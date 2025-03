Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 25 de marzo

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas siguiendo este enlace]

1. El Govern balear pagó 15.000 euros por el callejero de Palma. El Censo de Simbología Franquista en el que se ha basado el Ayuntamiento de Palma para quitar tres calles a héroes de guerra del siglo XIX y otras nueve –como Toledo o el castillo de Olite- del callejero de la ciudad ha costado al Govern balear 14.980 euros, según ha podido confirmar ABC. El polémico informe, que ahora está en cuestión por contener errores históricos de bulto , fue elaborado por la Consellera de Cultura, Fanny Tur, a finales de la pasada legislatura «en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica» aprobada en el Parlament balear. La consellera Tur, nombrada a petición de los nacionalistas de Més per Mallorca, encargó el trabajo en 2018 al historiador Bartomeu Garí, un doctor novel que actualmente es concejal del mismo partido independentista en el municipio mallorquín de Porreres. Garí delegó el trabajo de las calles de simbología franquista en Marçal Isern, un estudioso en la materia que carece de titulación en Historia y trayectoria académica, y otorgó otro censo sobre prisiones al historiador Manel Suárez.

2. Tensión por las incursiones de Moncloa en la lista del PSOE al 4-M. Las incursiones del equipo de Moncloa en los movimientos del PSOE de Madrid de cara al 4-M están dejando huella, y más de un roce, a la hora de confeccionar las listas electorales. Un momento especialmente delicado en cualquier partido, y que en esta ocasión despierta suspicacias entre quienes ven que la lista se va llenando de nombres recién «aterrizados» directamente desde la dirección del partido , mientras los equipos madrileños ven reducidas sus posibilidades de mantenerse. Que el poder regional del partido deba plegarse a las directrices de arriba es algo que «ocurre en todas las citas electorales», reconocen en Madrid, donde en algunos de los últimos nombramientos han asistido en el papel de los tres monos sabios: ver, oír y callar. La idea que mantiene Moncloa es la de arropar a Gabilondo ante unas elecciones que les han pillado a todos a contrapié, y en las que, en un ejercicio de pragmatismo, veteranos del partido salen con la idea de que «es una oportunidad; reparten cartas de nuevo, y en el peor de los casos, nos quedamos igual que estábamos».

3. La Renta castigará a los empleados en ERTE de seis regiones. «Los beneficiarios de los ERTE van a pagar menos impuestos porque han tenido menos renta», afirmó el pasado martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado. La también portavoz del Gobierno defendió que las prestaciones cobradas por los empleados en ERTE en 2020, al no tener retención de IRPF entonces, se debían tributar ahora en la Renta, por lo que estos empleados «no pagarán ni un euro más» de IRPF de lo que les correspondería. si hubieran recibido las mismas cantidades solamente de su empresa. Sin embargo, esto no será así para los empleados que ganen entre 14.000 y 22.000 euros que hayan cobrado más de 1.500 euros de un ERTE en 2020 y vivan en comunidades autónomas con un IRPF más alto que el de la tarifa estatal. Al bajar el umbral mínimo de ingresos que obliga a hacer la Renta de 22.000 a 14.000 euros, estos contribuyentes deben declarar y se verán perjudicados.

4. López Obrador se niega a ayudar a Biden: «No somos colonia». A pesar de haber enviado una delegación de alto nivel a México a tratar de extraerle a los vecinos del sur cooperación para contener la crisis migratoria, Joe Biden se ha topado con una sorpresa inesperada: la acrimonia de Andrés Manuel López Obrador, quien no esconde su desdén por la nueva Casa Blanca. De nada han valido súplicas y ruegos de Washington para que México ayude en el control migratorio de aquellos que huyen de sus países en Centroamérica. López Obrador ha respondido que esta crisis sin precedentes, con una cantidad récord de menores hacinados en la frontera, es resultado de las expectativas generadas por las reformas de Biden.

5. La pandemia no frena los estudios internacionales: diez mil españoles cursarán ESO y Bachiller fuera el próximo curso. Ni la pandemia ni el Brexit impedirán que el próximo cursos los alumnos españoles vuelvan a estudiar en el extranjero. Reino Unido es, además, el país más demandando por ellos, seguido de Irlanda. El número de alumnos que efectúan este viaje crece desde hace 10 años ininterrumpidamente; salvando un descenso del 30% en el curso presente que espera remontarse con un 150% para el próximo año. Las razones que dan tanto peso a la educación británica son su relación calidad-precio de los países anglosajones, una flexibilidad en titulaciones sin rival en toda Europa y una alta empleabilidad entre sus egresados. En este sentido, Óscar Porras, presidente de Aseproce, señala que «últimamente están surgiendo numerosas dudas con relación al Brexit, pero sí hay oferta y demanda».

6. Tsartas: «Grecia vuelve a mirar a los ojos a sus rivales». En Sevilla nadie ha olvidado la zurda de Vassilis Tsartas (Alejandría, Grecia, 1972), un centrocampista de toque exquisito que dejó huella en el club de Nervión pese a vivir su bajada a los infiernos, aquellos dos descensos casi consecutivos a orillas del año 2000. Tsartas jugó cuatro años en el Pizjuán y aún hoy está considerado como uno de los mejores lanzadores de faltas que han pasado por la Liga. Con Grecia formó parte de la histórica selección que ganó la Euro 2004, el mayor éxito del fútbol heleno. Atiende la llamada de ABC desde su país, al que regresó para retirarse como futbolista hace ya catorce años. Pero sigue muy al tanto de lo que ocurre en España, y no solo en lo futbolístico. «Aquí estamos igual que vosotros, con mucho cuidado por la pandemia y sin saber qué pasará mañana. Yo sigo pensando en positivo, ahora me he sacado el carnet de entrenador, pero aún estoy buscando equipo. A ver si sale algo... De momento veo mucho fútbol, sobre todo español».