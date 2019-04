Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 1 de abril

1. Sánchez juzgó una tesis doctoral solo cuatro meses después de leer la suya. Las graves irregularidades en el currículum académico del presidente del Gobierno no terminaron en la obtención de su título de doctor con una tesis deficiente y un tribunal sin capacitación. Solo cuatro meses después de leer su tesis sobre diplomacia económica, Pedro Sánchez ya había entrado en la rueda de la Universidad Camilo José Cela para fabricar nuevos doctores por la vía rápida, como hicieron con él, y que no les cerraran la facultad. Sánchez se doctoró el 26 de noviembre de 2012, y el 6 de abril de 2013, cuatro meses y diez días después, estaba sentado en un tribunal de tesis, un hecho que la comunidad académica califica como «insólito» y muy alejado de la normativa legal, pero que era habitual en la Universidad Camilo José Cela. Pedro Sánchez fue secretario del tribunal que calificó la tesis doctoral «El impacto social del terrorismo en el sector turístico», firmada por Begoña Torrente Barredo (el tribunal se compone de presidente, secretario y tres vocales, y todos ellos califican la tesis).

2. Iceta se disculpa ante Sánchez por el referéndum pero no rectifica. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las generales, Pedro Sánchez, pretendía que la crisis catalana pasase de largo en la campaña del 28-A, hasta el punto de que el programa electoral orillaba este asunto, como si nada hubiese pasado en Cataluña en los últimos años. No obstante, la publicación la pasada semana de una entrevista del líder del PSC, Miquel Iceta, en la que aseguraba que «si una mayoría muy amplia de los ciudadanos quiere la independencia la democracia tendrá que encontrar o habilitar mecanismos para abordar eso» –según la traducción literal de lo dicho que sostiene el partido–, ha obligado a uno y otro a tener que explicarse, a la vez que PP y Cs han encontrado un nuevo filón para atacar a los socialistas, exigiendo la dimisión o cese del dirigente catalán. Ayer en Tarragona, donde el PSC celebró su convención municipal, Sánchez e Iceta se referirieron a la polémica. Iceta no rectificó lo dicho, si acaso reconoció de manera implícita que, en plena campaña electoral, sus manifestaciones fueron como mínimo imprudentes, tanto como con las que en la previa de las autonómicas de 2017 abogó por los indultos a los políticos presos.

3. Grandes fortunas y jubilados se refugian en Portugal por sus bajos impuestos. Portugal se ha convertido en un reclamo para atraer a jubilados de otros países con un cierto poder adquisitivo, que se dejan seducir por las ventajas fiscales en vigor y, sobre todo, por la flexibilidad del programa NHR, es decir, residentes no habituales (de acuerdo con sus siglas en inglés). También los españoles se suman a esta tendencia, especialmente en los últimos meses debido a razones de peso como el hecho de que ni siquiera sea necesario vivir al otro lado de la frontera: basta con adquirir una propiedad o alquilarla. Y se puede mantener la residencia fiscal sin tener que garantizar previamente al menos seis meses de estancia. En esos casos, la exención de impuestos o el pago muy reducido están asegurados durante un periodo de 10 años, por lo que las peticiones para acogerse a este plan se han incrementado un 45% en los cuatro últimos años.

4. El vaso medio lleno de la España vaciada: «¡Hay que luchar por nuestro medio rural!». Fue un grito mudo, pero ensordecedor. Al compás de miles de palmas sonando al unísono, la España vaciada cerró ayer en Madrid una jornada histórica para luchar contra el mal endémico de la despoblación. Entre 50.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y 100.000, en cifras de los organizadores, desfilaron ayer desde la Plaza de Colón a Neptuno para pedir de una vez por todas un espacio digno en el tablero demográfico. Y lo hicieron, en mitad de un ambiente festivo que ni la intensa lluvia, caída durante casi todo el recorrido, fue capaz de apagar. La marcha, eminentemente ciudadana, mantuvo a la cola a los cinco ministros asistentes y a otros dirigentes políticos, como Albert Rivera, en un discreto segundo plano. «La España vaciada es tan generosa, que hemos traído la lluvia para ayudar a paliar la contaminación en Madrid», advirtieron desde el escenario. Un toque de humor, antes de ponerse serios. La cuestión, por silenciada que haya estado durante décadas, no es baladí.

5. Putin se convierte en el guardaespaldas de Maduro frente a la amenaza de Trump. En el optimista plan de cambio de régimen que sus asesores en materia internacional le habían detallado en no pocas ocasiones no figuraba un problema de tanta envergadura como el desembarco de Rusia en América Latina. El viernes, al llegar a su residencia de fin de semana, Donald Trump se sinceró y, de forma coloquial, admitió ante la prensa que la situación en Venezuela es «un lío gordo, enorme». Luego reveló que planea hablar del asunto con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en los próximos días. Es poco probable que el gran problema de la Casa Blanca en Venezuela se arregle con una llamada de Trump a Putin. Unas horas antes de que el presidente norteamericano hiciera esas declaraciones había atracado en Puerto José, el principal muelle petrolero de Venezuela, el carguero Abliani que, con bandera de Malta pero bajo contrato de la empresa rusa Rosneft, transportó desde Rotterdam 775.000 barriles de material diluyente para que el régimen pueda seguir exportando petróleo.

6. Corea del Norte apunta al FBI en el caso del asalto a su embajada en Madrid. Corea del Norte rompió ayer su silencio sobre el asalto a su Embajada en Madrid, perpetrado el pasado 22 de febrero por un grupo de diez individuos liderados, según la investigación de la Policía española, por el mexicano Adrian Hong Chang y el estadounidense Sam Ryu, ambos miembros de un grupo de oposición al régimen norcoreano. Piongyang calificó los hechos como un «grave ataque terrorista» y exigió a las autoridades españolas «una investigación hasta el fondo del incidente» para hallar a sus responsables y llevarlos ante la Justicia. Además, las autoridades de ese país precisaron que seguían con interés los rumores que implican al FBI en los hechos, un dato que la investigación española no tiene acreditado. La fórmula elegida por Corea del Norte para pronunciarse sobre el espectacular asalto fue un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país, difundido por su agencia estatal, la KCNA: «Un grave acto terrorista -dice la nota- tuvo lugar el pasado 22 de febrero, cuando un grupo armado asaltó la embajada en España de la DPRK (siglas en inglés de República Popular Democrática de Corea, nombre oficial de Corea del Norte), y ató, golpeó y torturó a su personal, y extorsionó su aparato de comunicación», informa Efe.