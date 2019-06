Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 10 de junio

1. La Fiscalía investiga el sobrecoste de una compra de armas por los Mossos. La Fiscalía investiga un presunto sobrecoste de una compra de armas por parte de la Generalitat de Cataluña para los Mossos d’Esquadra que fue anuncida, tras la autorización del Gobierno, en el Boletín Oficial del Estado del pasado 21 de enero, según fuentes consultadas por ABC. Se trata de un lote de fusiles de asalto, fusiles de precisión y pistolas que en su número de unidades fue descrita «como lógica» para que el Gobierno procediese a la autorización. El destino debe ser reforzar las capacidades del cuerpo policial autonómicas en aras de la seguridad y la lucha antiyihadista en el territorio catalán. No obstante, los precios llamaron la atención. Una denuncia anónima en la Oficina Antifraude de la Generalitat hizo saltar las alarmas. Finalmente, esa denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, superó los filtros de veracidad y se pasó al Ministerio Fiscal que investiga los hechos desde febrero.

2. Semana clave para los pactos: El PSOE corteja a Cs ante la falta de fuerza de Podemos. Pedro Sánchez juega con cuatro manos la partida de póker de la gobernabilidad en España. Parte con ventaja y con sus adversarios más pendientes de vigilar sus meguantes posesiones. Y pese a todo nada está ganado. Este lunes arranca una semana clave para la conformación de los pactos poselectores, en una contienda que consiste en multitud de batallas conectadas entre sí y que ha convertido a los dirigentes políticos en neófitos de la teoría de juegos. PSOE y Ciudadanos arrancan esta partida como actores centrales de esta partida. En prácticamente todas las instituciones del país uno de los dos tiene que estar presente en la fórmula de Gobierno. Y en muchos lugares un acuerdo entre los dos solventa la gobernabilidad. Desde los Ayuntamientos hasta el Gobierno de España. Un acuerdo apoyado en las posibilidades aritméticas y en el recuerdo de aquel pacto de 2016. Pero un acuerdo lejos, al menos por ahora, de ser reeditable en la mayoría de lugares.

3. Nadal, campeón eterno en París. La duodécima portada en París llega un 9 de junio, otro domingo para siempre, tan feliz Rafael Nadal como en su primer mordisco en Roland Garros, que cayó hace ya 14 primaveras. Van pasando los años, pero lo que nunca cambia es el campeón, un palmarés que apenas acepta otro nombre que no sea el del español. Son 12 títulos aquí, una animalada que no se puede calibrar con exactitud, no al menos ahora, y queda más que evidente que en este escenario manda Nadal, imperativo para demostrarle a Dominic Thiem que el relevo está ahí, pero que aún no se lo cede. El austriaco, que lo tiene casi todo, asumió como en 2018 la realidad de París, derrotado por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1 en tres horas exactas. Gloria eterna para don Rafael Nadal Parera, rey de la tierra y de todo lo que se proponga. La reedición de la final, vendida como una dulce revancha por el diario oficial del torneo, no tuvo nada que ver en sus primeros compases, por fin Thiem correspondiendo a todos los piropos que ha administrado en todo este tiempo.

4. Denuncia de exagentes del Mossad: la mayor bancarrota de Israel pasaba por la noche ibicenca. El Tribunal de Distrito de Tel Aviv está investigando el caso Fishman, la mayor bancarrota de Israel, cifrada en unos 4.000 millones de shekels, casi mil millones de euros. La acusación sostiene que la quiebra fue fraudulenta, pues el magnate Eliezer Fishman habría usado una red de testaferros para ocultar activos y para venderlos. El administrador designado por el juez para controlar el grupo contratató a la agencia privada de inteligencia Black Cube, creada y dirigida por exagentes del Mossad, el servicio secreto israelí. Tras varios meses de investigación han presentado al tribunal un informe en el que sostienen que el dueño del grupo Fishman ocultó en Europa bienes por valor de 100 millones de euros, principalmente en Inglaterra y Alemania. Para ello, siempre según la acusación, se habría servido de una red de testaferros. Aquí está la conexión con España, ya que dos ellos son residente en Ibiza. Se trata de una pareja, él alemán y ella rumana, a la que definen como una «destacada figura de la vida nocturna de Ibiza».

5. Casi 28.800 mayores han transformado su patrimonio en una renta para jubilarse. En pleno debate sobre la suficiencia de las pensiones públicas futuras, el Banco de España y la industria financiera llevan tiempo señalando que los españoles tienen una masa importante de dinero inmovilizado en sus propiedades inmobiliarias y podría convertirse en una fuente adicional de ingresos en la jubilación. El 90% de las personas de 65 años o más del país tienen su piso o casa en propiedad. El Gobierno introdujo en la reforma del IRPF de 2015 incentivos fiscales para hacer líquido de cara a la jubilación ese patrimonio, carteras de acciones y participaciones empresariales. Desde entonces, según datos de la patronal aseguradora (Unespa), 28.729 personas en edad de retiro han convertido las plusvalías obtenidas por la venta de su patrimonio en rentas vitalicias. Con la citada reforma fiscal, cualquier ganancia patrimonial que se obtenga a partir de los 65 años de edad con la venta de la vivienda, acciones o un negocio está exenta de tributar en el impuesto de la Renta siempre y cuando se destine a la suscripción por un importe de hasta 240.000 euros.

6. El torero Román sufre una brutal cornada de 30 centímetros en la pierna en Las Ventas. El torero valenciano Román ha sufrido una cornada al entrar a matar al quinto toro de la corrida que se celebra este domingo en Las Ventas, vigésimo séptima de la Feria de San Isidro. El toro, de Baltasar Ibán, cogió a Román en el momento del embroque, levantándolo por el muslo izquierdo y zarandeándolo con violencia en el aire con el pitón dentro durante unos eternos y angustiosos segundos. La cornada ha tenido la primera valoración médica: «El cuerno ha penetrado 30 centímetros en el muslo derecho. El pronóstico es muy grave». Una vez caído el torero en el albero, se vio enseguida que la cornada era grave por el boquete que le hizo en la pierna y la cantidad de sangre que manaba. También por cómo quedó el pitón del toro, cubierto de sangre hasta la misma cepa.