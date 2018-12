Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 27 de diciembre

1. PP, Ciudadanos y Vox superan por cuatro puntos a la izquierda en las elecciones municipales. Los alcaldes populistas, que llegaron al poder en mayo de 2015 gracias a sus pactos con el PSOE pese a no haber ganado las elecciones en muchos municipios, se desinflan en toda España y algunos de ellos podrían tener los meses contados. E l ejemplo más significativo sería Madrid, pero no el único. En los próximos comicios, que se celebrarán el domingo 26 de mayo, serán fundamentales las coaliciones, pues la época de las mayorías absolutas pasó a mejor vida hace tiempo. De entrada, en el conjunto de España la suma de los votos del PP, Ciudadanos y Vox supera por cuatro puntos a la de los votos del PSOE, Podemos e Izquierda Unida, según el último barómetro de GAD3 para ABC. La ventaja del centro derecha sobre la izquierda se dispara en las capitales de provincia, donde la diferencia global de votos llegaría a doce puntos. El PP será la formación política más votada en las elecciones municipales, con un 26 por ciento en el conjunto de España, según la estimación de GAD3. Supone solo un punto menos que en 2015, cuando superó por muy poco los seis millones de votos, muy lejos de los casi 8,5 millones de los comicios de 2011.

2. Sánchez y Torra siguen ocultando las exigencias independentistas. El Gobierno y la Generalitat de Cataluña guardan silencio. Ninguno de los dos ha desvelado aún el contenido concreto de las veintiuna exigencias que trasladó el jefe del Govern, Quim Torra, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado jueves en vísperas del Consejo de Ministros celebrado en Barcelona. De hecho, ninguna de las dos administraciones hizo mención al respecto tras el encuentro mantenido entre Sánchez y Torra, sino que fue el presidente de la Generalitat, el martes en plena Navidad, quien hizo pública la existencia de este documento. Sin embargo, ahora Gobierno central y autonómico comparten el recelo en torno a publicitar las reclamaciones de Torra a Sánchez, a quien le exige una respuesta si quiere que los independentistas –al menos los del PDECat– entren a valorar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

3. Fuga de médicos españoles al extranjero. Ejercer en el extranjero se ha convertido en una salida atractiva para los médicos españoles. En los últimos ocho años 23.500 profesionales han solicitado a la Organización Médica Colegial (OMC)el certificado necesario para convalidar su título y trabajar en otros países. Durante este año lo han pedido 3.525 facultativos, la cifra más alta desde 2011, fecha en la que la institución colegial empezó a contabilizar la salida de sus profesionales. «Estos datos no quieren decir que todos los solicitantes tengan ya preparado el billete para salir de España, pero sí la intención de irse», explica Serafín Romero, presidente de la OMC, quien ve en estas cifras «un dato malo» para la profesión médica española. «Tenemos un problema de recursos humanos. Se está generando una bolsa de licenciados que salen de la facultad de Medicina y no pueden acceder a la especialidad porque no hay suficientes plazas MIR. Sin la especialidad no tienen grandes salidas profesionales en España y para muchos la mejor opción es emigrar», explica el presidente de los médicos.

4. Los fondos recelan de invertir en Reino Unido por el caos del Brexit. La incertidumbre del Brexit se deja sentir en los mercados. La libra continúa cayendo y la confianza en Reino Unido decrece con el paso del tiempo, y no hay visos de que la situación mejore a corto plazo. A falta de escasos meses para que el país abandone la Unión Europea, la solución a su salida del bloque comunitario se torna más incierta que nunca... y eso ha puesto en alerta a las gestoras internacionales de fondos de inversión. Preocupación y riesgo son las dos palabras más escuchadas entre estas sociedades, que poco a poco recelan cada vez más de invertir en Reino Unido. En público son pocas las que se atreven a vaticinar cuál será su impacto en el negocio; en privado, la situación es distinta. Fuentes financieras apuntan a que el miedo a un Brexit duro planea sobre las gestoras hasta el punto de detener sus inversiones, algunas de las que más activos manejan a nivel mundial.

5. El Dow Jones sube con fuerza tras cuatro sesiones seguidas a la baja. Llegó el rebote. Tras cosechar el mayor descenso semanal en diez años y la peor Nochebuena de su historia, Wall Street subió ayer con fuerza. Aupado por el sector minorista y las grandes tecnológicas, el Dow Jones repuntó al cierre de Wall Street un 4,98%, recuperó con creces la cota psicológica de los 22.000 puntos, hasta situarse en 22.848,75, en una jornada marcada por el cierre de las bolsas europeas. Desde 2009 no se producía un alza de esta magnitud. En puntos, el mercado neoyorquino sumó 1.086, la mayor escalada en toda su historia. El verde dominó la sesión bursátil de principio a fin. Nada más comenzar, el Dow Jones despegó con alzas del 0,82%, un resultado que amplió a media sesión, cuando se desmarcó con un repunte del 3%. El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan los principales grupos tecnológicos, presentaba un resultado aún mejor. Al cierre de la sesión, este indicador se incrementó en un 6,16%, hasta los 6.262,77 puntos.

6. Los demócratas investigarán la muerte de un segundo niño sin papeles bajo custodia de EE.UU. Ni la muerte, en plena Nochebuena, del segundo niño sin papeles bajo custodia de las autoridades migratorias norteamericanas en menos de un mes ha hecho ceder a Donald Trump un solo milímetro. Su prioridad no son las condiciones en las que viven los 15.000 niños detenidos por el Gobierno de Estados Unidos, con o sin sus familias. Tampoco lo desbordados que se encuentran los agentes de la policía de fronteras ante el endurecimiento de los requisitos para la tramitación del asilo. Lo más importante para el presidente, según admitió horas después en su mensaje navideño a las tropas en el extranjero, sigue siendo construir a toda costa el muro en la frontera con México. El pequeño Felipe Alonso Gómez, nacido en Guatemala hace ocho años, murió la pasada Nochebuena, cuando faltaban 12 minutos para la medianoche. Había sido detenido junto a su padre el 18 de diciembre, después de que ambos cruzaran la frontera ilegalmente. Los dos fueron trasladados de Tejas a Nuevo México, de un centro de detención a otro.