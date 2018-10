Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 25 de octubre

1. Moncloa responde a la dureza de Casado: «Las relaciones con el presidente del PP están rotas». El primer debate de calado al que se enfrentó Pablo Casado fue su consagración parlamentaria, entendiendo esta por el apoyo unánime que concitó entre sus filas y porque consiguió convertir el debate en un cara a cara con el presidente del Gobierno. El líder del PP aprovechó la comparecencia de Pedro Sánchez para dar cuenta del último Consejo Europeo y la venta de armas a Arabia Saudí y convertirla en todo un debate sobre el estado de la Nación. Casado utilizó su turno de réplica para acusar a Sánchez de ser «partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España», criticando la «desfachatez» por vincular la cuestión del independentismo con el Brexit. «¿Cómo viene aquí a hablar del Brexit si es presidente gracias a los que quieren romper España?». Y es que previamente Sánchez había definido el Brexit como «un error histórico que lamentamos» y lo había utilizado para apelar al independentismo catalán: «La política española permanece ajena y encapsulada», refiriéndose a «la segregación de una parte de nuestro país». Y cuestionó a quienes son sus socios para seguir en La Moncloa si «¿no tienen ninguna conclusión que sacar del Brexit? ¿No creen que va contra el sentido de la historia?».

2. Tráfico estudia implantar el límite de 30 km/h en ciudades de toda España. Tráfico va a seguir dando la batalla contra la velocidad a la que circulan los coches. Le sigue pareciendo excesiva, así que no se detendrá en la medida ya anunciada de bajar a 90 kilómetros por hora el límite en las vías secundarias, una medida que, según publicaron los servicios jurídicos de la Unión de Guardias Civiles de Tráfico, entrará en vigor el 2 de enero. También quiere «amortiguar» las cifras de siniestralidad en entornos urbanos, donde los colectivos vulnerables, como ciclistas, peatones y personas en ciclomotor, mueren en elevados porcentajes. En Madrid, los peatones atropellados representan casi la mitad de las muertes este año, por poner un ejemplo. Según fuentes d e la Dirección General, este organismo sopesa implantar el tope de 30 km/h en ciudades de todo el país con vías de un sentido. Madrid estrenó ayer mismo la restricción en el 80% de sus calles, lo que ha motivado un gran revuelo. De hecho, la ordenanza ya ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por colectivos como la entidad DVuelta. Pere Navarro, en cambio, elogió en un acto reciente las ordenanzas de Movilidad de Madrid, Barcelona y Bilbao, que demuestran, según sus palabras, que «no parece que tenga ningún sentido que en vías de un carril y dirección se pueda ir a 50 km/h».

3. Sánchez siembra el caos con las bases mínimas de los autónomos. Los autónomos ya no saben qué ocurrirá con las bases mínimas en 2019. La presión del colectivo hizo dar marcha atrás al presidente del Gobierno en su intención de subir las bases mínimas del colectivo un 23,2%, idéntico porcentaje de incremento del salario mínimo en 2019 y el mismo alza que tendrán las bases mínimas de los asalariados. Tras rectificar Sánchez en el Congreso -salvo los autónomos empleadores que sí sufrirán un alza del 23,2% en sus bases- el martes la Seguridad Social comunicó al colectivo que es necesaria su mayor contribución al sistema de pensiones para sostenerlo. Aprovechó también para dar marcha atrás en su idea de adecuar las cotizaciones a los ingresos reales hasta 2020, cuando su idea era hacerlo ya el año que viene. Las intenciones del Ejecutivo no han sentado nada bien a su socio de referencia, Podemos. Pablo Iglesias se mostró ayer confiado en que el Gobierno rectificará porque «no es lo que se acordó». Recordó que lo que se pactó fue que no subiesen «ni un euro».

4. Rato entrará hoy en prisión tras rechazar la Audiencia su recurso. La Audiencia Nacional rechazó ayer suspender la entrada en prisión del expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato, que hoy deberá entrar en la cárcel tras su condena de cuatro años y medio de prisión por las tarjetas «black». La defensa de Rato había solicitado dejar en suspenso el cumplimiento de su pena hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre el recurso de amparo que interpondrá a finales de noviembre por posible vulneración de derechos fundamentales. De no hacerlo, sostenía el letrado, se «acarrearían perjuicios irreparables» para el exvicepresidente del Gobierno. En su escrito, el abogado sostenía que en el exvicepresidente del Gobierno no concurren factores como el riesgo de fuga ni la posible desprotección de las víctimas. Alegaba, además, que Rato devolvió los 99.000 euros que desembolsó con su tarjeta y que la pena impuesta no supera la frontera de los cinco años que establece el TC para decidir acerca de la paralización.

5. El Borussia Dortmund arrasa al Atlético. Durante la tercera jornada de la Liga de Campeones el Borussia Dortmund arrasó al Atlético en el tanteador, pero no lo avasalló en el juego. Al contrario, el grupo de Simeone mostró personalidad y categoría en Alemania. Tanto que durante muchos minutos tuvo el empate en la mano. Dos postes y una sesión de mala puntería lo condenaron en el partido estrella de su grupo en la Champions, que terminó con la derrota del Atlético y un 4-0 en el marcador. Lo que se vio fue un equipo con determinación, que no aceptó una arruga en el traje y que apretó de lo lindo en un estadio que impone a las almas pusilánimes. No lo fue el Atlético, todo lo contrario. Expuso para ganar, arriesgó Simeone en los cambios (Correa por Saúl), pero estaba escito que ayer no era la noche.

6. El dilema de un coche autónomo en caso de accidente mortal. Un tranvía sin frenos corre fuera de control por una vía que se bifurca en dos caminos. En uno, un filósofo malvado ha atado a cinco personas a los raíles, por lo que si elegimos esta vía, morirán arrollados. Podemos evitar esta tragedia al pulsar un botón que nos desviará por otra vía alternativa, pero en ella también hay una persona atrapada que fallecerá inevitablemente si elegimos esta opción. ¿Pulsaría el botón, aunque signifique la sentencia de muerte para un ser humano? Este es el conocido «dilema del tranvía», creado por la filósofa británica Philippa Foot para comprender cuál es la mejor opción moral para la mayoría de la sociedad en una situación en la que el fatal desenlace es seguro. Aunque pueda parecer anticuado, la realidad es que está más en boga que nunca, aunque en clave tecnológica. ¿Qué pasa si ante un accidente mortal ineludible, la decisión debe tomarla un coche autónomo? Estos vehículos sin conductor se programan de antemano –e incluso aprenden– de las circunstancias normales de la carretera. Pero, ¿y cuándo es la máquina la que elige en cuestión de segundos si ante un accidente mortal asegurado debe dirigirse hacia una persona más joven, un anciano, un niño o una mujer?