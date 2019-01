Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 3 de enero

ABC

1. Vox pedirá la firma a PP y Cs para un «decálogo de mínimos» si quieren su apoyo. El tiempo previo a la formación de un gobierno de cambio en Andalucía es un juego de tira y afloja entre las tres formaciones de derechas llamadas a acabar con el monopolio socialista de la Junta de los últimos 36 años. Cada una de ellas quiere llevar la sardina lo más cerca posible de su ascua. PP y Cs ya tienen firmado su pacto con los 90 puntos, pero falta saber qué papel jugará la formación de Santiago Abascal, que con sus 400.000 votos no quiere ser ni un convidado de piedra ni firmar un cheque en blanco. Desde Vox se está elaborando un «decálogo de mínimos», perfectamente asumible —según ellos— por PP y Ciudadanos para contar con sus doce parlamentarios. Por ahora no se contempla una votación que no sea en bloque de todos sus escaños. La negociación se está llevando a cabo desde una mesa abierta por el secretario general de la formación de la nueva derecha, Javier Ortega Smith en Madrid y un miembro no electo de la junta provincial de Sevilla.

2.China aluniza con éxito en la cara oculta de la Luna. La sonda china Chang'e 4 llegó con éxito a la cara «invisible» de nuestro satélite a las 3:26 hora española. Se trata de un logro inédito hasta el momento, pues nadie se había posado hasta el momento en la cuenca de Aitken, en el polo sur del satélite de la Tierra. La misión realizará tareas de observación astronómica de radio de baja frecuencia, análisis de terreno y relieve, detección de composición mineral y estructura de la superficie lunar poco profunda y medición de la radiación de neutrones y átomos neutrales para estudiar el medio ambiente en la cara oculta de la Luna. Programas espaciales pioneros como el soviético o el estadounidense ya lograron hace más de medio siglo fotografiar la cara oculta de la Luna pero nunca alunizaron allí, pese a que en 1962 una misión no tripulada estadounidense lo intentó sin éxito.

3. La otra víctima del «Chicle», a la Justicia: «Que ese malnacido que me jodió la vida lo pague». «Ese 25 fue como si se parara el tiempo para mí. Hay golpes que sabes que te van a pasar tarde o temprano pero hay golpes que jamás te imaginas que te podrían pasar a ti. Ojalá pudiéramos ser como un ordenador o un móvil, que pudiéramos borrar la información cuando quisiéramos, pero somos personas y por más que queramos no podemos borrar nuestros recuerdos». Así se desahogó en una red social pública María (nombre ficticio), la chica a la que José Enrique Abuín, alias «El Chicle», intentó secuestrar hace ahora un año en Boiro, un suceso que se tradujo en la resolución del caso Diana Quer. Pasadas las diez y media de la noche del 25 de diciembre de 2017, cuando hacía más de dieciséis meses de la desaparición de la joven madrileña en A Pobra do Caramiñal, el depredador buscaba una nueva víctima para saciar su sed de mal. Lo había intentado sin éxito un día antes, Nochebuena, con un grupo de tres jóvenes -al menos una de ellas menor de edad-, pero fracasó.

4. El PP cerca a Sánchez por «abusar» del secreto oficial para «ocultar» sus viajes. El viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Benicassim el pasado verano amenaza con perseguirle el resto de la legislatura. La última contestación de La Moncloa reconociendo solo 282,92 euros en gastos de protocolo y negando facilitar los datos globales del viaje ha vuelto a reactivar las críticas de los partidos de la oposición sobre un desplazamiento que Presidencia insiste en mantener rodeado de opacidad ignorando incluso una resolución realizada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Para el Partido Popular esta cuestión se ha convertido en «casus belli» y ayer la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Senado, Salomé Pradas, advirtió que la contestación de La Moncloa al requerimiento del Consejo de Transparencia es una «una tomadura de pelo» y una «vergüenza», reprochando que Presidencia esté intentando zanjar la polémica «con semejante respuesta». Además, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Dolors Montserrat, solicitó la comparecencia del subdirector general de Transparencia, Javier Amorós, ante la comisión de Política Territorial.

5. El Euribor se dispara: ¿es el fin de las hipotecas baratas? El Euribor, referencia para la mayoría de hipotecas en España, ha cerrado 2018 con una fuerte subida. El índice escaló en diciembre casi dos centésimas respecto a noviembre y seis respecto a diciembre de 2017, lo que supone el mayor incremento desde 2014, y acabó el año en el -0,129%. De esta forma, el indicador encadena nueve meses al aza y ha empezado ya a encarecer las cuotas de las hipotecas a las que les toca revisión. Con este último aumento, por ejemplo, la cuota de un préstamo medio de 120.000 euros a 20 años y con un diferencial de Euribor más un 1% al que le toque revisión ahora se encarecerá en 38,76 euros al año o 3,23 euros al mes. Se trata del cuarto mes consecutivo en el que la cuota de las hipotecas se revisa ya al alza. Se trata de una subida por ahora poco perceptible en la cuota, pero la tendencia en la que ha entrado el Euribor anticipa el fin de los bajos precios que han tenido en los últimos años los préstamos para comprar vivienda.

6. Carmena rebaja la jornada laboral a todos sus empleados, excepto a la Policía. Mal empieza el nuevo año en la Policía Municipal. Hacía un mes y medio que las aguas bajaban en calma tensa por el Área de Seguridad, tras la firma por parte de tres sindicatos afines al Gobierno local del nuevo convenio para el Cuerpo; pero la burbuja ha vuelto a estallar, hasta el punto de que las otras centrales de los trabajadores, CPPM (la mayoritaria) y CSIT-Unión Profesional, han sacado por las calles de Madrid dos camiones denunciando la «falta de derechos» que sufren. La gota que ha colmado el vaso ha sido la puesta en vigor del convenio general para todos los empleados municipales, con la bajada de 37,5 a 35 horas laborales por semana... excepto para la Policía Municipal, que es el principal colectivo, con unos 6.200 efectivos. El 28 de diciembre, el gerente de la Ciudad, Eloy Cuéllar, firmó una circular informativa en la que se recordaba que, en la Junta de Gobierno del día anterior, se aprobó el acuerdo de convenio 2019-2022 «sobre condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid». En función de ello, desde el 1 de enero, pasan a trabajar 35 horas semanales, a razón de siete diarias.