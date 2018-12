Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 17 de diciembre

ABC

1. PP, Cs y Vox, mayoría absoluta con 182 escaños. La intención de voto se desplaza hacia la derecha y el constitucionalismo gana fuerza. Según la encuesta de GAD3 para ABC, si los españoles fueran llamados hoy a las urnas se comportarían de un modo similar al de las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre, de modo que el panorama político resultante sería muy distinto al actual: los grandes perdedores son Podemos, que sigue en caída libre, y los partidos independentistas y nacionalistas, que en el Congreso pasan a ser irrelevantes. Según los datos de intención de voto para las generales, hay al menos tres conclusiones paralelas al resultado del pasado 2 de diciembre en Andalucía. La primera es que la suma de los escaños que obtendrían PP, Cs y Vox superaría la mayoría absoluta con 182 escaños y un porcentaje de voto del 49,9 por ciento, lo que les permitiría gobernar. En segundo lugar, Ciudadanos (74) alcanza la mayoría absoluta tanto con el PSOE (104) como con el PP y Vox, lo que permite al partido de Albert Rivera ser la llave de la gobernabilidad. Y tres: a pesar de que el PSOE gana con claridad las elecciones (15 escaños más que el PP), la izquierda se debilita porque Podemos se desploma (38 escaños).

2. Siete regiones disparan su gasto por encima del límite a meses de las elecciones. La vieja cantinela de que el gasto público se dispara antes de las elecciones torna en fehaciente realidad a meses de la cita con las urnas en trece autonomías. La mayoría de las comunidades que tienen comicios en mayo incumplen la regla de gasto -el límite de crecimiento del desembolso que fija el Estado , que este año es del 2,4%- de forma que siete de ellas han disparado su desembolso por encima de este tope, según los últimos datos de ejecución presupuestaria hasta septiembre. Se tratan de Baleares (con un alza espectacular del 13,6% del gasto), Canarias (6,3%), Cantabria (5,9%), Comunidad Valenciana (5,6%), Castilla-La Mancha (4,3%), Castilla y León (3,4%) y Aragón (2,5%): las siete tienen cita con las urnas en mayo. Curiosamente, en cinco de las siete comunidades el PSOE gobierna (en Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Aragón) o está en la coalición de gobierno (Cantabria). La propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) alerta de este incumplimiento en su último informe de ejecución presupuestaria de cara al cierre de año y considera que los riesgos son «especialmente acusados» en Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña -en este caso según entre en 2018 o en 2019 el impacto de la indemnización que debe pagar a Acciona-. En Castilla y León y Aragón, los riesgos de incumplir son «bajos» en opinión de la Autoridad Fiscal.

3. El Tribunal Supremo analiza su competencia en el preámbulo del juicio oral al «procés». Con la crisis de Cataluña activa a pesar de «la receta del ibuprofeno», llega el preámbulo del juicio al «procés». El Tribunal Supremo estudiará mañana si es el órgano al que le corresponde enjuiciar el plan secesionista ilegal. Una cita que activará la cuenta atrás hacia la vista oral contra los líderes independentistas acusados de alentar una insurrección para lograr la secesión de Cataluña fuera de la ley. Primer acto antes de la hora de la verdad. Se trata de la vista de previo pronunciamiento, una sesión dedicada a cuestiones de forma que no es parte todavía del juicio y que se centrará en un debate sobre la competencia del Supremo. Las defensas de los acusados argumentarán por qué creen que el Alto Tribunal –la cúspide del sistema penal español– no tiene competencia para investigar y enjuiciar los hechos. Los líderes del «procés», que no acudirán en persona a la vista al no estar obligados a ello, alegarán que el juicio debe celebrarse en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

4. La extrema derecha, primer partido de Francia según los últimos sondeos. En el terreno político, las seis semanas de crisis de los chalecos amarillos anuncian un giro espectacular de las intenciones de voto hacia la derecha, instalando a la extrema derecha de Marine Le Pen en el podio del primer partido de Francia. El último sondeo realizado por IFOP para el «L’Opinion», matutino económico, confirma las previsiones de otras encuestas, anunciando algo muy parecido a un terremoto para las elecciones europeas del próximo mes de mayo. Según el estudio IFOP, la Agrupación Nacional (AN, antiguo Frente Nacional, extrema derecha), el partido de Marine Le Pen tiene hoy un 24% de intención de voto, convirtiéndose en potencial primer partido de Francia si las próximas elecciones europeas se celebrasen esta semana. Hasta hace unos días, La República En Marcha (LREM, liberal reformista), el partido de Emmanuel Macron, todavía era el primer partido. Según las últimas estimaciones, habría retrocedido varios puntos, contando hoy con un 18% de intención de voto, situándolo en el segundo partido nacional.

5. Tres cuartas partes de las piezas de Sijena hurtadas por Cataluña necesitan ser restauradas. La mayoría de las piezas que componen el tesoro artístico de Sijena necesitan ser restauradas, dado el precario estado de conservación con el que llegaron a Aragón tras varias décadas en Cataluña. «Al menos el setenta y cinco por ciento de la colección tiene que ser restaurada», han indicado a ABC expertos del cuerpo de conservadores de patrimonio cultural del Gobierno aragonés. El estado que presenta la inmensa mayoría de estas piezas tumba uno de los argumentos más insistentemente repetidos durante el litigio por el lado catalán: que habían garantizado la adecuada conservación de esas obras de arte, que las habían preservado y que dudaban que Aragón estuviera en condiciones de procurarle a ese legado artístico el mismo nivel de protección. El Museo de Lérida incluso llegó a reclamar 358.000 euros por los gastos de «conservación» de esas obras de arte.

6. Más peligros que gangas en el bombo de octavos de la Champions League. La música de la Champions volverá a sonar, esta vez en el sorteo de los octavos de final que tendrá lugar en Suiza (12.00 h, Movistar Vamos y ABC.es). Tres equipos españoles estarán presentes en los bombos, cruzando los dedos para que el enfrentamiento que les toque sea lo más sencillo posible. Porque aunque «para lograr la Champions haya que ganar a los mejores», el tópico también se cumple si te toca un rival más fácil. Real Madrid y Barcelona estarán en el bombo de los primeros, augurándose para ellos un enfrentamiento más cómodo. El Liverpool parece el rival al que ninguno quiere, con Manchester United o Tottenham en el escalón inmediatamente inferior. Para el Atlético, que parte en el segundo bombo y que podría verse las caras con varios gigantes del continente, los nombres de Juventus, Manchester City, PSG o Bayern intimidan bastante más que el del Oporto.