogo con Podemos y las fuerzas independentistas se considera este esquema como el único probable para «romper la dinámica de bloques» y garantizar la gobernabilidad en un escenario tan fragmentado. Los tiempos del pacto PSOE-Ciudadanos (o PSC-Ciutadans), deseados por muchos en el seno del socialismo español, parecen ya quedan lejos. «En Cataluña, además, no sumamos ni añadiendo al PP... no es posible», cuenta un dirigente socialista catalán.

3. El valor de las salidas a Bolsa cae un 80% por la inestabilidad política. El parqué español está viviendo en 2018 su particular «annus horribilis». La inestabilidad política que ha reinado dentro y fuera de nuestras fronteras ha paralizado un buen número de salidas a Bolsa en los últimos meses. A falta de que se complete el cuarto trimestre, solo Metrovacesa ha logrado sacar adelante su oferta pública de venta (opv). Como resultado, según los datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME),el volumen captado por las nuevas operaciones en la Bolsa española entre enero y septiembre se ha reducido un 80% respecto a 2017, de 3.348 millones de euros a 645. La última en aplazar su puesta de largo bursátil ha sido Cepsa. El pasado lunes, 24 horas antes de que se fijara el precio de la operación, Mubadala, el fondo soberano vinculado a Emiratos Árabes Unidos y accionista único de la petrolera, envió un comunicado en el que señaló que suspendía la opv porque «la inestabilidad que sufren los mercados afecta a la valoración de la compañía» y por «la falta de apetito» de los inversores.

4. La caravana de centroamericanos hacia EE.UU. provoca una guerra en la Casa Blanca. Como si los dos últimos años no hubieran pasado, Donald Trump hace de nuevo campaña contra la inmigración ilegal. El presidente de EE.UU. llega a las elecciones parciales de dentro de dos semanas con una caravana de 4.000 centroamericanos tratando de pedir asilo en la frontera y sin haber cumplido su promesa de construir un muro con México que acabe con los cruces ilegales. En asuntos migratorios, la Casa Blanca está paralizada por una división —que se ha convertido en guerra— entre halcones y palomas, incapaces de llegar a un consenso sobre cómo cumplir la principal promesa del presidente. Consciente de que sus propuestas contra la inmigración ilegal fueron una de las razones principales de su victoria en 2016, Trump vuelve al mismo tema en los mítines en los que participa a diario con candidatos republicanos. «A esa gente que quiere llegar a la frontera antes de las elecciones se le ha pagado mucho dinero, porque creen que eso nos dañará», dijo el presidente el jueves en un mitin en Montana. Antes, amenazó a Honduras con recortar la ayuda humanitaria a ese país si no logra el regreso de la caravana, que ya se encuentra en México.

5. Dos heridos graves por arma blanca y un herido leve en un parque de Moratalaz. Una mujer de 45 años y un hombre de 58 han resultado heridos de gravedad esta madrugada al recibir sendas puñaladas en un parque del distrito madrileño de Moratalaz, al parecer, durante una pela en la que también ha resultado herido por policontusiones otro varón de 73 años. Según han detallado a Efe fuentes de Emergencias Madrid, los hechos han sucedido en un pequeño parque situado en el número 256 de la calle Hacienda de Pavones del distrito de Moratalaz, donde podría haberse desatado una pelea en la que se han visto implicados los tres heridos. Como resultado del altercado, una mujer de 45 años ha sido apuñalada en el abdomen y ha sufrido «evisceración» (salida de vísceras) y un hombre de 58 ha sido agredido también con arma blanca en la zona lumbar.

6. El Madrid busca un entrenador con ambición. El cambio es imprescindible. Hay que recuperar el ADN de 116 años de historia. El Real Madrid cambiará de entrenador. La cúpula del Real Madrid tiene que elegir ahora el candidato idóneo. Lo hará sin premura, porque su objetivo principal es acertar. No importa si el nuevo técnico llega el jueves o después del clásico. Quedará mucha temporada por delante para reaccionar. La clave es conseguir un nuevo responsable deportivo que devuelva a la plantilla la ambición perdida y que logre poner en buena forma a un grupo de futbolistas que no está físicamente bien. Estos dos argumentos son los que han condenado al guipuzcoano. Los máximos responsables de la entidad consideran que el Real Madrid actual no tiene ambición y está mal preparado físicamente. Son dos puntos determinantes para ejercer el cambio en el banquillo. Se señala al preparador y a su cuerpo técnico.