Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 20 de mayo

Actualizado: 20/05/2019 07:40h

1. Debate en el PSOE sobre un Gobierno con Pablo Iglesias. En el PSOE ya se han dado cuenta de que la digestión y la gestión de los resultados del 28 de abril puede ser más pesada de lo que podía esperarse en la noche electoral. La victoria en las urnas, para un partido que llevaba es espiral descendente más de una década eclipsó por momentos una aritmética no tan distinta a la que tuvo que gestionar Pedro Sánchez tras la moción de censura. La piedra angular de la estabilidad de la legislatura que se inaugura mañana en el Congreso de los Diputados es si el Gobierno parte de una base de 123 diputados, los que obtuvo el PSOE, o si el nuevo Ejecutivo representa los 165 escaños que los socialistas suman con Unidas Podemos.

2. PP y Cs desarman a la izquierda con propuestas en un formato encorsetado en Telemadrid. El debate no fue tal. La única cita en la televisión pública madrileña, Telemadrid, con cinco de los seis candidatos a la Comunidad de Madrid – Íñigo Errejón no pudo acudir por decisión de la Junta Electoral Central– se convirtió en una sucesión de monólogos y respuestas de los cabezas de cartel a las preguntas de los presentadores, Jon Ariztimuño y María Rey, sin apenas interacción entre ellos. Excepción hecha del número uno de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que repartió estopa a derecha e izquierda y fue el único que rompió la rigidez de un debate encorsetado con protagonistas demasiado preocupados por no equivocarse.

3. Huawei se queda sin las aplicaciones de Google tras su inclusión en la «lista negra» de Trump. El gigante estadounidense Google ha suspendido los negocios con Huawei que requieran la transferencia de productos de hardware y software, excepto los cubiertos por licencias de código abierto, según ha informado la agencia de noticias Reuters citando una fuente conocedora de la medida. La decisión es consecuencia de la inclusión de la empresa china en la «lista negra» de empresas que suponen una «amenaza para la seguridad nacional». Huawei Technologies Co Ltd perderá así acceso inmediato a las actualizaciones del sistema operativo Android y la próxima versión de sus móviles para el exterior de China tampoco contará con aplicaciones y servicios como Google Play Store o Gmail

4. Casi tres de cada diez contratos duran menos de siete días. A pesar de que la recuperación económica ha permitido absorber parte del empleo destruido durante los años de la crisis, la ocupación que se genera en España no es de calidad. Tras años de recesión y dos reformas laborales (2010 y 2012), los contratos que se firman cada mes son, en su gran mayoría, por tiempo limitado, lo que, en el sexto año de recuperación, mantiene a nuestro país en el pódium de la temporalidad en Europa. Abril cerró aparentemente con buenas noticias para el mercado laboral. Los últimos datos de paro registrado reflejaban que el número de desempleados se redujo en 91.518 y el sistema sumó 186.785 nuevos afiliados. Pero el empleo que se está creando es muy precario. Más del 90% de los contratos que se firmaron durante este mes fueron temporales. Y casi tres de cada diez de estos contratos eventuales apenas duran una semana o incluso menos, según la estadística del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe).

5. Final de la serie «Juego de Tronos». «Juego de Tronos» terminó para siempre en la madrugada del domingo al lunes y dejó finales de lo más diversos para sus personajes principales. El último episodio de la exitosa serie cerró la ficción con uno de los mayores giros vistos en televisión. Todo acabó donde comenzó hace ocho años: en la nieve. El final de «Juego de Tronos» dejó varios flecos sueltos e historias sin resolver, algo, por otra parte, imposible en los 80 minutos que restaban después de la quema de Desembarco del Rey. Más allá de todos ellos, los protagonistas de la aclamada ficción corrieron todo tipo de fortuna en el último episodio. Pero, ¿qué fue de todos ellos tras el episodio final de «Juego de Tronos»?

6. Zidane prepara una transformación línea por línea. Zidane ha dialogado con todos sus futbolistas para hablar del futuro. Algunos, como Llorente, Reguilón y Ceballos, no continuarán. Bale encabeza el cartel de transferibles y se irá en cuanto quiera. Keylor sabe que será suplente y estudia las ofertas para obtener la titularidad en otro club. Otros hombres, como Brahim y Fede Valverde, tienen el apoyo del entrenador para continuar, aunque los fichajes y las ofertas influirán en la decisión final del mes de agosto. El francés ha sido claro con sus pupilos. Les ha dicho a todos que descansen bien este verano, pues les quiere con ganas el 9 de julio, cuando sean llamados a filas para comenzar la pretemporada.