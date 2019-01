Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 14 de enero

ABC

Actualizado: 14/01/2019 08:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. La deuda de la Seguridad Social superará los 65.000 millones este año. La escalada del gasto comprometido por la Seguridad Social provocará que este año la deuda contraída con el Estado supere los 65.000 millones de euros. Una cifra que refleja la crítica situación por la que atraviesa el sistema de previsión, que desde el año 2011 acumula números rojos en sus cuentas año tras año. Un escenario que ha empujado al organismo que paga las pensiones a endeudarse en cifras de vértigo para pagar las facturas. El Banco de España sitúa la deuda del sistema de protección con el Estado en 34.863 millones hasta el tercer trimestre de 2018. A esta cantidad hay que sumar 13.830 millones que prestó ese año el Estado a la Seguridad Social que no están reflejados, y otros 1.400 más que se aprobaron en diciembre pasado para hacer frente a la subida del 1,6% y la mini paga que recibirán los pensionistas antes de abril para compensar la desviación de precios. Es decir, el montante total alcanzaría los 50.093 millones, cantidad a la que hay que añadir, a su vez, el nuevo préstamo al que recurrirá el Gobierno para cumplir en 2019 con los jubilados.

2. Los CDR se preparan para la «ofensiva total» de cara al juicio y sentencia del «procés». «Los episodios de violencia que ha habido hasta ahora en Cataluña son solo fuegos artificiales; lo realmente duro comenzará con el juicio y la sentencia a los políticos catalanes presos», afirman fuentes de los Mossos d’Esquadra consultadas por ABC y que trabajan día a día en el seguimiento de los Comités de Defensa de la República (CDR). «Pensamos que en esa etapa se van a vivir los momentos de máxima tensión y esos grupos, que desde hace algún tiempo actúan perfectamente coordinados por una estructura superior, ya tienen preparada su estrategia de movilización», añaden. Las Fuerzas de Seguridad, incluidos los Mossos, solo están parcialmente preocupadas por la reacción del Gobierno catalán al juicio del Tribunal Supremo. «¿Qué quiere decir el presidente de la Generalitat, Quim Torra, con eso de que no va a acatar la sentencia? Si hay condenas, ¿de verdad que alguien piensa que va a abrir las puertas de las cárceles? No lo hará; primero, porque si da una orden como esa es más que difícil que cualquier funcionario la cumpla, porque estaría cometiendo un delito y sabe las consecuencias que tendría para él. Y segundo, porque no es imaginable que se presente en las prisiones para ser él quien personalmente lo haga, porque sería detenido de inmediato».

3. Vox quintuplica sus afiliados: de 5.085 a 26.300 en un año. La puesta de largo de Vox fue el mitin del palacio de Vistalegre en Madrid. Aquello que intentó Podemos y Ciudadanos, lo consiguieron los de Abascal contra todo pronóstico: 10.000 asistentes y otros 3.000 en el exterior. «Ya ninguna empresa de encuestas se atreve a ocultanos», expresó el líder del partido, Santiago Abascal. Y era cierto. El partido había crecido exponencialmente en apenas unos meses y empezaba a repuntar la mayoría de los sondeos. La formación de Abascal comenzó 2018 con 5.085 afiliados y hoy cuenta con más de 26.300. En otras palabras, Vox ha quintuplicado sus militantes y ha crecido un 416% en tan solo doce meses. Y no es que su presidente tenga el don de la seducción, sino que la intensa actividad del partido en las redes sociales y su personación como acusación popular en la causa del «procés» les ha ido proporcionando más espacio mediático y protagonismo. Aunque, sin ninguna duda, el revulsivo más potente han sido las elecciones andaluzas. Vox irrumpió el pasado 2 de diciembre en el Parlamento de Andalucía con 12 escaños y hoy se prepara para ser un apoyo fundamental del próximo gobierno autonómico.

4. Cataluña y Andalucía concentrarán el 40% de la inversión del Estado. Los Presupuestos Generales de 2019 que el Gobierno remite hoy al Congreso de los Diputados elevarán la inversión en infraestructuras un 40%, a 7.572 millones de euros, lo que beneficiará a buena parte de las regiones, si bien en algunas el crecimiento será mayor que en otras. Es el caso de Cataluña y Andalucía, donde el Ejecutivo destinará el 40% de la inversión en infraestructuras, algo inédito en los últimos años. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó el pasado viernes «que así se cumple con el estatuto de autonomía para Cataluña igual que se cumple para otras comunidades autónomas» en cuanto a la inversión respectiva. Ello significa que, como desgrana el Estatuto de Cataluña, la inversión a la comunidad será acorde a su PIB, que según los últimos datos del INE de 2017 suponía un 19,2% del total. En el caso de Andalucía, su estatuto fija que la variable que debe decidir la inversión estatal en infraestructuras es la población: en 2018 su peso demográfico en toda España era del 17,9%. De esta forma, al sumar ambas la inversión se queda cerca del 40% del total. Cataluña es la región con mayor PIB de España mientras que Andalucía es la que tiene mayor población.

5. La derecha radical alemana quiere abolir la Eurocámara. «Abolir el Parlamento Europeo por su déficit de legitimación democrática» y salida de Alemania de la UE (Dexit) «si sus instituciones no son satisfactoriamente reformadas en un plazo razonable». Estas dos promesas electorales centrarán el programa del partido anti europeo y anti extranjeros Alternativa para Alemania (AfD) en la campaña de las europeas de mayo, tal y como ha decidido el partido en el congreso que cierra hoy en Riesa. «Vemos la competencia legislativa exclusivamente en los Estados nacionales», afirma la resolución. «Si nuestras propuestas básicas de reforma no pueden ser concretadas en el actual sistema de la UE en un tiempo razonable, consideramos que es necesaria como última opción una salida de Alemania o una disolución ordenada de la Unión Europea y la fundación de una nueva comunidad europea de intereses y asuntos económicos», dice textualmente el documento aprobado. Adjunto a este, figura un plan elaborado por la comisión que elabora el programa y que detalla la hoja de ruta para una desconexión de Alemania de la UE en cinco años.

6. Jesús Calleja abandona el Dakar, con su copiloto evacuado a un hospital. El aventurero español Jesús Calleja se retiró este domingo del rally Dakar tras volcar su coche en la sexta etapa, accidente que requirió la evacuación de su copiloto, el argentino Eduardo Blanco, a un centro médico. Calleja continúa así sin poder cumplir su reto de completar el rally Dakar, tras haber sufrido sendos abandonos en sus dos participaciones anteriores (2011 y 2018). Esta vez el piloto leonés estaba al volante de un Toyota Hilux alquilado a la estructura de competición Overdrive, el mismo automóvil con el que el catarí Nasser Al-Attiyah finalizó segundo en el Dakar del pasado año.